Avila no firma y sigue generando un dolor de cabeza

Avila. El defensor no tiene contrato con Central y puede emigrar a otro club si quiere.

Avila. El defensor no tiene contrato con Central y puede emigrar a otro club si quiere.

Uno de los obstáculos que impiden que Gastón Avila siga sin firmar el primer contrato es porque hay una disputa interna entre Central y Tiro Federal. ¿Cómo es esto? El defensor llegó al canalla mediante el tratado con Tiro Federal bajo el mandato de Norberto Speciale. Lo llamativo es que, según pudo constatar Ovación, hay dos convenios. Sí, dos convenios. Uno que certifica que los tigres se quedan con el 20 por ciento de los derechos económicos del chico de 17 años. Hasta acá todo dentro de los parámetros normales de toda negociación y cesión. Pero hay otro acuerdo denominado "macro" en el que figura que todos los juveniles que recalen en Arroyito dejarán a las arcas de Ludueña el 50 por ciento de los derechos económicos. Es ahí donde radica el problema, hay dos compromisos con distintas modalidades. No obstante, hay otro dato que tampoco es nada menor: los representantes del pibe vienen negociando con los dirigentes auriazules. Pero hasta ahora no sellan el acuerdo porque pretenden una proporción importante de la ficha del zaguero central, más allá de que los empresarios lo negaron públicamente. Cae de maduro que la dilatación de la rúbrica les está generando un verdadero dolor de cabeza a los directivos centralistas porque el futbolista puede emigrar a otra institución si lo desea.

Gastón Avila es uno de los pibes de mayor proyección que asoma en la cantera canalla. Sin embargo, el defensor cobró cierta notoriedad tras ser una de las figuras en los últimos encuentros de la selección Sub 20. Incluso fue sparring de la mayor en su momento. El plus es que anteayer jugó en reserva en la derrota frente Estudiantes.

No obstante, desde hace unos meses Central quiere que el defensor firme un vínculo extenso. La idea es que sea por tres o cuatro años con un incremento entre temporada y temporada. Los directivos canallas vienen manteniendo diversas reuniones positivas con los pares de Tiro Federal.

Lo hacen en pos de llegar a un breve consenso. Sobre todo en torno a la diferencia que existe entre los dos convenios firmados entre Tiro y Central. Es que en uno consta que los de Ludueña se quedan con el 20 por ciento de los derechos económicos y en el otro convenio figura que "será el 50 por ciento de todos los jugadores que lleguen de Tiro a Central". En Arroyito confían en que habrá fumata a corto plazo, más allá de lo particular que es este pacto.

Mientras que las charlas que fueron llevando los dirigentes auriazules con los agentes del jugador, Carlos y Jorge Bilicich, no prosperaron. El motivo, al menos lo que certificó ayer Ovación, es que los empresarios pretenden que el club canalla le reconozca y ceda un porcentaje interesante de los derechos económicos del defensor para que el verdadero protagonista de esta historia firme el contrato formal.

Por más que en una reciente entrevista radial emitida por LT3, uno de los empresarios negó que exista un interés de percibir un porcentaje de los derechos económicos del juvenil, la realidad indica todo lo contrario. Incluso así lo avalan las distintas voces que transitan a diario por las entrañas de la sede de calle Mitre al 800 y por más que oficialmente Central no quiera reconocer este hecho y pretenda mantener el bajo perfil en la negociación.

Lo que sí le explicó una alta fuente canalla a este diario es que no se entiende en concepto de qué pretenden un porcentaje los representantes si el convenio se hizo en su momento formalmente de club a club, es decir entre los tigres y canallas. Además, se informó que cuando el pibe llegó a Arroyito proveniente de barrio Ludueña no tenía a los actuales agentes.

Pese a las divergencias, lo concreto es que desde hace varios meses Central le viene ofreciendo hacerle un contrato profesional al zaguero de 17 años. Pero hasta el momento nunca pudo ponerse de acuerdo con los representantes. Y eso tiene a maltraer a los directivos, porque al carecer de vínculo formal, Avila podría emigrar de un momento a otro si es que decide cerrar con otro club, sea del país o del extranjero, porque ya es mayor de 16 años.

Como si esto no fuera poco hay otro tema que tiene en vilo a los auriazules. Y es que Boca está interesado en el defensor por más que éticamente no correspondería sumarlo como muchos especulan o esperan. Otro dato es que en julio pasado la directiva centralista intentó hacerle firmar un contrato al defensor antes de que viajara con el Sub 20 nacional para afrontar el torneo de La Alcudia en Valencia, España, que finalmente ganó el equipo de Lionel Scaloni. En ese lapso sí rubricaron el primer contrato otros canallas como Francesco Lo Celso, Alan Marinelli y Rodrigo Pasquini.

Por más que el hermano de Ezequiel "Chimy" Avila, quien jugó en Tiro Federal y pasó por San Lorenzo antes de emigrar a España para sumarse a Huesca, siga entrenando a diario en Central, la realidad es que la dirigencia espera acordar con los agentes del zaguero y consensuar con los pares tirolenses cuanto antes para cerrar este caso, que por ahora genera incertidumbre y cierto dolor de cabeza.