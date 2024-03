Milei ante la historia argentina

No desconocemos que la llegada de Javier Milei a la Presidencia es síntoma de un profundo malestar social y de deficiencias profundas de la democracia argentina y sus gobiernos. Pero a cuarenta años del fin de la última dictadura, corremos el riesgo de que la democracia deje de ser el sistema mejorable para construir la vida en común. Con su política, Javier Milei pone en riesgo el pacto fundante de 1983.

Pasado y presente

Nos dedicamos a estudiar la historia y ello nos hace revisar permanentemente el sentido de nuestra profesión. Nos hemos formado en el sistema educativo público argentino; somos educadoras/es e investigadores/as. Entre las grandes mayorías agredidas, tampoco estamos exentos de la brutal ofensiva: por el ataque a nuestros salarios, por el riesgo de pérdida de nuestras fuentes de trabajo. Al igual que a millones de personas que habitan este suelo, la política de Milei amenaza nuestro presente y nuestro futuro.

Pero nos implica especialmente, aunque parezca secundario, porque el gobierno utiliza el pasado como ariete. En su retórica agresiva, clasista y regresiva, el presidente Javier Milei apela reiteradamente a la historia. Señala un supuesto momento dorado del pasado argentino al que ubica, de manera para nada azarosa, antes de 1916 (cuando la participación democrática se amplió a partir de la ley Sáenz Peña sancionada en 1912). Resulta insostenible la referencia al más alto PBI del mundo y la condición de potencia mundial de la Argentina, con la que vocifera en sus discursos, para sostener una interpretación decadentista de nuestra historia nacional. De la misma manera, tergiversa y manipula el significado histórico de figuras como Alberdi o Roca, apela a descalificaciones con reminiscencias dictatoriales para quienes no piensan como él (“comunistas”, “zurdos”, “populistas”), y convoca a un “Pacto de Mayo” sin relación alguna con los valores y la historia de la Revolución de 1810. Pero va más allá: enmarca su misión histórica en la mitografía bíblica mesiánica recurriendo a argumentos teocráticos, misóginos y esotéricos. Relativiza de una manera inhumana las consecuencias del terrorismo de Estado, envalentonando a la corriente negacionista o apologista de la dictadura militar.Al usar el pasado como herramienta, Milei no es original; ni siquiera en su forma autoritaria y radical de interpretarlo. Pero nos obliga a confrontarlo.

Milei Pacto de Mayo Congreso.jpg Foto: Télam

Para una retórica mesiánica, mentirosa y refundacional, la historia es especialmente peligrosa. Estudiar el pasado es un instrumento poderoso, es un arma potencialmente al alcance de cualquiera para desmontar todas y cada una de las falacias, mentiras y exclusiones que pretenden instalar en nuestras vidas. Por eso el gobierno ataca especialmente a los centros de transmisión y producción del conocimiento y la cultura.

Vivimos una época en la que parece que vale lo mismo decir cualquier cosa. Así, una elección democrática ganada en segunda vuelta pretende ser transformada en un plebiscito que legitima el arrasamiento de conquistas históricas de la sociedad argentina. Si el presidente avanza en esa idea es porque hay silencios cómplices. Quizás los legisladores puedan aceptar que el Congreso sea llamado “nido de ratas”. Nosotros/ as, no. Porque sabemos el laborioso proceso de construcción colectiva que ha llevado a que allí se ejerza la representación de la ciudadanía. A una versión antidemocrática y elitista de la historia, podemos oponer la idea de la construcción colectiva de derechos. Lo que se gana, se puede perder, lo que hoy nos quiten, podrá ser recuperado. Ahora bien, ¿por qué permitir que eso suceda?

Frente a la retórica del odio y la estigmatización basada en una visión de la historia que condena y humilla, la historia permite rescatar las huellas de la dignidad humana, la que ilumina aquellos momentos en los que un puñado, millares, o millones de personas enfrentaron a los poderes que buscaron menoscabarla y negarla. El gobierno blinda las calles porque sabe que es en ellas donde durante generaciones lo/as argentino/as hemos sabido hacer política.

>> Leer más: ¿Qué clase de árbol prefiere Milei?

El bienestar económico no lloverá cual maná del cielo. El presidente Javier Milei no es un refundador, sino un destructor. No es un mesías, sino un agresor. Encabeza una facción en una puja histórica. Milei es la cara, en 2024, de una revancha de sectores socioeconómicos que desde mediados de la década de 1970 quieren torcer las conquistas de las mayorías populares, convertidas en derechos a costa de años de lucha. Milei no sirve a Dios, como cree y proclama, sino a intereses concretos que históricamente han bloqueado la ampliación de derechos y la justicia social. Tampoco es franco, realista, ni dice verdades innegociables –como él pretende–, sus aseveraciones siempre son modificables, a conveniencia y muchas veces falsas.

El futuro

Frente al odio que avanza, la Historia muestra que un proyecto mesiánico busca y necesita el apoyo de las masas, pero a la vez teme al poder que radica en la acción colectiva y solidaria. Por eso Milei reprime la protesta con instrumentos ilegales y contrarios a los Derechos Humanos como el “Protocolo de Seguridad”. Por eso, y en sus discursos estigmatiza los acontecimientos del pasado de intensa movilización social para justificar la represión del presente.

El elegido, Milei, quiere imponer su voluntad. Pero sabemos, por el contrario, que la acción colectiva es el camino para reparar las injusticias de cualquier sociedad. Sabemos que la retórica del odio puede ser derrotada porque otros/as, antes que nosotros/as, pudieron hacerlo. No por ser mejores, sino porque pusieron por delante de sus angustias y carencias individuales el bien común.

milei expoagro.jpg

Buscamos acercarnos tanto como podemos a la verdad. Pero sabemos que a lo largo de siglos ha habido distintas formas de comprender el mundo, de habitarlo, y de soñarlo. Por eso no podemos callar: la historia no da lecciones, pero permite formular advertencias. Y obliga a tomar posición cuando la dignidad humana se ve amenazada. Nos advierte que quien entrega la posibilidad de imaginar un futuro, ha sido derrotado. Quien acepta callar ante lo que le parece incorrecto y le genera indignación, naturaliza hacerlo, y enseña a hacerlo.

Queremos señalar el peligro que corre nuestra sociedad. No podemos, éticamente, no hacerlo. En el pasado, en contextos mucho más difíciles, otros seres humanos hicieron lo mismo que nosotro/as. Hablar o callar será una toma de posición. Historiadores/as al fin, pretendemos que estas palabras funcionen en el presente como una advertencia. En el futuro, si este brutal avance autoritario persiste, quizás este texto recuerde a alguien que el hilo invisible de la solidaridad humana nunca puede cortarse por completo, que el autoritarismo siempre encontró resistencias. Y encontrará esperanzas para hacer lo mismo.del Estado cuando los desequilibrios sociales se vuelven un riesgo para la convivencia social. Milei y sus seguidores ideologizados se resisten hasta el momento a reconocer este ejemplo que han seguido muchos países. Tal vez la realidad de su país los obligue a aprender esa lección.

