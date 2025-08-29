¿Qué tienen en común programadores, emprendedores, influencers y CEOs tech? Este 3 de septiembre, todos estarán conectados al mismo evento: DonWeb Day 2025, el primer encuentro digital 100% gratuito y en vivo que promete enseñarte cómo usar Inteligencia Artificial para potenciar proyectos, negocios y carreras.
Organizado por DonWeb, la empresa líder en servicios digitales de Latinoamérica, el evento se transmitirá desde Rosario con speakers en vivo, contenido de alto impacto, activaciones con premios, y una agenda pensada para quienes ya entendieron que el futuro es ahora (y es con IA).
Speakers top + sorteos + herramientas reales
DonWeb Day contará con la participación de líderes de opinión, expertos tech, influencers, creadores de contenido y empresas que ya están usando IA todos los días. En charlas cortas, concreta, y muy dinámicas vas a aprender sobre:
Además, habrá sorteos de productos tech, becas, experiencias, premios sorpresa y certificados de participación para quienes se sumen al vivo.
Todo con el tono que caracteriza a DonWeb: directo, simple, cercano y ¡explosivo!
La grilla de charlas, entrevistas y workshops es una locura, y los Speakers de esta edición la rompen toda:
Ignacio Evangelista - Coordinador de la Tecnicatura en IA de la UNR
Lucas Dalto - Creador canal de Programación n° 1 en Argentina
Sabrina Kolod - Lic. Marketing Digital & Creadora del Clan Marketinero
Alan Daitch - Divulgador de IA y Tecnología- Ex Google Contributor
Bruno Ruyu - CEO de Teramot, Licenciado en Física y Máster en Finanzas.
Mariano Villa - Desarrollador fullstack senior y creador del canal DotDager en youtube.
Florencia Hernández - Profesora en la Carrera de IA de CoderHouse | Founder EfeAche Agency
Francisco Blasich - CX & Operations Manager en DonWeb
Tomás Balmaceda - Capitán Intriga. Filósofo y Periodista
¿Para quién es el evento?
Para emprendedores, programadores, marketers, diseñadores, freelancers, fundadores de startups, estudiantes, curiosos digitales y todo aquel que quiera dejar de ver la revolución desde afuera.
¿Cuándo y cómo sumarse?
Fecha: Miércoles 3 de septiembre de 2025
Modalidad: Online, en vivo a través del canal de youtube @DonWeb_oficial y 100% gratuito
Inscripción: Ya disponible en www.donwebday.com
Registrate hoy y sumate al evento que va a cambiar cómo ves (y usás) la IA.