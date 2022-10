Buena onda entre canallas y leprosos en el baby fútbol

“El objetivo no es que las categorías del fútbol infantil salgan campeonas, sino el de formar buenas personas, buenos jugadores de fútbol para poder nutrir los planteles de inferiores y la primera división como lo hacemos desde hace varios años”, indicó Matías Alegre, el responsable de la línea D de Rosario Central, tras el final del torneo Solidario del Baby, en el que los auriazules obtuvieron la Copa de Oro al imponerse en los clásicos ante Newell’s F, en la jornada del lunes feriado ante una gran cantidad de familias que alentaron a los protagonistas durante cada uno de los partidos, en los cuales los chicos supieron compartir desde la foto inicial para Ovación de Acá hasta el final, más allá de los resultados.

La jornada que se tiñó con los colores auriazules comenzó con la categoría 2015 y un partido entretenido en el que los pequeños canallitas ganaron 2-0. Siguió con la categoría 2014, con triunfo de los leprositos 1-0. Y los últimos tres clasiquitos también fueron para los de azul y amarillo: en la categoría 2013 por 2-0; en la 2012 por 3-0 y por 2-0 para los grandes de la 2011.

En la categoría 2013 fue un partidazo, de ida y vuelta. Los arqueritos fueron figura y los goles los anotaron Giovani Prado y Benjamín González. El árbitro de los cinco partidos fue Pedro Viola.

“Ganamos porque el fútbol infantil de Rosario Central viene trabajando muy bien desde hace muchos años. Hay muy buen nivel de jugadores, técnicos, profesores de educación física, coordinadores y dirigentes a cargo del área”, contó Alegre.

En una mañana bien futbolera, más de 600 personas se dieron cita para alentar y disfrutar, en un espectáculo del futbol infantil. Las familias rojinegras y canallas coparon la parada en barrio Industrial y en el final de la jornada los auriazules festejaron la obtención de la Copa de Oro del torneo Solidario.

Los otros campeones del Solidario

El torneo Solidario del Baby Fútbol se dividió en cuatro competencias luego de la etapa inicial clasificatoria y tras las jornadas finales Adiur se quedó con la Copa de Plata al vencer a Morning Star B, Sportivo de Álvarez logró la de Bronce con más puntos logrados que Social Lux B y María Reina B se adjudicó la de Cobre al superar a Defensores Unidos. La de Oro quedó para Rosario Central D, que derrotó a Newell’s F (ver tapa).

En el predio de El Torito se jugaron los partidos clásicos entre Adiur y Morning Star B con más victorias obtenidas de las categorías del club naranja.

En el medio de los festejos, el coordinador de Adiur, Gustavo Petrini, le contó a Ovación de Acá que “lo más importante para nosotros es la formación y el aprendizaje de los chicos, no el resultado en sí, que en este caso sirve como motivación y respaldo a todo el trabajo que venimos haciendo en el fútbol infantil del club. Es para seguir apostando a un proyecto integral de formación, que está basado en una idea de juego bien definida, con identidad y sentido de pertenencia. Ese trabajo en equipo de los profesores, del staff y de las familias que acompañan hace que el día a día se disfrute y el título sea una alegría extra para los chicos”.

El plantel de entrenadores de Adiur está integrado por Marcos Portaro y Nicolás Ortega (categoría 2011); Nicolás Andrisani y Nacho Espinoza (2012 y 2013); Tomás Rodríguez y Lautaro Román (2014 y 2015), a quienes acompañan Facundo Aboli (PF), Iván López (metodología) y Maia Blanco (psicología).

En tanto, en la cancha de Argentino el que levantó la Copa de Bronce fue Sportivo de Álvarez tras vencer a Social Lux B por ventaja deportiva tras ganar dos partidos y empatar el último. Marcelo Cesarini resaltó el trabajo de los técnicos que conducen a los chicos: “En Sportivo se viene realizando una tarea con mucha dedicación y profesionalismo en el fútbol infantil. Los que estamos al frente de cada categoría buscamos la formación como buenas personas y deportista” dijo el coordinador. Los entrenadores son: Gustavo Díaz. Daniel Laurence, Rodrigo Mazzelani y Claudio Oliva

Mientras que la Copa de Cobre fue para María Reina B, que se impuso a Defensores Unidos en 3 categorías y empató en dos. Los DT: Juan Aguilar, Felix Saucedo, Gastón Casto, Edgardo Monuti y Silvio Pereyra.

Mañana vuelve el torneo oficial

Con la finalización del torneo Solidario, mañana continuará la disputa del torneo oficial. La jornada comenzará a las 14 con la categoría 2011 y se sucederán los partidos de 2012, 2013, 2014 y 2015. Se destacán: Oriental A v. Alianza C y Social Lux A v. Adiur A (zona A); Alianza B v. Oriental B (zona B); Unión de Álvarez v. Newell’s E y Newell’s C v. Banco B (zona C); El Torito B v. Olympia y Tiro Federal v. Argentino B (zona D). En tanto, la Liguilla de la categoría 2016 se jugará el lunes.