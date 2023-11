Boca Juniors se mide con Fluminense en busca de la Copa Libertadores

Boca Juniors se siente local en Río de Janeiro en la previa del partido ante Fluminense y este sábado 4 de noviembre, en el estadio neutral más importante del continente, el Maracaná, irá por la gloria eterna, tal el slogan que acompaña a la Copa Libertadores de América, el trofeo más deseado por todos los clubes de Sudamérica. No es algo que el pueblo xeneize no sepa de qué se trata, ya que la alzó en seis oportunidades, pero esta cobra un significado especial porque hace 16 años de la última vez (con Miguel Ángel Russo al mando y Juan Román Riquelme), justamente ganada en Brasil, y porque será su primera final luego de la recordada que perdió con River en Madrid. Por eso el entusiasmo es total, por eso la gran movilización al vecino país y el banderazo de la previa que siguió al día de violencia del jueves. El equipo de Jorge Almirón, que no ganó ningún partido en las llaves hasta la final y siempre definió por penales, tiene la lleva de la felicidad para una gran parte de la nación futbolera.