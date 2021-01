¿A qué juegan Central y Newell's? Futbolísticamente es una pregunta que en el transcurso de la Copa Diego Maradona no encontró una devolución certera desde la cancha. Y es allí donde radica el mayor problema de los equipos rosarinos, ya que los entrenadores no lograron ensamblar una identidad que permita conocer con certeza cuál era la búsqueda táctica, razón por la cual no es casualidad que ninguno de los dos logró clasificar a la zona campeonato del certamen. Por eso, y parafraseando el dicho popular, que lo cuenten como quieran, pero los funcionamientos fueron decepcionantes.