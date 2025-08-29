El evento gratuito donde la Inteligencia Artificial deja de ser teoría y se vuelve herramienta real

¿Qué tienen en común programadores, emprendedores, influencers y CEOs tech? Este 3 de septiembre, todos estarán conectados al mismo evento: DonWeb Day 2025 , el primer encuentro digital 100% gratuito y en vivo que promete enseñarte cómo usar Inteligencia Artificial para potenciar proyectos, negocios y carreras.

Organizado por DonWeb , la empresa líder en servicios digitales de Latinoamérica, el evento se transmitirá desde Rosario con speakers en vivo, contenido de alto impacto, activaciones con premios, y una agenda pensada para quienes ya entendieron que el futuro es ahora (y es con IA).

DonWeb Day contará con la participación de líderes de opinión, expertos tech, influencers, creadores de contenido y empresas que ya están usando IA todos los días. En charlas cortas, concreta, y muy dinámicas vas a aprender sobre:

Además, habrá sorteos de productos tech, becas, experiencias, premios sorpresa y certificados de participación para quienes se sumen al vivo.

Todo con el tono que caracteriza a DonWeb: directo, simple, cercano y ¡explosivo!

La grilla de charlas, entrevistas y workshops es una locura, y los Speakers de esta edición la rompen toda:

Ignacio Evangelista - Coordinador de la Tecnicatura en IA de la UNR

Lucas Dalto - Creador canal de Programación n° 1 en Argentina

Sabrina Kolod - Lic. Marketing Digital & Creadora del Clan Marketinero

Alan Daitch - Divulgador de IA y Tecnología- Ex Google Contributor

Bruno Ruyu - CEO de Teramot, Licenciado en Física y Máster en Finanzas.

Mariano Villa - Desarrollador fullstack senior y creador del canal DotDager en youtube.

Florencia Hernández - Profesora en la Carrera de IA de CoderHouse | Founder EfeAche Agency

Francisco Blasich - CX & Operations Manager en DonWeb

Tomás Balmaceda - Capitán Intriga. Filósofo y Periodista

¿Para quién es el evento?

Para emprendedores, programadores, marketers, diseñadores, freelancers, fundadores de startups, estudiantes, curiosos digitales y todo aquel que quiera dejar de ver la revolución desde afuera.

¿Cuándo y cómo sumarse?

Fecha: Miércoles 3 de septiembre de 2025

Modalidad: Online, en vivo a través del canal de youtube @DonWeb_oficial y 100% gratuito

Inscripción: Ya disponible en www.donwebday.com

Registrate hoy y sumate al evento que va a cambiar cómo ves (y usás) la IA.