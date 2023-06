¿Cómo funcionan las casas de apuestas deportivas?

Ahora bien, para entender cómo funcionan las casas de apuestas es preciso conocer elementos fundamentales como: su definición, tipos de apuestas más comunes, su modelo de negocios, etc. Pero ¿cómo funcionan estas plataformas de entretenimiento que no paran de crecer en popularidad y ganancias.

Lo primero que se debe tener muy en claro es saber exactamente lo que es una casa de apuestas, ya que muchas personas suelen vincularlas directamente con otras plataformas de juegos. Las casas de apuestas no son casinos en línea, de hecho, la única vinculación entre ambos es que se permite realizar apuestas.

Las casas de apuestas son plataformas digitales (aunque también hay establecimientos físicos de apuestas deportivas) que permiten a los usuarios apostar en diferentes eventos deportivos. Para ello emplean el sistema de cuotas, las cuales determinan las posibilidades que tiene un jugador o equipo de ganar y, por ende, las ganancias que puede conseguir el apostador. Actualmente, las apuestas online son más convenientes que las apuestas deportivas tradicionales, ya que además de ser más cómodas (se puede hacer la apuesta en cualquier lugar), aprovechan las tecnologías para brindar mejor información, transmisiones en directo, y variaciones de cuotas en tiempo real, entre otras ventajas.

Tipos de apuestas más comunes

Con la digitalización, las apuestas deportivas son más accesibles que nunca, sin embargo, aún hay una curva de aprendizaje que muchos no logran dominar bien y tiende a confusiones sobre cómo funcionan los tipos de apuestas más populares. Analicemos a continuación cómo funcionan algunas de estas.

Apuestas directas

Conocida también como apuesta única, esta apuesta deportiva es la más común de todas. Sencillamente, consiste en apostar por el resultado final de algún evento deportivo, sea en equipo o individual. Es decir, un partido entre Alemania y Brasil y crees que ganará Alemania, realizas una única apuesta directa por los germanos. De igual manera, si en un maratón consideras que ganará un atleta determinado, apuestas a que ganará ese deportista.

Apuesta de utilería

Este tipo de apuesta gana cada vez más popularidad porque, a diferencia de los otros tipos de apuestas, suelen ser las más divertidas y a la vez, las que más “enganchan” a las personas. Se tratan de apuestas por desempeños, por pases, saques, toques, etc. Por ejemplo: apostar por que un jugador particular durará sólo 15 minutos en el juego, anotará 20 puntos, conectará 5 hits en todo el juego, etc.

¿Cómo es el modelo de negocio de las casas de apuestas?

Las casas de apuestas obtienen sus ganancias por medio de su servicio ofrecido. Esto es lo que se conoce como las comisiones y estas se cobran en pequeños porcentajes por cada dinero apostado, aun si el apostador gana su jugada. Es importante reseñar que generalmente muchas de estas comisiones se suelen invertir en bonificaciones e innovadores sistemas de recompensas a fin de atraer nuevos jugadores.