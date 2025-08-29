La Capital | Novedades | DonWeb Day

DonWeb Day 2025

El evento gratuito donde la Inteligencia Artificial deja de ser teoría y se vuelve herramienta real

29 de agosto 2025 · 13:10hs
DonWeb Day 2025

¿Qué tienen en común programadores, emprendedores, influencers y CEOs tech? Este 3 de septiembre, todos estarán conectados al mismo evento: DonWeb Day 2025, el primer encuentro digital 100% gratuito y en vivo que promete enseñarte cómo usar Inteligencia Artificial para potenciar proyectos, negocios y carreras.

Organizado por DonWeb, la empresa líder en servicios digitales de Latinoamérica, el evento se transmitirá desde Rosario con speakers en vivo, contenido de alto impacto, activaciones con premios, y una agenda pensada para quienes ya entendieron que el futuro es ahora (y es con IA).

banco santa fe y sistema b se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto

Banco Santa Fe y Sistema B se unen para impulsar un sistema financiero que apoye a empresas de triple impacto

Pinky presente en el Hipódromo de Rosario

Rosario celebra la primavera a puro reggaeton y cumbia en el Hipódromo

Speakers top + sorteos + herramientas reales

DonWeb Day contará con la participación de líderes de opinión, expertos tech, influencers, creadores de contenido y empresas que ya están usando IA todos los días. En charlas cortas, concreta, y muy dinámicas vas a aprender sobre:

  • Cómo aplicar Inteligencia Artificial a tu día a día laboral
  • IA para marketing, programación, contenido y estrategia
  • Nuevas profesiones, herramientas clave y oportunidades
  • Filosofía, ética y límites de la IA… sin vueltas ni humo

Además, habrá sorteos de productos tech, becas, experiencias, premios sorpresa y certificados de participación para quienes se sumen al vivo.

Todo con el tono que caracteriza a DonWeb: directo, simple, cercano y ¡explosivo!

La grilla de charlas, entrevistas y workshops es una locura, y los Speakers de esta edición la rompen toda:

Ignacio Evangelista - Coordinador de la Tecnicatura en IA de la UNR

Lucas Dalto - Creador canal de Programación n° 1 en Argentina

Sabrina Kolod - Lic. Marketing Digital & Creadora del Clan Marketinero

Alan Daitch - Divulgador de IA y Tecnología- Ex Google Contributor

Bruno Ruyu - CEO de Teramot, Licenciado en Física y Máster en Finanzas.

Mariano Villa - Desarrollador fullstack senior y creador del canal DotDager en youtube.

Florencia Hernández - Profesora en la Carrera de IA de CoderHouse | Founder EfeAche Agency

Francisco Blasich - CX & Operations Manager en DonWeb

Tomás Balmaceda - Capitán Intriga. Filósofo y Periodista

¿Para quién es el evento?

Para emprendedores, programadores, marketers, diseñadores, freelancers, fundadores de startups, estudiantes, curiosos digitales y todo aquel que quiera dejar de ver la revolución desde afuera.

¿Cuándo y cómo sumarse?

Fecha: Miércoles 3 de septiembre de 2025

Modalidad: Online, en vivo a través del canal de youtube @DonWeb_oficial y 100% gratuito

Inscripción: Ya disponible en www.donwebday.com

Registrate hoy y sumate al evento que va a cambiar cómo ves (y usás) la IA.

DonWeb Day Inteligencia Artificial
Criar entre pantallas

Crianza responsable, ciclo de conferencias de Fundación Federada abierto a la comunidad

