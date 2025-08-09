Argentino goleó a Yupanqui y consiguió su primer triunfo con Gede Martino como técnico

El Salaíto aplastó 4 a 0 al Trapero en Ciudad Evita y se afirmó en su zona. Primera victoria con Gerardo Andrés Martino, hijo del Tata, como DT.

Argentino se sacó la espina y consiguió el primer triunfo con Gerardo Martino como DT, después de golear a Yupanqui por 4 a 0 en Ciudad Evita, con un doblete de Nelson Avalos y los restantes de Tomás Dopazo y Diego Aguirre. Gran victoria para afianzarse en zona de reducido.

El Salaíto llegaba a Ciudad Evita con tres empates y una derrota, aún sin conocer la victoria desde la llegada de Gerardo Andrés Martino a la dirección técnica. Ahora tenía una oportunidad inmejorable para torcer este dato.

Y comenzó a hacerlo rápidamente, porque cuando el cronómetro llegaba a los 2’, Lucas Bracco comandó una contra, se la pinchó a Dopazo y el delantero resolvió suave ante la salida a destiempo del arquero Lucas Alegre para el temprano 1-0.

Argentino y una amplia superioridad

Argentino no tenía una amplia superioridad pero dominaba el juego a través de Diego Aguirre y el “Pitu” Bracco. Aunque la pasó mal a los 23’ cuando un centro de Lucas Cuevas encontró la cabeza de Lautaro Ortega, que por unos centímetros no concretó el empate.

La respuesta del Albo fue inmediata, porque en la acción siguiente metió otro zarpazo para despegarse en el resultado. Jugada preparada desde un tiro de esquina, Bracco la tocó corta para Aguirre, éste se la devolvió y el Pitu sacó un centro pasado directamente para Avalos, que con un certero cabezazo marcó el 2-0 a los 25’.

La nueva tarea para el conjunto de Gerardo Martino era saber administrar la ventaja. Más aún, después del empate agónico que sufrió por parte de Juventud Unida la fecha pasada. No tuvo grandes inconvenientes, serenó las aguas teniendo la pelota y así se fue la primera etapa, con Bracco como la gran figura, con el esmoquin de asistidor.

Lo liquidó en el segundo tiempo

El segundo tiempo fue un espejismo del primero. El Salaíto golpeó rápido. A los 52’, recuperación de Bracco, le cayó a Dopazo, y el 9 le dio un pase magnífico a Avalos que la punteó ante la salida del arquero: 3-0 y goleada consumada.

Argentino se floreaba, movía la pelota, estaba bien desde lo colectivo, se aprovechaba de un Yupanqui limitadísimo, con gruesos errores defensivos y en la marca. Pero siempre hay tiempo para más. Minuto 69, tiro libre perfecto para Aguirre, el 10 la acarició con la zurda y la colgó en un ángulo para el 4-0.

Martino rotó jugadores

Los minutos finales le sirvieron a Gerardo Martino para mover el banco y darle descanso a varios jugadores salaítos a cuidar para lo que se viene, que es ni más ni menos que el duelo en el Olaeta ante el líder absoluto y gran candidato al ascenso que es Camioneros.

El árbitro Matías Ansede no quiso extender el sufrimiento del local y al minuto 90 dijo basta. Final en Ciudad Evita y regreso a Rosario con la valija llena. Triunfazo y a otra cosa.

Síntesis del partido

ARGENTINO (4-2-3-1):

Keiber Roa: 6,5

Facundo Yess: 7

Bruno Cabrera: 6,5

Alexis Schmidt: 6,5

Thiago Bartalini: 7

Franco Tanneur: 7

Alejo Fernández: 7,5

Lucas Bracco: 8

Diego Aguirre: 7,5

Nelson Avalos: 7,5

Tomás Dopazo: 7

DT – Gerardo Andrés Martino: 7

Ingresaron:

Elías Balbi (75’ x Schmidt): 5

Alan Maciel (75’ x Fernández): 5

Joaquín Valenzuela (75’ x Bracco): 5

Dino Andreozzi (79’ x Yess): 5

Lucas Molina (79’ x Dopazo): 5

YUPANQUI (4-2-3-1):

Lucas Alegre: 3

Mauro Medina: 5

Pablo Correa: 3

Felipe Rocca: 4

Roberto Gómez: 4

Santino Colángelo: 4

Thiago Ventura: 4,5

Ángel Leiva: 4

Lautaro Ortega: 4,5

Lucas Cuevas: 5

Alan Palavecino: 3,5

DT – Nicolás Martínez: 3,5

Ingresaron:

Fernando Alarcón (64’): 4

Aramis Serafini (64’): 4,5

Jean Rousseau (64’): 4

Gabriel Benítez (73’): 4

Árbitro – Matías Ansede: 5