Argentina, 9 de marzo de 2024

Firman: Omar Acha (UBA-CONICET), Marina Franco (UNSAM-CONICET), Silvina Jensen (UNS-CONICET), Federico Lorenz (UBA-CONICET / CNBA), Marta Philp (FFyH-UNC), Andrea Belén Rodríguez (IPEHCS-UNCo/CONICET), Ignacio Telesca (UNaF-CONICET), Javier Trímboli (FaHCE-UNLP), Julio Vezub (IPCSH-CONICET / UNPSJB), Fabio Wasserman (UBA-CONICET).

Adhesiones nacionales (558)

Lucia Abbattista (UNLP); Cecilia Acosta (UNCo); Ezequiel Adamovsky (CONICET - UNSAM - UBA); Alejandro Agüero (UNC-CONICET); Gabriela Águila (CONICET - UNR); Pablo Alabarces (CONICET - IIGG, UBA); Mónica Alabart (UNGS-UBA); Alberto Daniel Alcaraz (IESyH - UNaM - CONICET); Sebastián L. Alioto (UNS/CONICET); Julieta Almada (FFyH/FCS-UNC); Luciano Alonso (UNL); Silvia T. Álvarez (UNS); Arrigo Amadori (CONICET-UNTREF); Sergio Amor (UBA); Marcelo Andelique (UNL); Marina Anderson (Cehepyc-UNCo); Sergio Angeli (UBA - CONICET); Cristina Angelini (AGD-UNRC); Gisela Andrade (UBA/UNQ); Andrea Andújar (CONICET - IIEGE - UBA); Marisa D'Aquino (UBA/UNM); Tomas Guillermo Aramayo (FHyCs-UNJu); Pablo D. Arias (UNRN-IIDyPCa); Noemí Argañaraz (Dirección General de Escuelas, Mendoza); Ana Elisa Arriaga (FFyH-UNC); Inti Yanasú Artero Ituarte (UNMdP); Laura Ávila (ISPJVG); Mario Ayala (UNTDF - CONICET); Valentina Ayrolo (CONICET - UNMDP); María Cecilia Azconegui (Cehepyc-UNCo); Patricia Bacchetta (Bachillerato Popular Marielle Franco); Natacha Bacolla (IHUCSO-CONICET/UNL); Maria Noel Bais Rigo (FHCS-UNPSJB); Yamila Balbuena (FaHCE-UNLP/UNQ); Juan Carlos Balerdi (Facultad de Derecho-UBA); Camila Balter (UNCuyo); Anahi Ballent (UNQ); Susana Bandieri (CONICET - UNCo); Dante Barbato (UBA/Instituto Ravignani); Maria Fernanda Barcos (UNLP-CONICET); Brigida Baeza (CONICET/UNPSJB); Ana Barletta (UNLP - Comisión Provincial por la Memoria, Buenos Aires); María Elena Barral (Instituto Ravignani UBA CONICET y UnLu); Darío G. Barriera (ISHIR/CONICET - UNR); Carolina Barry (UNTREF-CONICET); Viviana Barry (EIDAES/UNSAM); Roberto Baschetti (sociólogo); Ceferino Bavasso (UNSAM- IDAES-UNIBO-ISPJVG-IES Alicia Moreau de JustoUBA); María Ayelén Bayerque (Celehis, FH-UNMdP, CONICET); Pablo Becher (CONICET- UNS); María Dolores Béjar (UNLP - FLACSO); Rolando Bel (FAHU- UNCo); Cecilia Belej (UNTREF, UBA, CONICET; Claudio Belini (UBA - CONICET); Federico Belzunces (UNLu); Martín Bergel (UNSAM / UNQ / CONICET); Fabián Bergero (FADECS-UNCo); Eliana Bertero (FCJS-UNL); María Teresa Bernardi (FADECS-UNCo); Patricia Berrotarán (UNQ); Gilda Bevilacqua (UBA-CONICET); Lucas Bilbao (UNCPBA); Jorge Binaghi (UBA); Daniel Blanco (UNPSJB); Graciela Blanco (FAHU-UNCo.); María Elida Blasco (CONICET - Instituto Ravignani); Ernesto Bohoslavsky (UNGS - CONICET); Paula Bombara (escritora, UBA); Mariano Bonialian (CEA/UNC - CONICET); Ernesto Raúl Bonzano (UNPSJB); Dora Bordegaray (Profesora de Historia y Geografía, jubilada); Viviana Borquez Granero (UNPSJB); Lucas Borrastero (FFyH-UNC); Lucía Bracamonte (UNS/CONICET); María Celia Bravo (UNT-CONICET); Mabel Brufman (UNR); Juan Bubello (UBA); Fernando Buen Abad Domínguez (UNDAV-UNLA); Lucía Bugallo (IPEHCS-CONICET-UNCo); Alicia M. Buján (UBA); Mara Burkart (UNSAM-CONICET, UBA); Julia Burton (IPEHCS/CONICET-UNCo); Natalia Bustelo (CeDInCI/CONICET- UBA); Gonzalo Cabezas (UNS); Sergio Caggiano (Director Centro de Investigación Social (CIS) - CONICET / IDES); Barbara Caletti (UBA - UNIPE); Joaquín Calvagno (UBA); Rebeca Camaño Semprini (FCH-UNRC/CONICET); Hernán Camarero (UBA-CONICET); Adrián Cammarota (UnLaM - CONICET); Marcelo Campagno (IMHICIHU-CONICET - FFYL-UBA); Emilia Campos (FADECSUNCo); Esteban Campos (UBA-CONICET); Verónica Canciani Vivanco (CIFFyH-UNC); Magdalena Candioti (CONICET - Instituto Ravignani - FHUC-UNL); Rodolfo Canini (ATEN-NQN); Francisco Cantamutto (IIESS UNS-CONICET); Carmen Cantera (UNPA); Lorena Capogrossi (UNC-CONICET); Sandra Carli (UBA - CONICET); Juan Luis Carnagui (UNLP); Gabriela Carnevale (UBA); Marta L. Carrario (FAHU- UNCo); Laura Caruso (UNSAM-CONICET); Valeria A. Caruso (IIEGE-FFyL-UBA); Josefina Cargnel (UNNE); Gabriel Carini (UNR); Bernardo Carrizo (CEDIS - UNL); Gabriel Carrizo (UNPA / UNPSJB); Natalia Casola (IIEGE/UBA - CONICET); Alejandra Castro (FFYH - UNC); Patricia Castro (UNPSJB); Alejandro Cattaruzza (UBA - CONICET); Elsa Caula (UNR-IECH-CONICET); Constanza Cavallero (IMHICIHU-CONICET/UBA); Adrián Celentano (UNLP); Matías Cerezo (UNTREF); Mabel Cernadas (UNS CONICET); Facundo Cersósimo (UBA - UNLaM); Diego Ceruso (UBA - CONICET); Emanuel Correa (FaHCE-UNLP); Elisa Cragnolino (CIFFYH - IDH - UNC); Carolina Crespo (CONICET-ICA-UBA); Walter Cristian Celis (CIFFyH-UNC); Jorge Cernadas (UBA-UNGS); Telma Chaile (UNSa-CONICET); Gustavo Chalier (Archivo Histórico Municipal de Punta Alta-UNS); Daniel Chao (CONICET-UNNE); Liliana Chaves (FFyH-UNC); Matías Chávez (IPCSH-CONICET/UNPSJB); Sebastián Ciccone (IFDCSAO); Flavia Cigarria (ISPJVG/CNBA); Carolina Ciordia (CONICET - UBA); Diego Citterio (CONICET/UNJU); Denise Cobello (CONICET - IIGG - UBA / UNA); Hernán Comastri (UNIPE-CONICET); Agustín Comicciolli (UBA-CONICET/Udesa); Hernán Eduardo Confino (EIDAES/UNSAM-CONICET); Liliana Conles (Undav); Gabriel Darío Cora (Museo Histórico Nacional); Paola Cortes Rocca (UNA - CONICET); Natalia Cosacov; (UNC-CONICET); Karina Cosco (ISPJVG/CNBA); Irene Cosoy (FFYL-UBA); Isabella Cosse (EIDAES-UNSAM- CONICET); Yann Cristal (UBA/UNSAM); Debora D’Antonio (FFyL/UBA-CONICET); Aníbal D'Auria (Faculta de DUBA); Alejandro Dagfal (UBA); Sergio Daghero (UNRC / Instituto Superior Ramón Menéndez Pidal); Deborah Daich (IIEGE, UBA-CONICET); Mariana Dain (FFyH-UNC); Iván G. Dalmau (CONICET-IIGG-UBA/UNSAM); Silvia Dejon (Universidad Nacional de Rafaela); Susana Delgado (UNMdP); Walter Delrio (UNRN - CONICET); Alejandro De Oto (UNSJ-CONICET); Magalí Deves (UBA); Cecilia Dethiou (FCE-UBA); Leandro A. Di Gresia (Departamento de Humanidades, UNS); Sabina Di Marco (UNGS - CONICET); Mariano Di Pasquale (UNTREF-CONICET); Roberto Di Stefano (UBA-CONICET/UNLPam); Gloria Di Rienzo (CIFFyH-UNC); Virginia Dominella (UNS); Verónica S. Domínguez (IPCSH-CONICET/UNPSJB); Juan Martín Duana (UNCPBA); Teresa Eggers Brass (UBA); Laura Ehrlich (UNQ-CONICET); Gabriel Entin (CONICET-CHI-UNQ/UNSAM); Constanza Erbetta (UNLP); Eduardo Escudero (UNRC); Ximena Espeche (CHI, UNQ-CONICET); Alejandro Eujanian (UNR-IECH-CONICET); Mariano Fabris (INHUS-CONICET, CEHIS-UNMDP); Silvana Fantechi (IdIHCS-UNLP); Judith Farberman (UBA-UNQ-CONICET); Mara Celina Fares (UNCuyo); Orietta Favaro (Cehepyc- IPEHCS-CONICET- UNCo); Carolina Favaccio (FFyH-UNC); Claudia Feld (CIS-CONICET/IDES) Juan Ferguson (UNMDP); Florencia Fernández (C.E.N.M.T-RN); María Alejandra Fernández (UNGS); Natalia Fernández (IPEHCS-UNCo); Sandra Fernández (CONICET-ISHIR/UNR); María Inés Fernández Alvarez (CITRA, CONICET-UMER / FFyL UBA); Victoria Fernández Caso (Directora del Instituto de Geografía de la FFyL, UBA); Marcela Ferrari (INHUS, CONICET-UNMDP); Graciela Ferrás (UBA); Laura Ferreño (UNDAV); Cecilia Ferroni (UBA-CONICET); Silvia Finocchio (UBA/UNLP); Patricia Flier (FaHCEUNLP); Patricia Fogelman (CONICET - UNTREF); Diego Fracchia (UNTreF); Raúl Fradkin (UBA-UNLu); Claudia Freidenraij (UBA); Sergio Friedemann (UNIPE-CONICET, UBA); Patricia Funes (UBA-CONICET); Julián Gallego (UBA-CONICET); Claudio Gallegos (UNS/IIESS/CONICET); Cecilia Gallero (IESyH CONICET-UNaM); Cora Gamarnik (CONICET-IIGG-UBA); Santiago Garaño (CONICET-UNSAM-UnLa); Débora Garazi (CONICET-UNQ-UNMdP); Analía García (Vicedecana de la Facultad de Humanidades, UNNE); Begoña García (UNTREF); Suyai García Gualda (IPEHCS-CONICET-UNCo; CEHEPYC-UNCo); Carlos García Mac Gaw (FaHCE-UNLP); Marta Garelli (UNS); Enrique Garguin (FaHCE-UNLP); Gabriel Garnero (IMBIV, CONICET-UNC); Mariana Garzón Rogé (UBA-CONICET); Cecilia Gascó (UBA); Sofía Gastellu (CEHISO-LAHISCO-ISHIR-CONICET-CNBA-UBA); Ezequiel Gatto (UNSAM-CONICET); Eugenia Gay (UNC-UNQ); Sandra Gayol (UNGS - CONICET); Lea Geler (UBA-CONICET); Jorge Gilbert (UBA); Juan Cruz Gimenez (FHUC-UNL); Juan Pablo Giordano (UNL); Mariana Giordano (IIGHI - CONICET-UNNE); Verónica Giordano (UBA-CONICET); Alejandra Giuliani (UBA-UNIPE); Nathalie Goldwaser Yankelevich (CONICET-UNDAV); Gabriela Gomes (CONICET/UNGS); Fernando Gómez (UBA-UNGS); Marianne Gonzalez Aleman (CONICET-UNTREF); Soledad González (Igehcs-CONICET); María Paula González (UNGS-CONICET); Elena González García (UBA); Rodolfo González Lebrero (UBA / “Soltando pájaros”); Micaela González Valdés (CIECS- CONICET- UNC); Maria Emilia Gordo (FFyH-UNC); Mónica Gordillo (IDH-CONICET-UNC); Karin Grammático (UNAJ); Stella Grenat (UNS/UNISAL); Julieta Grinberg (UNPAZ-CONICET); Ezequiel Grisendi (UNC-IDACOR); Valeria Gruschetsky (UNQ-CONICET/UNSAM); Graciela Beatriz Guarino (UNNE); Gustavo C. Guevara (UNR, UNMDP); Javier Guiamet (UNAJ/UNLP); José Luis Guillen (Decano Facultad de Humanidades UNaF); Florencia Gutiérrez (UNT-CONICET); Noemi Josefina Gutiérrez (CETRIP-UNCo/ IPEHCS-UNCo); Florencia Guzmán (CONICET-UBA); Nicolás Hernández Aparicio (UNJu/CIITED-CONICET); Nicolas Herrera (CONICET/UNAJ/UNLP-FaHCE); Fabián Herrero (CONICET-Instituto Ravignani-UADER); Jorge de Hoyos Puente (UNED); Leandro Inchauspe (FFyH-UNC); Claudio Ingerflom (UNSAM-CNRS); Pablo Iparraguirre (FFyH/FCS-UNC); Micaela Iturralde (UNMdP-Istec CONICET); Pablo Jaitte (FFyL-FCE-UBA); María de los Ángeles Jara (UNCo); Oscar Daniel Jaremchuk (UNPA); Pablo Jaruf (FFyL-UBA); Esteban Jungman (Escuela Normal N° 1, CABA); Emmanuel Kahan (IDIHCS-CONICET/UNLP); Javier Kazmer (UNaF); Alan Kearney (UNLP); Emilce Kejner (UNCo); Adriana Kindgard (UNJu-CONICET); Daniel Kohen (UBA); Guillermo Korn (UBA); Facundo Lafit (UNLP-CONICET); Cecilia Lagunas (UNLu); José Larker (UNL - FHUC - CESIL); Soledad