50 fechas para un solo ascenso, ¿no será mucho? El primer torneo de la nueva Primera C, tras la desaparición de la D, se jugará con 25 equipos, a dos ruedas y con solo un ascenso de premio. Mínimas chances para Argentino y Central Córdoba. Por Gustavo Conti 4 de enero 2024 · 18:56hs

Argentino y Central Córdoba jugarán en 2024 un interminable torneo de Primera C.

Después de 13 años en la Primera D, Argentino al fin pudo salir de esa categoría que por ser amateur lo fue anclando y recién ahora pudo regresar al profesionalismo que tanto necesitaba para salir de ese letargo. Regresó a la Primera C y competirá junto a Central Córdoba, que dilapidó en 2023 una chance que no se le volverá a presentar: la de los seis ascensos a la Primera B. Tanto es así que, al menos hasta que no se decida lo contrario, el extenuante 2024 que les espera a los dos clubes rosarinos tendrá un premio mínimo: apenas una plaza para subir de categoría, como así también un castigo de desafiliación que parece fácil de eludir porque también se trata de uno solo. Demasiado poco para un campeonato tan largo.

La Primera Nacional, primera categoría de ascenso en la Argentina, contará con 38 equipos. El Torneo Federal tendrá 37, la Primera B 22 y la Primera C 25. Y la C será la categoría que menos premio dará a sus numerosos participantes. En la PN hay dos ascensos a primera. Entre el TF y la PB tres, y la C tendrá solo uno. Tanto el Federal como la B jugarán un reducido, cuyos ganadores se enfrentarán por el 3º ascenso a la PN, pero en la C no habrá nada de nada.

La explicación puede estar dada también en la cantidad de equipos y el formato del torneo. Se jugará un Apertura y un Clausura, de 25 fechas cada uno. O sea, ¡50 fechas en total! Será el torneo más largo del mundo y suena lógico que no queden fechas disponibles para jugar un reducido por un segundo ascenso.

La B disputará 42 fechas. El Torneo Federal, dividido en 4 zonas a 4 ruedas, serán 36 como máximo y 28 en la zona que quede de 8 equipos (a propósito, ¿no debieron ascender un equipo más del Regional Amateur y hacer 4 zonas de 9?). O sea, la desproporción es tremenda y la conclusión es un campeonato pesado, larguísimo y casi sin incentivos, donde a la mitad ya se sabrá cuáles pelearán el título mientras la mayoría se quedará sin nada, dejando lugar a las especulaciones, y mucho más ahora que se viene naturalizando la irrupción de las casas de apuestas online en el deporte, aunque ese será tema para otro tipo de análisis. En este caso, más allá de que se haya diagramado Apertura y Clausura, y por lo tanto a mitad de año las expectativas se renueven, la lectura es la misma.