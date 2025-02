Ariel Holan y su primer clásico en Central: "Hicimos algo extraordinario"

El debut de Ariel Holan en el clásico rosarino no fue sencillo, pero tuvo un final feliz. "Hoy hicimos algo excelente, extraordinario" , manifestó el director técnico de Central después del triunfo de este domingo ante Newell's , un resultado que le permite seguir invicto en el Torneo Apertura 2025.

Holan comentó que el clásico rosarino representa un "aprendizaje grande" como entrenador . En este caso tuvo que lidiar con la lesión temprana de Facundo Mallo como el principal problema de la tarde, pero no fue el único inconveniente.

El DT admitió que la apuesta de Newell's para enfrentar a Central no fue por el lado que esperaba. "La distribución de los jugadores en cancha me sorprendió un poco y creo que se nos complicó, sobre todo en el sistema defensivo. No tanto en el primer tiempo, pero sí en el segundo", explicó.

>> Leer más: Central lo hizo de nuevo y se quedó con el clásico ante Newell's en el Coloso del Parque

En cuanto al escenario del complemento, el técnico confirmó que el gol de Jaminton Campaz le planteó una gran duda táctica para afrontar la última parte del partido. Así se refirió al ingreso del defensor Agustín Bravo en vez de elegir otro jugador más ofensivo y señaló: "Hoy pensamos que lo mejor era tratar de conservar el resultado. Si sale bien sos crack y si sale mal, es jodido, pero salió bien".

"El clásico es un partido aparte en cualquier parte del mundo", acotó el exentrenador de Independiente. Dada la magnitud del duelo, decidió reforzar el área propia para neutralizar a Carlos González porque es "un jugador muy peligroso".

Holan y el futuro de Central en el Apertura 2025

En medio de la algarabía canalla, el técnico se permitió reconocer que el equipo no mostró su mejor versión en el clásico, pero sostuvo que los futbolistas "entendieron a la perfección cómo lo tenían que jugar". Previamente destacó: "No podemos dejar de ver que estamos haciendo un buen torneo".

"Estoy contento y ganamos. No dejo de pensar que esto es muy importante para la gente y el club, pero tenemos que pensar que quedan 10 partidos y tenemos que seguir remando", indicó Holan. Luego sostuvo que "treinta puntos es un montón" en un torneo tan duro como el de la Primera División de Argentina y necesita sumar al máximo para meterse en la pelea por el título.