Mariano Soso: "Acá, en Newell's, donde aprendí a soñar"

No es usual que un entrenador utilice las redes sociales, ya que prefieren no manifestarse para evitar cualquier reacción negativa. Mariano Soso rompe con esa costumbre. Y este jueves, el flamante entrenador de Newell's hizo un posteo en las redes sociales para expresar lo que representa la Lepra en su vida.

Newell's no debe meter la basura debajo de la alfombra

El entrenador había manifestado su identificación con Newell's durante su presentación oficial ante la prensa. "La condición de hincha no me coloca con ninguna ventaja, pero sí no la puedo desconocer", dijo.

"Me asumo como entrenador, la experiencia no es sinónimo de madurez. Me encuentra en el momento justo para el desafío más importante de mi carrera", añadió ese día.

El técnico rosarino, licenciado en Trabajo Social y proveniente de una familia que fue víctima directa de la última dictadura militar, acostumbra a usar las redes sociales para expresarse sobre temas relacionados con los clubes donde dirigió o a reflexiones sobre el fútbol y la vida.

Soso empezó a trabajar con el plantel de Newell's el miércoles, para lo que será su primera presentación en el banco rojinegro, el lunes 2 de diciembre, a las 22, contra Atlético Tucumán, de visitante.