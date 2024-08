Brenda Rojas y Agustín Vernice, dos argentinos con chances de medallas en los Juegos Olímpicos

Desde los 14 años soñó con representar a la Argentina, lo que cumplió en 2014, a los 18 años, y en 2015 logró su clasificación a Río 2016, sus primeros Juegos Olímpicos. “No hubo escala y no tenía tanta dimensión de lo que estaba pasando. Me encantó pero era más chica y tal vez mi sueño más grande era estar en el equipo. Esto me hizo dar cuenta de que era lo que quería en mi vida, representar a Argentina, a San Pedro, al barrio, a cada chico que va ahí a ‘Las Canaletas’ a remar y demostrarles a ellos que se puede, que pueden estar donde quieren y que no hay imposibles”, confesó Rojas en diálogo con La Nación.

Brenda Rojas canotaje.png

>> Leer más: Cinco deportistas e influencers de TikTok en los Juegos Olímpicos

En la ronda clasificatoria, terminó decimosexta en la ubicación por suma de tiempos, pero se ganó un lugar entre las semifinalistas debido a que clasificaban las dos primeras de cada una de las cinco series. París 2024 es su tercera participación olímpica, después de haber sido 13ª en Río 2016 y 29ª en Tokio 2020.

Tras una década con la albiceleste, compitió en cientos de regatas, decenas de torneos y obtuvo varias medallas, además de que se convirtió en la primera mujer argentina en representar al país en más de una cita olímpica y cuenta con cinco preseas de los Juegos Panamericanos (una plata en Lima 2019 y dos en Santiago 2023; y dos bronces, uno en Toronto 2015 y otro en Lima).

Embed #Canotaje ¡Brenda Rojas está en las semifinales del K1 500m!



Terminó segunda en su serie con un tiempo de 1:52.68.#EquipoARG #ArgentinaEnParís2024 pic.twitter.com/9i1BiQQPhK — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) August 7, 2024

Quién es Agustín Vernice

Agustín Vernice es una de las figuras argentinas de la delegación argentina. Nació en Bahía Blanca, Buenos Aires, el 3 de julio de 1995, pero sus padres son de Olavarría y vivió allí desde muy corta edad. Con tan solamente 12 años, utilizaba el dinero de las meriendas para alquilar un kayak, a escondidas de su madre, quien temía que le sucediera algo en el agua.

Así fue como comenzó su relación con el canotaje en sprint gracias al engaño, pero tan solamente unos meses después logró convencer a su madre de que lo acompañe a las distintas competencias y representó al club Estudiantes de Olavarría. Unos años después, disputó su primer Campeonato de Mundo juvenil y llegó en 2015 al de categoría absoluta, pero se quedó afuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016, su primer gran sueño.

Agustín Vernice canotaje.png Agustín Vernice ganó cuatro medallas doradas en los Juegos Panamericanos entre Lima 2019 y Santiago 2023.

>> Leer más: Juegos Olímpicos: una ballena sorprendió con su aparición en el surf de Tahití

Luego de ver la acción en Brasil con lágrimas en los ojos, tuvo revancha en 2017 y se convirtió en el primer argentino en la historia en consagrarse campeón mundial Sub 23 en Pitesti (Rumania) en K1 1000. Pasó a ser una de las figuras de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al subirse a tres podios con dos medallas doradas y superó su propia actuación en la cita de Lima 2019.

En total, ganó cinco medallas en los Panamericanos: dos doradas en Lima (K1 1000 y K2 1000) y también dos de oro en Santiago (K1 1000 y K4 500), sumadas a una plateada (K2 500) en la capital chilena. Por otro lado, fue oro en los Juegos Suramericanos de 2022, en las pruebas de K1 1000 y K4 500. Cumplió su sueño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo el diploma olímpico al finalizar 8º en la prueba de K1 1000.