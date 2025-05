Básquet local: lo que pasó el viernes, la agenda para este fin de semana y todas las tablas

La elite del básquet de Rosario tendrá su continuidad el domingo 25 de mayo cuando por el capítulo 11 se vean las caras Rosario Central vs Atalaya; Atlantic Sportsmen vs Rosario Central y Temperley vs Provincial.

El tanto, entre semana, se disputarán partidos que quedaron pendientes por la participación de los equipos rosarinos en la Liga Federal. El martes 27 de mayo, por la fecha 8 jugarán Atlantic Sportsmen ante Rosario Central y El Tala contra Náutico. Mientras que el miércoles 28, por la jornada 9, lo harán Sportivo América con Tempeley.

Tabla: Sportsmen Unidos 17 (8-1), Club Atlético Olegario Víctor Andrade 17 (7-3), Gimnasia y Esgrima 17 (7-3), Unión y Progreso 16 (6-4), Atalaya 15 (6-3), Provincial 15 (6-3), Atlantic Sportsmen 15 (6-3), Náutico Sportivo Avellaneda 15 (6-3), Echesortu 15 (5-5), Temperley 13 (5-3), El Tala 12 (3-6), Unión de Arroyo Seco 12 (2-8), Rosario Central 11 (3-5), Regatas de Rosario 11 (1-9), Fisherton 11 (1-9) y Sportivo América 10 (2-6).

Primera A

En el segundo nivel del básquet local, Tiro Suizo logró un triunfazo frente a Talleres de Arroyo Seco por 66 a 64 y trepó a lo más alto de tabla ya que ahora está en la misma línea que Los Rosarinos Estudiantes con un récord de 10-1.

Por esta división, el viernes también jugaron Ben Hur 52-85 Unión Sionista; Sportivo Federal 77-67 Red Star de San Lorenzo y Ciclón 81-90 Calzada.

El domingo 25 jugarán San Telmo de Funes contra Newell’s y el lunes 26 Libertad ante Puerto San Martín. Mientras que para el 3 de junio quedó el cotejo entre Talleres de Villa Gobernador Gálvez versus Alumni de Casilda.

Tabla: Los Rosarinos Estudiantil 21 (10-1), Tiro Suizo 21 (10-1), Talleres de Arroyo Seco 19 (8-3), Newell’s 17 (7-3), Alumni de Casilda 17 (7-3), Unión Sionistas 17 (6-5), Calzada 17 (6-5), Libertad 16 (6-4), San Telmo de Funes 16 (6-4), Sportivo Federal 16 (5-6), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria 15 (4-7), Municipalidad de Puerto San Martín 14 (4-6), Ciclón 14 (3-8), Talleres de Villa Gobernador Gálvez 12 (2-8), Ben Hur 12 (1-10) y Red Star de San Lorenzo 11 (0-11).

Primera B

Náutico B es el único que pudo festejar fuera de su casa al derrotar 73 a 63 a Rosario Central B. El resto fueron todos éxitos para los dueños de casa: Universitario A 78-60 Saladillo; Fortín Barracas 83-59 Náutico C; Edison 73-38 Independiente de Ricardone; Servando Bayo 80-70 Provincial B y Maciel 91-85 Atlantic Sportsmen B.

No se disputó el cotejo entre Gimnasia B vs Universitario B. De este capítulo 14 además quedan Atalaya B vs Temperley B (domingo 25) y Fisherton B vs El Tala B (lunes 26).

Además, se jugarán dos partidos pendientes de la fecha 12: Independiente de Ricardone vs Atlantic Sportsmen B (25/5) y Rosario Central B vs Edison (26/5).

Posiciones: Naútico Sportivo Avellaneda B 25 (11-3), Maciel 23 (10-3), Gimnasia y Esgrima B 22 (10-2), Temperley B 21 (9-3), Universitario 21 (8-5), Saladillo 21 (8-5), Atalaya B 20 (8-4), El Tala B 20 (8-4), Residentes Parque Field 19 (6-7), Provincial B 19 (6-7), Atlantic Sportsmen B 19 (6-7), Servando Bayo 19 (6-7), Rosario Central B 18 (6-6), Fortín Barracas 18 (5-8), Edison 18 (5-8), Fisherton B 17 (5-7), Universitario B 15 (2-11), Náutico Sportivo Avellaneda C 15 (1-13) e Independiente de Ricardone 13 (1-11).

Primera C

La sexta jornada comenzó el jueves con el triunfo como visitante de Tiro Suizo B por 61 a 59 ante Calzada B. Este viernes Los Rosarinos Estudiantil B vencieron 65 a 48 a Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria B.

La fecha continúa este sábado con: Rosario Central C vs. Arroyo Seco Atlhetic Club y Belgrano de Rosario con Regatas B. El domingo 26 saldrán a la cancha: Red Star de San Lorenzo B vs Club Atlético Industrial Social y Deportivo de Funes; El Tala C vs Sorrento Open Club y Velocidad y Resistencia A vs. Unión de Arroyo Seco B.

Dentro de la Primera C Flex existen 14 equipos con los siguientes récords: Tiro Suizo B 11 (5-1), Red Star de San Lorenzo B 10 (5-0), Unión de Arroyo Seco B 9 (4-1), Club Atlético Industrial Social y Deportivo de Funes 9 (4-1), Sorrento Open Club 8 (3-2), Velocidad y Resistencia 8 (3-2), Arroyo Seco Athetic Club 8 (3-2), Los Rosarinos Estudiantil B 8 (3-3), El Tala C 7 (2-3), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria B 7 (1-5), Regatas B 6 (1-4), Calzada B (1-1), Belgrano de Rosario 6 (1-4) y Rosario Central C 5 (0-5).

Primera D

La fecha 6 de esta categoría comenzó el miércoles 21 con el éxito de Universitario C 83 a 57 a San Telmo de Funes y siguió el jueves 22 con el triunfo de visitante de Servando Bayo B 67 a 49 frente a Municipalidad Puerto San Martín.

Este sábado 24 juegan: Ciclón B vs. Sportivo Belgrano de Oliveros, Talleres de Arroyo Seco B vs. Saladillo B, Unión y Progreso B vs. Unión Sionista B. Mientras que el domingo lo harán jugarán Provincial C vs. Edison B; y Velocidad y Resistencia B vs. Sportivo Federal B.

En la Primera D Flex participan 15 elencos que tienen la siguiente tabla de posiciones: Universitario C 11 (5-1), Servando Bayo B 11 (5-1), Saladillo B 10 (5-0), Sportivo Federal B 10 (5-0), Provincial C 9 (4-1), Edison B 9 (4-1), San Telmo de Funes 9 (3-3), Talleres de Arroyo Seco B 7 (2-3), Ciclón B 6 (1-4), Municipalidad de Puerto San Martín 6 (1-4), Velocidad y Resistencia B 5 (1-3), Unión Sionista B 5 (1-3), Timbuense 5 (0-5), Sportivo Belgrano de Oliveros 4 (0-4) y Unión y Progreso B 4 (0-4).