Lastra (IDAES-UNSAM/CONICET); Daniel Lauria (UBA/ UNIPE); Silvia Lazzaro (CONICET-UNLP); Esteban Leiva (FFyH-UNC); Mariela Leo ( (UBA- IIEGE); Laura Lenci (UNLP); María José Leorza (FHUC-UNL); Javier Lerda (Director del Departamento de Historia, UNNE); Cecilia Lesgart (CONICET - UNR); Luciana Levin (UNAJ); Diego E. Lewin (UBA/UNLu/UNLa); Mariana Lewkowicz (IICE/UBA-UNLu); Leandro Lichtmajer (ISES-UNT/CONICET); Fernando Lizárraga (IPEHCS-FADECS-Cehepyc, UNCo); Valeria Llobet (CEDESI-LICH, CONICET); María Cecilia Llorens (CBC-UBA); Marcelo Loaiza (IPEHCS/UNCOMA); María Pía López (UNGS-UBA); Mercedes F. López Cantera (UBA/CEHTI); Luciano Lorenzett (UNS); Laura Luciani (UNR - CONICET); Velia Luparello (FFyH-UNC); Natalia Luxardo (IIGG/ UBA); Daniel Lvovich (UNGS - CONICET); Facundo Macías (UBA); Matías Maggio Ramírez (UNTREF); Mayra Maggio (UNNE); María José Magliano (UNC-CONICET); Marcelino Maina (UNL); Francisco Naishtat (Filosofía, UBA-CONICET); Ariel Mamani (Cehiso/UNR-UADER); Corina Marenoni (FHUC-UNL); Marcelo Mariño (FFyL-UBA); Laura Malosetti Costa (CONICET - UNSAM); Ramiro Manduca (CONICET/ IIGG/IES N°1 AMJ); Valeria Manzano (EIDAES-UNSAM, CONICET); María Cristina Maretto (Profesora de Historia, jubilada); Victoria Márquez (FFyH-UNC); Lucas Martín (CONICET - UNS); María Pía Martín (ISHIR/CONICET-CIESAL -UNR); Eugenia Martínez (FHUC-UNL/ISP N8); Ignacio Martínez (IECH-CONICET, UNR); Rocío Belén Martínez (CEHEPYC-UNCo); Juan Francisco Martinez Peria (UBA/UNSAM); Federico Martocci (CONICET-IEHSOLP, UNLPam); Marisa Massone (FFyL - UBA); Eduardo Mattio (CIFFyH-UNC); Lucía Romina Maza (UNRC-CONICET); Miguel Mazzeo (IEALC-UBA/UNLa); Adriana Medina (FHCSyS - UNSE); Federico Medina (ICSOH-CONICET-UNSa / UNJu); Mario Méndez (UBA); Talia Meschiany (UNLP); Luciana Messina (CONICET/UBA); Juan Albornoz (UNaF); Paola Miceli (UNGS); Carlos Mignon (UNC); Silvina Merenson (UNSAM-CONICET); María Cecilia Míguez (UBA, IDEHESI-CONICET); Analía Minteguiaga (CONICET - UBA); Gabriela Mitidieri (IIEGE-FFyL-UBA/ CELS); Rocío Molar (FFyH-UNC); Cecilia Molina (UNCuyo); Maximiliano Molocznik (UNO); César Mónaco (UNGS); Elvio Monasterolo (UNLPam); Mariana Mondini (IDACOR, CONICET-UNC); Julia Monge (FFyH-UNC); Ana Laura Montani ( UNS -UBA- MHN); José Luis Moreno (UNLu); Ianina Moretti (FFyH-UNC); Silvia Morón (FFyH/FCS-UNC); Marisa Moroni (IEHSOLP/Conicet/UNLPam); Alejandro Morea (INHUS-CONICET-UNMDP); Alvaro Moreno Leoni (UNC-CONICET); Cecilia Moreyra (UNC-CONICET); Leandro Morgenfeld (UBA, IDEHESI-CONICET); Alejandro Morin (UBA-CONICET); Maria Lorena Montero (UNS/CONICET); Marisa Moroni (IEHSOLP/CONICET - UNLPam); Paz Moyano (FFyH-UNC); María Inés Mudrovcic (IPEHCS-UNCO); Ulises Muschietti (ISPJVG); Jorge Myers (CONICET/UNQ); Natalia Naciff, (UNCuyo); Judith Naidorf (UBA-CONICET); Facundo Nanni (CONICET-UNT); Mario Navarro (FFyH-UNC); Marcelo Nazareno (FFyH/FCS-UNC); Susana D. Neuhaus (UBA); Mariné Nicola (FHUC-UNL); Luciano Nicola Dapelo (UNRC-CONICET); María Andrea Nicoletti (IIDYPCA-UNRN-CONICET); Ana Noguera (UNC); Javier Núñez (NECEPS. IIGHI-CONICET); Matías Oberlin Molina (UBA/UNPAZ); Alejandra Oberti (UBA - UNLP); Denisse Oliszewski (FyL, UNT); Lía Guillermina Oliveto (CONICET - UBA); Darío Olmo (UPC-Córdoba); Iván Orbuch (UNAHUR/CONICET); Sabrina Orlowski (IDIHCS-FaHCE, UNLP); Pablo Ortemberg (UNSAM-CONICET); María Laura Ortiz (FFyH-UNC); Karin Otero (UNTDF-ICSE); Bernardino Pacciani (UBA-CBC/UNTREF); Analía Paita (UBA); Maria Susana Palacios (CEHEPYC-UNCo); Elias Palti (UBA-UNQ-CONICET); Leandro N. Pankonin (UNGS/UBA); Laura Pasquali (ISHIR-UNR); Andrea Fabiana Pasquare (UNS); Alejandra Pasino (Directora del Departamento de Historia, FFyL, UBA); Laura Pasquali (ISHIR-UNR); Juan Alejandro Pautasso (Instituto Ravignani - UBA); Magalí Paz (CONICET/UPC/UNC); Marta Penhos (FFyL-UBA/ Academia Nacional de Bellas Artes); Jorge Alberto Perea (UNCa); Marcelo Perelman Fajardo (UBA - CONICET); Ana Pereyra (UNIPE); Sebastián Pereyra (CONICET-EIDAES/UNSAM); Mariana A. Pérez (CONICET-UBA); Liliana Pérez (UNPSJB); Gonzalo Pérez Álvarez (INSHIS-UNPSJB/CONICET); Daniela Perrotta (CONICET-UBA); Mariano Petrecca (FFyL - UBA); Carolina A. Piazzi (ISHIR-UNR-CONICET); José Pierri (FCE/UBA); María Virginia Pisarello (UADER-UNL); Alejandro Pisnoy (ISPJVG); María Victoria Pita (UBA-CONICET); Valeria Silvina Pita (IIEGE-UBA); Roberto Pittaluga (UNLPam/UNLP/UBA); Cristian Miguel Poczynok (FFyL/UBA-UCALP); Esteban Pontoriero (CONICET - UNTREF); Antonia Elizabet Portalis (Esc. Téc. "B. Rivadavia"/Colegio Sec. "Pte. J. D. Perón", Corrientes); Patricia Porzio (CBC-UBA); Fernando Pozzaglio (IIGHI-CONICET-UNNE); Pozzio, María (CONICET); Soledad Quereilhac (UBA-UNSAM-CONICET); Maria Marta Quintana (IPEHCS, CONICET-UNCo; UNRN); Maria Gabriela Quiñonez (UNNE); Nicolás Quiroga (CONICET, CEHis-UNMdP); Nicolás Rabboni (FFyH-UNC); Juan Carlos Radovich (UBA-CONICET); Ana