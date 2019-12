A pensar en conocidos del DT leproso

A la hora de pensar en refuerzos, siempre hay que tener en cuenta a los jugadores que los técnicos dirigieron, aunque eso no quiera decir que sean los que tengan mayores chances. En el caso de Kudelka, el DT tuvo en su breve paso por Chile al delantero mendocino Leandro Benegas (31 años), quien no renovó contrato en la Universidad de Chile, donde gritó 7 goles y fue el máximo artillero de su equipo. No llegó a un acuerdo económico y podría ser un candidato para Newell's, aunque tras la cordillera se dijo que antes de irse Kudelka no lo iba a tener en cuenta, pero el 9 se quedó. Igual, el punta tiene ofertas firmes de Unión La Calera y Palestino. Además, hay que tener en cuenta que desde el país trasandino llegó Julián Fernández y fue de los que más rindió en lo que va de la Superliga, tal vez se busque repetir. Otros nombres son los de siempre, como el Morro García (Godoy Cruz) y hasta Nicolás Orsini, a quien se lo contactó antes del inicio del actual certamen y finalmente pasó de Sarmiento a Lanús, donde sólo marcó un gol en 13 partidos de la Superliga.