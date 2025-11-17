La Capital | Opinión | violencia

La baja de la violencia en Santa Fe expone otros problemas

La disminución de las muertes vinculadas al crimen organizado, dejaron a la vista los conflictos entre personas que terminan en tragedia sin que medie un mercado criminal

Esteban Franco Santantino / Secretario de Análisis y Gestión de Información, Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe

Por Esteban Franco Santantino / Secretario de Análisis y Gestión de Información, Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe

17 de noviembre 2025 · 06:05hs
La provincia de Santa Fe sostiene

La provincia de Santa Fe sostiene, por segundo año consecutivo, la mayor caída de homicidios en décadas y transita un cambio profundo.

Durante años, Rosario fue una ciudad signada por las balas. Un lugar donde cada crimen parecía tener la firma de un mercado ilegal que dictaba horarios, territorios y silencios. En 2022 y 2023, esa maquinaria desatada llegó a cifras que superaban por largo las centenas. En 2024 con la asunción de Maximiliano Pullaro y la designación de Pablo Cococcioni en el Ministerio de Justicia y Seguridad la violencia comenzó a ceder, con mucho esfuerzo y muertes dolorosas. Los homicidios cayeron cerca de un 70%, y la ciudad que había sumado 262 muertos un año antes, registró 92. Un descenso así no se explica con un solo factor; es más bien el resultado de un Estado que decidió mover sus piezas con la firmeza.

Este 2025, con 97 homicidios al 11 de noviembre y con varios meses con un solo dígito en muertes, la tendencia a la baja parece confirmarse. Si los números se mantienen, Rosario terminará este 2025 un poco por encima del año pasado y la provincia, que había tenido 406 homicidios en 2022 y 399 en 2023, sostendrá este 2025 la baja del año pasado con una cifra cercana a los 200, es decir el 50% de caída en las muertes violentas. Esta nueva realidad pone de manifiesto otro tipo de violencia que no se resuelve solo con más policía, más patrullaje y mejores investigaciones.

Estas muertes, que bien podrían explicar esta diferencia del 2025 con respecto al 24, no vienen de las sombras de la criminalidad, ni de bandas o desprendimientos peleando por el territorio, sino de un espacio más íntimo y, justamente por eso, más difícil de anticipar. Discusiones entre personas que ya se conocían, parejas que anidan violencia en su seno y terminan en femicidios, vecinos que antes compartían la calle y ahora se dividen la tragedia entre víctima y victimario. La violencia que antes se ocultaba detrás de la disputa criminal se empezó a filtrar en las grietas que dejó el descenso de los homicidios y hoy se nota con más nitidez.

Las cifras oficiales ayudan a entender esa mudanza silenciosa. Los homicidios vinculados al crimen organizado cayeron más de 20 puntos, del 63,5% al 41,2% del total provincial. Mientras tanto, los hechos interpersonales se expandieron: del 20,1% al 37,1%, y en el departamento La Capital ya representan más de la mitad de los casos. En Rosario, donde antes uno de cada diez homicidios nacía de un conflicto personal, hoy más del 23% responden a esas historias pequeñas que se incendian y estallan repartiendo esquirlas y dejando daños colaterales impensados.

En este nuevo mapa, no alcanza con la Policía. El problema es más complejo, más enraizado en el acerbo cultural. La violencia que surge entre quienes comparten la misma mesa, la misma calle, o quienes compartieron la misma cama. Ahí la seguridad no es la única respuesta posible. Hace falta la participación de las áreas sociales, el oído entrenado, el acompañamiento de género, la presencia que no patrulla sino que escucha y actúa en consecuencia.

La provincia logró reducir la violencia que provenía de las estructuras criminales y está logrando sostener la tendencia. Eso, sin duda quedará registrado en la historia y se estudiará como un fenómeno inusual en las universidades que se ocupan del tema. Con ciudades que vuelven a caminar sin mirar atrás cuando escuchan el riudo de una moto, el desafío es comprender este tipo de furia, la que no responde a un negocio ilícito, sino a una violencia nacida de la socialización. En ese cambio la provincia de Santa Fe no sólo baja sus homicidios, los cuenta de otro modo para entenderlos y atenderlos.