Julia Ramírez (Decana FHyCE-UNLP); Federico Ramírez (FaHCE-UNLP); Hugo Daniel Ramos (IHUCSO - CONICET, FHUC-UNL); María Virginia Ramos (FFyH-UNC); Silvia Ratto (UBA); Lucas Rebagliati (UBA/CONICET); Andrea Recalde (IEH-CONICET/UNC); Victor Recanatesi (Asoc. "Palabras Mayores" MdP-Batán); Federico Reche (FFyH/FCS-UNC); Andrés Regalsky (UNLu-UNTREF); Pablo Requena (FFyH/FCC-UNC); José María Resiale Viano (FFyH, UNC); Lucrecia Reta (UNCo- UNTER); Ana Lía Rey (UBA, Inst. Ravignani); Francisco Reyes (CONICET - UNL); Franco Reyna (UNC-CONICET); Denise Reyna Berrotarán (FFyH-UNC); Pablo Reynoso (UNTREF); Juan Carlos Rima (FFyL-UBA); Dolores Rivero (UNC-ISHIR-CONICET); Camillo Robertini (UNGS); Alejandra F Rodríguez (UNQ-CEHCMe); Fernando Diego Rodriguez (UBA, Inst. Ravignani); Gabriela Rodriguez (UBA-UNAB-CONICET); Mariela Eva Rodríguez (CONICET/ICA- FFyL-UBA); Martha Rodríguez (HIAyA-UBA/CONICET); Elsa Rodríguez Cidre (CONICET-UBA); Patricia Roggio (FFyH/ UNC - CONICET); Facundo Rojas (UNCuyo); Claudia Roman (IHAYA-CONICET/UBA); Viviana Román (CEEED-IIEP-UBA-CONICET); Silvia Romano (Profesora Emérita por la UNC); Juan Manuel Romero (FFYL-UBA); Victoria Romero (CONICET - UNC); Piuquen Rosas (CEHEPYC-UNCo); Margarita Rozas (Profesora Emérita, UNLP); Julieta Rostica (IEALC-UBA-CONICET); Pablo Rosell (UNLP-UNLPam-CONICET); Mariana Rosetti (UBA-CONICET/Centro de Historia Intelectual-UNQ); Marcelo Rougier (UBA-CONICET); Margarita Rozas Pagaza (Facultad de Trabajo Social, UNLP); Gustavo Rubinstein (UNT); Lola Rubio (ALIJA); Facundo Rueda (ICSOH-CONICET-UNSa); Martha Esther Ruffini (UNQ-UNCOMa-CONICET); Edgar Rufinetti (FFyH-UNC); Brenda Rupar (IIP-UNSAM/CONICET-UBA); Gabriela Saidon (UBA, UNSAM); Sergio Ramiro Saiz Bonzano (FFyH/FCS-UNC); Julián Salazar (UNC-CONICET); Ariel Salcito (UBA); María Laura Salinas (IIGHI - CONICET - UNNE); Claudia Salomon Tarquini (UNLPam-CONICET); Franco Salvadores (UNPSJB); Valentina Salvi (IDES-UNTREF); Laura Sanchez (UBA-ISPJVG); Rocío Guadalupe Sanchez (FCH-UNLPam); María de Lourdes Sandoval (CRUB- UNCo); Norma Susana San Nicolás (docente jubilada, FFyH-UNC); Mariana Santángelo (UNSAM/UNA); Jorge Santarrosa (FFyH-UNC); Gustavo Santillán (UNC-CONICET); Daniel Santilli (UBA); Lucía Santos Lepera (ISES-CONICET-UNT); Camila Sapp (IDH-CONICET); Sandra Sauro (Instituto Ravignani - UBA/ ISPJVG); Pablo Scatizza (UNCo); Vivian Scheinsohn (INAPL-CONICET/UBA); Natacha Scherbovsky (UBA-CONICET); Cristiana Schettini (CONICET-UNSAM); Alejandro Schneider (UBA-UNLP); Elena C. Scirica (UBA/UNA); Marcelo Scotti (IdIHCS-UNLP); Alejandra Schwartz (FFyL-UNT); Ana Inés Seitz (UNS); Luciana Seminara (UNR); Paola Seminara (FFyH-UNC); Gabriela Sica (CIITED-CONICET, Jujuy); Alejandro Simonoff (UNLP); Daniela Slipak (UNSAM-CONICET); Alicia Servetto (UNC); Silvia Servetto (UNC); Mariana Sirimarco (UBA-CONICET); Ana Laura Sofía (Ffyl-FCE/UBA-ISPJVG); Virginia Sol (psicóloga social); Ana Carol Solis (UNC); María del Mar Solís Carnicer (UNNE-CONICET); Nora Souto (UBA-CONICET); Gisela Spengler (UBA-CONICET); Marina Spinetta (UNRC); Leandro Stagno (FaHCE-UNLP); Mariela Stavale (UNLP-CONICET-Comisión Prov. por la Memoria); Julio Stortini (UBA - IES Alicia Moreau de Justo); Julieta Suárez (UNLP); María de los Ángeles Suárez (J.I.E. N 0-032, Mendoza); Mónica Tarducci (Directora IIEGE-FFyL-UBA); Vanesa Teitelbaum (CONICET - UNT); Maria Gracia Tell (FHUC/UNL); Sonia Tell (UNC-CONICET); Verónica Tell (UNSAM-CONICET); Mariana Tettamanti (UNL-UADER); Manuel Tizziani (IHUCSO, UNL-CONICET); Fernanda Tocho (UNLP - CONICET); Fabiana S. Tolcachier (UNS); Bianca Natalia Tosco (FFyH-UNC); Rodrigo Touza (UNCuyo); Catalina Trebisacce Marchand (IIEGE/CONICET/AAIHMEG); María Laura Tornay (FHUC-UNL); Verónica Trpin (IPEHCS-CONICET-UNCo); Oscar José Trujillo (UNLu); Yolanda Urquiza (UNaM); Estela Valdés (FFyH-UNC); Esteban Valentino (escritor); Fátima Valenzuela (IIGHI - CONICET - UNNE); Adriana María Valobra (UNLP-CONICET); Cristian Vázquez (INILSyT - UNaF); Karina Vasquez (UBA/UNQ); Natalia Vega (UNL - UNER); Elizabeth Velazquez (Cehepyc-UNCo/ ESRN 78/C.E.T 7); Teresa Vera (UNDAV); Lorena Verzero (UBA); Cristina Viano (UNR); Oscar Videla (UNR); Carla Villalta (UBA - CONICET); Pablo Volkind (UBA); Pablo Vommaro (UBA - CONICET); Martin Wasserman (UBA - CONICET); Ana Wilde (UNR y Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco); Guillermo Wilde (UNSAM-CONICET); Guillermo Williams (IESyPPat/UNPSJB); Silvio Daniel Winderbaum (ATEN-NQN); Sergio Wischñevsky (FFyL-UBA); Melina Yangilevich (IEHS-IGEHCS-CONICET-UNICEN); Silvana Lorena Yomaha (UNC); Inés Yujnovsky (Lich-UNSAM); Mariela Zabala (UNC-CONICET); Carlos Zambón (Facultad de Humanidades - UNL); Horacio Miguel Hernan Zapata (UNNE/UCP/ISFDPAG); María Carolina Zapiola (ICI-UNGS); Virginia Zelada (FFyH-UNC); Paula Zubillaga (IDH-UNGS / IESCODE-UNPAZ); Perla Zusman (UBA - CONICET).

