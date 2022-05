Asociación Rosarina de Fútbol: Alianza Sport, de nivel A

De la cantera del aurinegro se formaron y llegaron al profesionalismo futbolistas consagrados a nivel mundial y un repaso tira los nombres del Tolo Américo Rubén Gallego (campeón del mundo con la selección argentina en 1978), el Chelito César Delgado (campeón con la albiceleste Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000), Ever Banega (oro Olímpico en Pekín 2008), Angel Correa (actualmente jugador de la selección nacional y futbolista de Atlético de Madrid), el Sapito Hernán Encina (ex Rosario Central), Sebastián Cobelli (ex Newell’s) y Guillermo Ortiz (que pasó por la primera leprosa).

Cada uno de estos nombres constituye un orgullo gigante para esta institución que trabaja con mucha dedicación, y demuestran el talento y potencial que poseen los chicos de la zona sur de Rosario.

Sin lugar a dudas, Alianza Sport con un trabajo silencioso y productivo logró posicionarse año tras año entre los grandes clubes que trabajan en la formación de jugadores, y ahora también jugadoras, en el ámbito del fútbol rosarino.

En este contexto y para referirse al buen momento que está atravesando la entidad nada mejor que la palabra de su presidente Hernán Pastor, quien hace 8 años está al frente: “El presente de Alianza Sport es muy bueno y se debe al gran trabajo desde el primero al último de todos los que día a día estamos en el club, desde el Baby hasta las categorías mayores y el lugar de privilegio que le dimos al fútbol femenino”.

El dirigente aprovechó también para agradecer el apoyo que tiene de la barriada: “La familia llega al club para traer a chicos y chicas a las prácticas en la semana y en cada partido. Y desde el club tratamos de darles una contención para que se sientan de la mejor manera mientras hacen deporte. La idea es seguir progresando día a día entre todos, con el apoyo incondicional de los técnicos, preparadores físicos y los integrantes de la comisión directiva que trabajan en pos de crecer como institución. Y no me quiero olvidar de Mario D’Ascanio, un dirigente que trabajó mucho por el club y nos dejó hace muy poco”.

Destacadas campañas

En la actualidad el club participa con todas las categorías en la ARF.

Tres líneas de Baby Fútbol: A, B y C.

La 2011 tiene a la A puntera en su zona (8 victorias, un empate y ninguna derrota), a la C segunda (invicta, con 7 triunfos y 2 empates) y a la B en el 4º puesto (6-2-1) de otro grupo.

La 2012 A está 4ª (5-2-2), la C 3ª (8 ganados y solo 1 perdido) y la B 5ª (5-2-2).

La 2013 B es puntera (8 victorias y apenas una derrota), y en el 4º lugar de ambos grupos figuran la A (7 triunfos y 2 perdidos) y la C (7 ganados y 1 empatado).

La 2014 A marcha 3ª (7 triunfos y 2 cotejos perdidos), la B 4ª (6-2-1) y la C 5ª (6-1-2).

La 2015 C es líder y ganó todos los partidos (9), la B está 4ª (7 triunfos y 1 caída) y la A en el 11er. puesto (1-3-4).

En el fútbol femenino con las categorías Sub 10, 12 y 14 en formación, la Sub 16 y en primera división (12ª).

Alianza la pelea con los grandes de la ciudad

En las inferiores es protagonista principal de 7ª, 8ª, 9ª, 10ª y Pre 10ª, junto a Central y Newell’s

Alianza se destaca en 5 de las 7 categorías de las inferiores:

• 7ª División: es escolta (6-2-2) a dos unidades de Rosario Central.

• 9ª División: marcha 3ª, invicta (6-3-0), a apenas dos unidades de Newell’s y a 8 del líder Adiur.

• 10ª División: está 5ª, sin derrotas (5-6-0), apenas a un punto de los rojinegros, a dos de los auriazules y a 6 del puntero Adiur.

• 8ª División: también en el 5º lugar (6-1-3), a 3 del escolta Newell’s.

• Pre 10ª: figura en el 4º puesto, con 7 triunfos, un empate y solo una derrota (un partido menos).

Y en primera local se ubica en un expectante 7º lugar.

Por otra parte, José Kocina, integrante de la comisión directiva y coordinador del fútbol infantil, analizó el presente del aurinegro: “Al club llegué a fines del 2018 y me atrapó. Como todo club de barrio, es todo cuesta arriba, todo a pulmón. Y en la pandemia de Covid se vio el amor de todos a los colores amarillo y negro. Eso quedó reflejado en las distintas jornadas solidarias, cada quince días, en las que pudimos acercarles a los más necesitados las donaciones para superar aquel durísimo momento.

El dirigente también indicó que “el club creció mucho con la construcción de obras muy importantes como fueron el salón para más de 100 personas, el tapial con el que cercamos toda la institución, se modificó el buffet para añadirle comodidades, se pintó, se pusieron carteles indicadores de sectores del club y nos estarían faltando detalles”.

“Hoy tenemos un gran problema con el espacio, nos quedó chico el club para toda las actividades. Y una muestra más del progreso institucional es que al ser cuna de grandes jugadores, muchos clubes de Buenos Aires vienen a Alianza para sumar a varios chicos nacidos entre los años 2008 y 2011”, enfatizó Kocina, quien fue jugador del club.