Whiskypedia, la tienda rosarina para amantes del tradicional elixir irlandés

Tomás Moore trazó un camino claro a partir de una pasión. Es ingeniero industrial con una maestría en dirección de empresas, trabajó 14 años en Acindar, hasta que en 2019 decidió que estaba listo para dirigir la propia empresa. No tuvo muchas dudas para elegir el nuevo rubro donde apostaría: en el living de su casa tenía unas 50 marcas de whisky que fue atesorando para disfrutarlas con amigos y fue su mujer, Virginia, la que lo convenció de que debía dedicarse profesionalmente a este mundo. Así fue que creó Whiskypedia , una tienda online que además tiene local propio para vender y asesorar a las personas que consumen whisky premium. Y la apuesta le funcionó diez puntos: hoy vende unas 300 botellas al mes, donde el 70% las coloca en el gran mercado que tiene la provincia de Buenos Aires.

El mundo del whisky es apasionante para sus fieles que encuentran en la propuesta del rosarino el valor agregado de un asesoramiento profesional. Tan es así que su know how tiene papeles, porque logró en Escocia el título de “The Whisky Ambassador Ltd”. Recuerda Tomas de sus inicios que “no había en Rosario un asesoramiento tan específico sobre este rubro, por lo cual me fui a Escocia durante un mes para conocer 40 destilerías y luego rendir el curso”. Tras esa primera experiencia viajó 4 veces más y generó los contactos para un proyecto que se las trae: el de organizar viajes grupales a ese país para conocer la ruta del whisky. El primero será en abril 2024 para el cual ya tiene 20 interesados y, tras esa primera experiencia, buscará un nuevo destino para desarrollar porque le interesa llevar grupos a la ruta del bourbon en Kentucky, Estados Unidos.