Este texto fue traducido a varias lenguas por iniciativa de colegas extranjeros y ha recibido apoyos y adhesiones masivas en más de 13 países distintos.

Adhesiones internacionales (288)

Catherine Achin (Université Paris Dauphine, Francia); Antoine Acker (Université de Genève, Suiza); Gala Agüero (Paris 1 Panthéon Sorbonne-IEDES); Sarah Al-Matary (Université Lyon 2- Francia); Eugenia Allier Montaño (UNAM- México); Juan Manuel Aragüés (Universidad de Zaragoza- España); Camila Areas (Université de la Réunion, Francia); Luis Arenas (Universidad de Valencia, España); Gabriela Arreseygor (Universidad Complutense de Madrid, España); Ariane Aviñó McChesney (Consellería d'Educació (GVA), España); Paolo Barcella (Università degli Studi di Bergamo, Italia); Christine Bard (Université d'AngersFrancia); Lucia Maria Bastos Pereira das Neves (Universidade do Estado do Rio de Janeiro- Brasil); Nicolas Bautes (Université de Caen Normandie- Francia); Emmanuel Bellanger (CNRS, Francia); Louise Benat-Tachot (Université Paris Sorbonne, Francia); Carmen Bernand (Institut Universitaire de FranceFrancia); Jean-Marc Besse (CNRS/EHESS, Francia); Magali Bessone (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France); Consuelo Biskupovic (Universidad Católica de Temuco, Chile); Guillaume Blanc (Université Rennes 2, Francia); Jordana Blejmar (University of Liverpool, Reino Unido); Isabelle Bleton (Escuela Normal Superior - Lyon, Francia); Pablo Blitstein (École des Hautes Études en Sciences SocialesFrancia); Loïc Blondiaux (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia): Edward Blumenthal (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Francia); Stéphane Boisard (Institut Universitaire Jean-François Champollion, Francia); Francis Boli (Université Félix Houphouët Boigny Abidjan, Costa de Marfil); Víctor Bretón Solo de Zaldívar (Universidad de Lleida- España); Roseli Boschilia (UFPR- Brasil); Maite Boullosa-Joly (Université Amiens- Francia); Veronique Boyer (CNRS, Francia); Laura Brondino (Université Paris Sorbonne, Francia); Magdalena Broquetas (Universidad de la República, Uruguay); Esteban Buch, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), París, Francia; Diana Burgos-Vigna (Paris Nanterre Université- Francia); Herib Caballero Campos (Universidad Nacional de Canindeyú, Paraguay); Julien Canavera (Universidad de Zaragoza, España); Benedetta Calandra (Universidad de Bergamo, Italia); Odilon Caldeira Neto (Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil): Leticia Calderón Chelius (Instituto Mora, México); Giulia Calderoni (IHEAL-CREDA- Université Sorbonne Nouvelle- Francia); François Calori (Université de Rennes, Francia); Silvia Capanema (Université Sorbonne Paris Nord- Francia); Luc Capdevila (Université Rennes 2, Francia); Thierry Capmartin (Université de Pau, Francia); Guénola Capron (UAM-AZCAPOTZALCO, México); Gennaro Carotenuto (Università della Campania - Luigi Vanvitelli, Italia); Marcelo Casals (Universidad Finis Terrae, Chile); Jorge Castañeda (Instituto Mora, México); Alina Castellanos Rubio (Sorbonne Université- Francia); Marina Cardozo (FHCE/UdelaR, Uruguay); Alberto del Castillo Troncoso (Instituto Mora, México); Denisse Cejudo (IISUE UNAM, México); Elizabeth Cejudo (DEHA-Universidad de Sonora, México); Laurence Charlier Zeineddine (Université Toulouse II-Jean Jaurès, Francia); Claudia Chaves (Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil); Bridget María Chesterton (Buffalo State University, EE.UU.); Maud Chirio (Université Gustave Eiffel, Francia); Dorothée Chouitem, (Sorbonne Université, Francia); Hadrien Clouet (Université Toulouse II-Jean Jaurès, Francia); Giuseppe Cocco (Universidade Federal do Rio de Janeiro- Brasil); Maya Collombon (Centro de Estudios Mexicanos y CentroamericanosFrancia/ México); Lía Colombino (Museo del Barro, Paraguay); Hélène Combes (CNRS Sciences Po, Francia); Olivier Compagnon (Université Sorbonne Nouvelle IHEAL, Francia); David Copello (Institut Catholique de Paris, Francia): Francesco Correale (CNRS, Francia); Myriam Cottias (CNRS, Francia); Benjamin A. Cowan (University of California, San Diego, EE.UU.); Paula Cristófalo (EHESP, Francia-Argentina); Soizic Croguennec (Université de Guyane, Guyana); Paulo Cruz Terra (Universidade Federal Fluminense, Brasil); Paulo Renato da Silva (Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA/Brasil): Dabène Olivier (Sciences Po, Francia); Pierre Dardot (Université de Paris Nanterre- Francia); Marjolaine David (Université Bordeaux Montaigne/UBA, Francia-Argentina); Antonio De Almeida Mendes (Nantes Université- Francia); Muriel Debouvry-Valcarcel (Université Clermont Auvergne- Francia); Ângela De Castro Gomes (Fundação Getúlio Vargas, Brasil); Dorothée Delacroix (Université Sorbonne Nouvelle IHEALFrancia); Anne-Emmanuelle Demartini (Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Francia); Marcio De Oliveira (Universidade Federal do Parana); Davy Desmas (Institut Universitaire Jean-François Champollion, Francia); Delphine Díaz (Université de Reims Champagne-Ardenne, IUF, Francia); Mariana Di Cio (Université Sorbonne Nouvelle, Francia); Caterina Donati (Université Paris Cité- Francia); Manuelina Duarte Candido (Université de Liège - Universidade de Goias, Bélgica-Brasil); François Dubet (Université de Bordeaux, Francia); Nicolas Duffau (Universidad de la