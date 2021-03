Al designarlo, el gobernador no dejó pasar que Lagna fue siempre un diputado de choque contra el socialismo, al punto de editar un libro que se llama La Secta Socialista. Perotti, en ese sentido, parece decidido a no dar marcha atrás. Tiene entre ceja y ceja al Frente Progresista.

Descomprimir el ambiento cargado que dejó Sain le viene bien a toda la política santafesina y le enmarca una nueva oportunidad a la Casa Gris para empezar a cumplir la promesa de “orden y paz”. A partir de ahora,comienza la cuenta regresiva del calendario electoral que, en Santa Fe, adelanta los tiempos en materia de presentación de listas y cuestiones por el estilo.

Volver a empezar

En ese derrotero, no es poco para Perotti que los docentes hayan decidido no hacer nuevas medidas de fuerza. Necesita el gobernador un poco de tranquilidad social y sindical para reposicionarse y enfrentar el futuro inmediato con mayor optimismo.

Al mismo tiempo, la oposición también empieza a trajinar el 2021 de diferentes maneras. Se adelantó en esta columna que Miguel Del Sel rechazó la invitación de Mauricio Macri a participar de la contienda electoral, pero es probable que le lleguen al Midachi nuevos ofrecimientos antes del cierre de listas.

El ex presidente considera que Santa Fe será un territorio sui generis a la hora de la disputa. “Yo soy el inventor de los globitos, pero ahora no habrá globitos que valga. Es el kirchnerismo o somos nosotros. Pero en Santa Fe podrá haber un escenario diferente si va (Miguel) Lifschitz. Tenemos que evitar que nos saque votos, como pasó en las elecciones del 2019 en Rosario, donde fue un desastre la elección”, se le escuchó decir a Macri.

Lifschitz recorre la provincia como si ya fuese candidato, aunque no blanqueó públicamente esa decisión. Dicen algunos radicales que sí lo hizo con ellos, y ahora tratan de convencerlo de ampliar el Frente Progresista. De todos modos, si el rosarino es candidato a senador los radicales del NEO jugarán con él, y es posible que se sumen otros referentes.

En Juntos por el Cambio también quieren hacer ejercicio de síntesis algunos radicales, algo que no pasa por la cabeza de José Corral, quien se prepara para ser el candidato del sector a senador nacional, si es que no hay un poroteo final que redistribuya las voluntades y anhelos.

En el PRO, Federico Angelini muestra voluntad de querer ser candidato, aunque le quedan dos años como diputado nacional, y hay otros nombres en danza que no descartan la creación de una línea interna que incluya a la concejala Renata Ghilotti, al ex diputado nacional Lucas Incicco y, tal vez, al secretario político, Ricardo Schlieper. Se verá, porque en el PRO Santa Fe lo que es hoy deja de ser mañana. Los protagonistas dicen que no es una intención confrontativa, sino de alineamiento.

Paso a paso

Toda la saga política está condicionada por los vaivenes de la pandemia. Nadie sabe si, al final del camino, las Paso se harán el segundo domingo de agosto y las generales a fines de octubre. El presidente de la Nación dijo que ese es un tema que deberán definir los gobernadores. Perotti, en una entrevista televisiva, manifestó que prefería gastar en remediar la pandemia el dinero que se debería implementar en las Paso.

Nadie cree que si en agosto queda enclavada la segunda ola se vayan a llevar adelante las primarias, y hay algunas especulaciones para postergar los calendarios, hacia la primavera las primarias y en noviembre las generales.

Por ahora, todos los objetivos de las gestiones (provincial y municipal) deben estar atentos al Covid y a la seguridad. Ese deber ser, sin embargo, se mezcla con la rosca política que empieza a jugar su propio partido.

¿Quién armará las listas del oficialismo, además del gobernador? No cabe duda que Cristina Kirchner está particularmente interesada en sumar legisladores propios y que Fernández jugará el suyo. Un rumor recorrió las redacciones y fue puesto en palabras en el diario Perfil de ayer por el analista político Roberto García: el presidente habría amenazado con renunciar en una comida con Cristina y la vicepresidenta despejó esa posibilidad diciendo que “de acá no se va nadie”.

Esa relación patológica entre Fernández y CFK deberá normalizarse, porque semejante escenario actual no resiste tres años más.

Con semejante fuego amigo en las alturas del poder, ¿para qué querrán adversarios los peronistas?