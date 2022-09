El domingo se ponen al día los suspendidos de la 1ª local de la Asociación Rosarina de Fútbol

Se jugarán 7 partidos, Social Lux v. Morning por el Molinas, tres del Pinasco y tres de la Primera C

Asociación Rosarina de Fútbol: los chicos de la Sub 13 van a Bigand

Rio Negro58.jpg Río Negro, primera división. El equipo dirigido por Franco Ferlazzo venció 3-0 a 1º de Mayo y quedó a un paso de volver al Gobernador Molinas. Jesús Orgaz, Alfredo Idoria y Marcelo González marcaron los goles. Los próximos 5 partidos serán ante Provincial B, Tiro Federal, Arijón, Sportivo de Alvarez y El Torito.

En la 2ª categoría se puede definir el ascenso del conjunto de Alvarez, ya que le lleva 16 puntos de ventaja al tercero. Para que eso ocurra, el conjunto dirigido por Norberto Talamonti con solo empatar llegará al círculo superior, lugar que perdió en la temporada pasada. En esa misma sintonía está a la espera Río Negro, que venció 3-0 a 1º de Mayo y le sacó 16 puntos a los terceros.

A la vez en la Primera C, Copa Mariano Reyna, también hay tres partidos que deben completarse: Jorgito 2- Argentino 2, a partir de las 14; San José v. San Martín y Fisherton v. C.G.R a partir de las 15.30.

En tanto el próximo miércoles se jugarán los partidos postergados entre Sportivo Silva v. María Reina y Fisherton v. Sparta.

Por su parte el programa completo de primera A, B y C se disputará la próxima semana debido a que el organismo de seguridad no podrá realizar los servicios policiales porque el domingo juega Central ante Platense, por AFA.

Las inferiores juegan después de 3 semanas

Los campeonatos están al día y el fin de semana volverá a rodar la pelota con la 25ª fecha de la A1 (se juega hasta la 30ª), en la que se destacan los choques entre Alianza y Newell’s.

En la A2 la fecha también será la 25ª (también se juega hasta la 30ª, aunque hay un conjunto libre por fecha, este fin de semana le toca a Bancario) y los choques atrayentes son de los que pelean el ascenso: Club Gran Rosario la tiene más sencilla ante María Reina (marcha último), Tiro Suizo tendrá un rival con altibajos como es B. Mitre, Sportivo Alvarez con Río Negro y San José ante Botafogo.

Y en A3 la 25ª jornada (también son 30 jornadas) acapara la atención con Defensores Unidos ante un flojo 7 de Setiembre, El Torito frente al débil Santa María y V. G. Gálvez con Sparta.

Renato Cesarini 2014 Nacho.jpg Renato Cesarini (Categorías 2014/2015). Todos unidos por Ignacio Pais y una bandera que reza “Fuerza Nacho”, quien está internado en el Hospital Español. Sus compañeritos le hacen el aguante: Samuel Gramajo, Mateo Carpio, Santino Correa, Nahuel Cuenca, Benjamín Sullivoy, Byron Delgado, Matías Palacios, A. Mendoza, Ciro Deasi, Ignacio Zotela, B. Benavente, Aixa García, Maxi Cantero y Tiziano Bugnon: DT: J. Benavente, W. Mendoza, S. Gramajo y Toledo.

Jornada a puro fútbol infantil

El fútbol infantil tendrá partidos para todos los gustos entre sábado y domingo. La jornada comenzará con el torneo oficial y la fecha 14, en sus cinco categorías desde la 2011 a la 2015 y los partidos arrancarán a las 14. Se destacan los choques entre: Social Lux A v. Morning Star C; Defensores Unidos B v. Adiur A, Adiur B v. Defensores Unidos A, el clásico entre Argentino A y Central Córdoba A y Fisherton v. Newell’s F.

En tanto, el domingo se jugará la 2ª fecha del torneo Ilusiones 2011, reservado para chicos de 11 años que están jugando el último año en el baby y sus primeros pasos en cancha de once.

A la vez, el domingo también se disputará la Liguilla 2016 con la categoría más chica de la Rosarina. Se jugará en 4 sedes y la actividad dará comienzo a partir de las 10.

En tanto, se está evaluando las fechas que puedan disputarse los partidos finales del torneo Solidario, primer certamen de la temporada 2022, donde están en juego las copas de Oro, Plata, Bronce y Cobre.

Femenino: Las divisiones menores, en pleno crecimiento futbolístico

Las chicas juegan, se divierten y crecen con el correr de los partidos, evidenciando un gran crecimiento futbolístico. En el torneo Sub 12 hay 4 equipos que no perdieron: Newell’s A, Unión Americana A (no le marcaron goles) y San Telmo, que ganaron los 4 partidos de la segunda etapa, mientras que Alianza Sport ganó 2 y empató los otros 2 juegos.

En el Sub 14, R. Central B ganó 4 y empató 1, mientras que Newell’s B venció en sus 4 cotejos.

En el Sub 16 hay una mayor paridad y solo rojinegras y auriazules festejaron triunfos en los dos partidos que jugaron.

Mientras que en el Sub 10, la tercera etapa es liderada por las niñas de Newell’s (ganaron la 1ª y 2ª etapa) y Pablo VI (en ambas fueron escoltas), que ganaron en sus dos presentaciones.

UNR campeón 2022.jpg Los mejores. A tres fechas del final se aseguraron el ansiado ascenso de categoría.

Futsal: UNR, de fiesta por el ascenso a la B

Cuando todavía restan disputarse 3 fechas en la Primera C, el plantel de la UNR continúa con los festejos por la obtención del ascenso a la Primera B.

Y Germán Lerín, entrenador del equipo campeón, habló de la notable campaña: “Hace 32 años que estoy en esta institución y este ascenso es un premio al sacrificio y dedicación constante del grupo. A los 18 años comencé vistiendo esta camiseta y jugué hasta los 30. Después vino la etapa de entrenador y ya son 20 años en esta profesión”.

Con respecto a la temporada, el técnico del equipo universitario fue derecho al grano. “El título era el objetivo que nos trazamos desde que comenzó el 2022. La premisa del equipo era ir por todo y así se logró el ascenso en una divisional muy competitiva”, confió el DT campeón.

Por último, Germán Lerín ya planifica la temporada 2023. “La Primera B también es muy competitiva y tenemos jugadores capacitados para lograr otro ascenso”.

El plantel: Otto Krause, Jorge Berraz, Fabricio Del Arco, Alan Guarino, Lucio Cantola, Cristian Massoni, Santiago Pérez, Bruno Lai, Francisco Milillo, César Garnero, Franco Rigoni, Damián Servín, Sebastián Benedetti, Luca Ingaramo, Facundo Sayago, Mauro Piaggio, Marcelo Giménez, Manuel Gerez y Agustín Rivero. Cuerpo técnico: Germán Lerín, Sebastián Matsuo y Julián Benedetto.