República, Uruguay); Arthur Duhé (Université Jean Moulin, Francia); Anne-Valérie Dulac (Sorbonne Université- Francia); Juliette Dumont (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Francia-Argentina); Silvia Dutrénit Bielous (Instituto Mora, México); Marcela Echeverri (Yale University, EE.UU); Eleonora Elguezaba (INRAE- Francia); Ermelle Enders (Université Paris-8-Vincennes-Saint-Denis, Francia); Arnaud Exbalin (Université Paris Nanterre, Francia); Éric Fassin (Université Paris 8, Francia); Irène Favier (Institut français d'études andines (UMIFRE), Francia-Perú); Corinne Ferrero (Université de Pau, Francia); Alexandre Felipe Fiuza (Universidade Estadual de Londrina, Brasil); Carole Fillière (Université de Toulouse Jean Jaurès, Francia); Eric Fisbach (Université d'Angers, Francia); Marie Forget (Université Savoie Mont Blanc, Francia); Jean-Louis Fournel (Université Paris 8-Saint Denis, Francia); Ivana Frasquet (Universidad de Valencia, España); Alexandre Frondizi (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia); Claudio Fuentes Armadans (CONACYT, Paraguay); Fanny Gallot (Université Paris Est, Créteil, Francia); Paola Garcia (Université Paris 8, Francia); Valerio Giannattasio (Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Italia); Edouard Gardella (CNRS- Francia); Nadia Garnoussi (Université de Lille- Francia); Franck Gaudichaud (Université de Toulouse Jean Jaurès, Francia); Guillaume Gaudin (Université Toulouse II-Jean Jaurès, Francia); Pierre Gautreau (Université Paris 1- Panthéon Sorbonne, Francia); Kamil Ghouati (Université Paris 8, Francia); Richard Gilles (Université Rennes 2, Francia); Christophe Giudicelli (Sorbonne Université- Francia); Kevin Goetz (Comité Paraguayo de Ciencias Históricas - CPCH); Laure Godineau (Université Sorbonne Paris Nord, Francia); Gabriela Goldin Marcovich (El Colegio de México); Alejandro Gómez (Sorbonne Nouvelle, Francia); Bárbara Natalia Gómez (Universidad Católica, Paraguay); Pilar González Bernaldo de Quirós (Université Paris, Cité Francia); Alejandro Gorr (UBA-Université de Strasbourg, Argentina-Francia); Johanna von Grafenstein (Instituto Mora, México); Carlo Greppi (Università di Torino, Italia); Kyra Grieco (EHESS, Francia); Serge Gruzinski (CNRS/EHESS, Francia); Florent Guénard (Université Paris-Est Créteil, Francia); Natalia Guerellus (Université Jean Moulin Lyon 3- Francia); Laure Guiguis (Freie Universität, Alemania); Émilie Guyard (Université de Pau, Francia); Marie-José Hanaï (Université Rouen Normandie, Francia); Hugo Harari-Kermadec (Université d'Orléans, Francia); Gueguen Haud (Centre National des Arts et Métiers, Francia); Samuel Hayat (CNRS, Francia); Mark Healey (University of Connecticut, EE.UU.); Véronique Hébrard (Université de Lille, Francia); Aline Helg (Université de Genève, Suiza); Lucie Hémeury (Université de Lausanne, Francia-Suiza); Luis Herran (University of New Mexico, EE.UU.); Manuel Herrero Sánchez (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España); Geoffroy Huard (CY Cergy Paris Université, Francia); Anne Hugon (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne); Leopoldo Iribarren (EHESS, Francia); José Eduardo Jacobo Bernal (Universidad Autónoma de Zacatecas, México); Clotilde Jacquelard (Sorbonne Université, Francia); Pauline Jarroux (Université Libre de Bruxelles, Bélgica); Fanny Jedlicki (Université Rennes 2, Francia); Mario Virgilio Santiago Jiménez (Instituto Mora, México); Ester Jordana (Universidad de Zaragoza, España); Gilles Laferté (INRAE- Francia); Laurie-Anne Laget (Sorbonne Université, Francia); Cecilia Lanata-Briones (Universidad de Warwick); Frédérique Langue (CNRS-IHTP, Francia); Mathilde Larrère (Université Gustave Eiffel- Francia); Christian Laval (Université de Paris Nanterre- Francia); Bernard Lavallé (Sorbonne Nouvelle, Francia); Camille Laurent (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne- Francia); Marisa Lazzari (University of Exeter, Reino Unido); Elvira López (Pontificia Universidad Católica de Chile); Olga Lobo Carballo (Université Paul Valery. Montpellier 3, Francia); Paula López Caballero (Universidad Nacional Autónoma de México); José Luis López de Lizaga (Universidad de Zaragoza, España); Isabel Lustosa (Fundação Casa de Rui Barbosa, Brasil); Nicolas Lyon-Caen (CNRS, Francia); Aliocha Maldawsky (Université Paris Ouest Nanterre,Francia); Rafael Mandressi (CNRS, Francia); Edgardo Manero (CNRS/EHESS, Francia); Manfredi Merluzzi (Università di Roma- Italia); Aldo Marchesi (UDELAR, Uruguay); David Marcilhacy (Sorbonne Université, Francia); Américo Mariani (Université Toulouse II - Le Mirail, Francia); Richard Marin (Université Toulouse Jean Jaurès, Francia); Vania Markarian (Udelar, Uruguay); Alicia Márquez (Instituto Mora, México); Françoise Martinez (Sorbonne Université- Francia); Xavier Alexander Martínez Jarillo (Instituto Mora, Mexico); Lilian Mathieu (CNRS - CMW-ENS de Lyon, Francia); André Menard (Facultad de Ciencias Sociale, Universidad de Chile); Giuliano Milani (Université Gustave Eiffel- Francia);Giancarlo Monina (Università degli studi Roma Tre y Fondazione Lelio e Lisli Basso); Danny Gonzalo Monsálvez Araneda (Universidad de Concepción, Chile); Marie Morel (CNRS- Francia); Carlos Moreno (IAE París, Université Panthéon Sorbonne, Francia); Raphaël Morera (CNRS, Francia); Natalia Muchnik (EHESS, Francia); Laura Muñoz