Noticias relacionadas
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dio un apoyo clave al presidente Javier Milei.

La ilusión de la estabilidad: el esquema cambiario de Milei y el salvavidas condicionado de Wall Street

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Lo último

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pondrá en juego este miércoles

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario que se pondrá en juego este miércoles

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

El proyecto contempla un aumento de los controles en puertos públicos y privados para prevenir delitos complejos, incluyendo la trata de personas

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando
Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario
La Ciudad

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ahora sí, sin lluvia ni viento y con las marcas en aumento

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Por Matías Petisce
La Ciudad

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba con la licitación de dos nuevos tramos

Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba con la licitación de dos nuevos tramos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Rosario arrancó el domingo con una nueva alerta amarilla después de la tormenta

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Habrá un equipo nuevo en primera división y será del interior del país

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Ovación
Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Por Rodolfo Parody
Ovación

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newells: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Último acto de Newell's: aplausos al que tomó el fierro caliente y enojo con el capitán que se iría

Lucas Bernardi: Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré

Lucas Bernardi: "Siempre estoy a disposición y si quieren que siga lo haré"

El uno x uno de Newells: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

El uno x uno de Newell's: Cocoliso González no gritó gol por culpa de Cambeses

Policiales
Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste
POLICIALES

Cuatro detenidos tras el robo a una casa y persecución en zona oeste

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

El gobierno aprobó el Plan Paraná en la Hidrovía contra el narcotráfico y el contrabando

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco trasnacional

Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco "trasnacional"

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

Una gresca en la zona sudoeste terminó con un asesinato y tres demorados

La Ciudad
Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Por Matías Petisce
La Ciudad

Brote de tos convulsa: piden completar esquemas ante la baja de la tasa de vacunación

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Patrimonio: buscan ayuda para restaurar la fachada de la casa natal del Che

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Con el presupuesto 2026, se viene el pavimento definitivo en 10 barrios de Rosario

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Con 64 viviendas y obras de infraestructura en marcha, continúa el plan de ordenamiento en barrio Tablada

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías
Policiales

Crimen y persecución en barrio Ludueña: dispararon contra gendarmes y policías

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras
Economía

Cambia el mapa económico de las provincias: crecen las mineras y petroleras

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos
Economia

Desde que asumió Milei cayeron 19 mil empresas y 276 mil empleos

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal
Información General

Cómo piensan los jóvenes: descreen de los partidos y apoyan intervención estatal

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump respira batalla cultural
Política

Milei confía en aprobar las reformas y dice que Trump "respira batalla cultural"

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta
La Ciudad

Colectividades cambia el horario de apertura tras la suspensión por tormenta

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha
Zoom

Alberto Fernández y Fabiola Yañez volvieron a cruzarse por el programa de Mirtha

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: Voy por vos y por tu hermana
Política

El mensaje del abogado de Cristina a Milei: "Voy por vos y por tu hermana"

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada
Información General

Acusaron a un exministro de Lula por conducta sexual inapropiada

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor
Información General

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El deporte femenino y las marcas: una alianza que mueve millones

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral
Política

El gobierno abrirá una ronda de diálogo por la reforma laboral

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo
La Región

Duplican la capacidad de atención en un centro comunitario de San Lorenzo

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Por Claudio Berón

Policiales

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026
La Ciudad

Cuáles serán los 10 barrios que tendrán obras de pavimento definitivo en 2026

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales
Policiales

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa G. Gálvez

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil
Policiales

Detienen en Pueblo Esther a acusado de producir material de abuso sexual infantil

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido
Policiales

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca por la ausencia de Lugones en Diputados