Mata (Instituto Mora, México); Rodrigo Nabuco de Araujo (Université de Reims Champagne Ardenne- Francia); Marcos Napolitano (Universidade de São Paulo, Brasil); Álvaro Nascimento (Universidade Rural do Rio de Janeiro, Brasil); Eduardo Neumann (UFRGS, Brasil); Raffaele Nocera (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale", Italia); Noelia Noya Iglesias (UNGS / EHESS, Argentina-Francia); Mauricio Onetto (Universidad de Magallanes, Chile); Mickaël Orantin (EHESS, Francia); Sergio Ortiz Romero (Instituto Mora, México); Eugenia Palieraki (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne- Francia); Claire Pallas (Sorbonne Nouvelle, Francia); Luca Paltrinieri (Université de Rennes, Francia); Emmanuelle Perez Tisserant (Université Toulouse 2 Jean Jaurès- Francia); Pablo Palomino (Emory University, USA); Claudia Pardo Hernández (Instituto Mora, México); Rodrigo Patto Sá Motta (UFMG, Brasil); Amandine Péquignot (Musée National d'Histoire Naturelle, Francia); Wilma Peres Costa (Universidade Federal de São Paulo, Brasil); Béatrice Perez (Sorbonne Université, Francia); Yann Philippe (Université de Reims Champagne Ardenne, Francia); Claire Piluso (Université de Haute Alsace, Francia); Eduardo Pires Rosse (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil); Kristina Pirker (Instituto Mora, México); Irene Pochetti (Université de Paris Est Créteil, Francia); Claudia Poncioni (Université Sorbonne Nouvelle, Francia); Thomas Posado (Université Rouen Normandie, Francia); Marc Pouilly (IRD, Francia); Franck Poupeau (CREDA - CNRS- Francia); Françoise Prioul (Université Sorbonne Paris Nord, Francia); Bruno Quélennec (Université Paris 8, Francia); Franciso Quijano Velasco (Universidad Nacional Autónoma de México- México); Violeta Ramírez (Université Savoie Mont Blanc, Francia); Hernán Ramiro Ramírez (Unisinos/CNPq/CONICET); Antonio Ramos (Université Paris 8- Francia); María Laura Reali (Université Paris Cité, Francia); Réjane Sénac (CNRS-Sciences Po); Margarita Remón-Raillard (Université Caen Normandie, Francia); Sébastien Riguet (Université de Pau, Francia); Michèle Riot-Sarcey (Profesora Emérita de Universidades, Francia); Pascal Riviale (Archives nationales de France); Romain Robinet (Université d'Angers, Francia); Jaime Rodrigues (Universidade Federal de São Paulo – Brasil); Luisa Fernanda Rodríguez Cortés (Instituto Mora, México); Luis Roniger (Wake Forest University & Hebrew University, EE.UU); Antoine Rousseau (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne- Francia); Diane Roussel (Université Gustave Eiffel, Francia); Pierre Rouxel (Université Rennes 2, Francia); Sébastien Rozeaux (Université Toulouse II-Jean Jaurès, Francia); Jérémy Rubenstein (Université Paris 1 Panthéon-SorbonneFrancia); Gaetano Sabatini (Università degli Studi Roma Tre, Italia); Cristina Sacristán (Instituto Mora, México); Ina Salazar (Sorbonne Université, Francia); Pierre Salama (Université Sorbonne Paris Nord, Francia); Pierre Salmon (École Normale Supérieure – PSL Francia); Elise Santanela (Université Grenoble Alpes, Francia); Gilles Saussier (ENSP - École Nationale Supérieure de la photographie Arles, Francia); Pierre Sauvêtre (Université de Paris Nanterre, Francia); Dardo Scavino (Université de Pau, Francia); Jean-Frédéric Schaub (EHESS, Francia); Emilia Schijman (CNRS- Francia); Lilia Schwarcz (Universidade de São Paulo, Brasil); Pinar Selek (Université Côte d'Azur, Francia); Ophélie Siméon (Universidad Sorbonne Nouvelle, Paris, Francia); Emmanuelle Sinardet (Université Paris Nanterre); Andréa Slemian (Universidade Federal de São Paulo, Brasil); Céline Spector (Sorbonne Université- Francia); Josep Maria Solé i Sabaté (Universitat Autònoma Barcelona, España); Maria Rosaria Stabili (Università degli Studi Roma Tre, Italia); Giancarlo Summa (EHESS, Francia); Alain Supiot (Collège de France, Francia); Victoria Taboada Gómez (Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas); Nadia Tahir (Université de Caen Normandie, France); Elida Tedesco (UASLP-México); Gilles Tiberghien (Université Paris1 - Panthéon Sorbonne, Francia);Jean Baptiste Thomas (Université de Poitiers-Ecole polytechnique, Francia); Paolo Tortonese (Sorbonne Nouvelle, Francia); Mélanie Toulhoat (Universidade Nova de Lisboa, Portugal); Mónica Toussaint (Instituto Mora, México); Frédéric Vairel (University of Ottawa, Canadá); César Valdez (DEH-INAH, México); Eric Valette (Université Picardie Julles Verne- Francia); Camila van Diest (Université de Strasbourg, Francia); Patricia Vannier (Université Toulouse Jean Jaurès- Francia); Bruno Vargas (Institut Universitaire Jean-François Champollion, Francia); Andrés Vélez Posada (Universidad EAFIT- Colombia); Geneviève Verdo (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne); Patrice Vermeren (Université Paris 8- Saint Denis, Francia); Marie Vesco (Université Sorbonne Nouvelle, Francia); Cécile Vincent-Cassy (CY Cergy Université, Francia); Beatriz Vitar (Universidad de Sevilla- España); Adonon Viveros Akuavi (Universidad Autónoma Metropolitana- Cuajimalpa- México); Karel Yon (CNRS, Francia); Jean-Baptiste Yon (CNRS, Lyon, Francia); Maud Yvinec (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne- Francia); Rémi Zanni (Université Paris Cité- Francia); Héctor Zarauz (Instituto Mora, México); Jean-Paul Zuniga (Ecole des Hautes Etudes en Sciences SocialesFrancia)