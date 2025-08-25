La Capital | Negocios | pastelería

Pastelería para mascotas: el caso de la pareja rosarina que se animó a este negocio

Empezaron en pandemia con envíos a domicilio y ahora invirtieron en un local, siendo los únicos en Rosario con este formato. La historia de Depelos Cake Shop.

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

25 de agosto 2025 · 09:48hs
Sofía y Federico están en pareja desde el 2021 y juntos decidieron abrir un local de pastelería para perros y gatos.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Sofía y Federico están en pareja desde el 2021 y juntos decidieron abrir un local de pastelería para perros y gatos.

La pastelería es un rubro que gana adeptos en todas partes del mundo, pero que esté enfocada únicamente para consumo de los animales es una experiencia totalmente novedosa. Se trata de un negocio poco explorado y que todavía está en plena invención. En Rosario ya abrió sus puertas, hace una semana, el primero: Depelos Cake Shop, un local 100% dedicado a productos dulces para perros y gatos. Los emprendedores a cargo de la propuesta son Sofía Goñi y Federico Tresalli, una pareja que ofrece variedades para festejos o para agasajar a las mascotas del hogar, directo desde su local en el microcentro, sobre calle Laprida al 1400.

En diálogo con Negocios, Sofía contó que inició el proyecto por su cuenta en 2020, a raíz de una enfermedad que tenía su mascota: “En la pandemia mi perra no podía comer nada de los productos tradicionales y, a través de las redes sociales, conocí un curso de pastelería para mascotas avalado por nutricionistas animales. Lo empecé a hacer por ella, para que pudiera comer los snacks que cocinaba, y así arranqué la marca. En ese momento en la ciudad no había nada similar, sí encontré en otros países y después conocí un negocio parecido que funcionaba en Buenos Aires”.

La emprendedora estudió la Tecnicatura en Salud Pública hasta que empezó a capacitarse en cocina para animales, siguiendo las estrictas recetas y cuidados que implica preparar alimentos aptos para ellos. En este sentido, aseguró que los productos que usan son similares en cada elaboración y que de ellos depende la creatividad para armar los diseños y generar distintas propuestas que capten la atención de los clientes. Desde tortas hasta muffins, galletas, medialunas y budines, de a poco fue recibiendo distintos pedidos y capacitándose para ampliar el menú con la ayuda de Federico, quien se sumó a Depelos en 2021.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 15.24.47
Las tortas son un clásico de este local, los dueños de mascotas las piden para celebraciones.

Las tortas son un clásico de este local, los dueños de mascotas las piden para celebraciones.

“Yo la conocí a Sofía cuando ya estaba con el proyecto en marcha y quise empujarla a que siga creciendo y a que abriera este local. La gente se re copó porque hoy en día para algunas personas las mascotas son como hijos, quieren mimarlos y cuidarlos mucho. Yo también amo a los animales y juntos adoptamos a nuestro perro Roco, que es el jefe de este negocio, el degustador de todas las recetas”, contó Federico.

>> Leer más: De amigas a socias: inauguran su centro de estética y ya planean franquiciar la marca

Propuestas dulces

La mayoría de los productos que elaboran en Depelos Cake Shop utilizan como materia prima frutas, verduras, queso crema natural, coco rallado y proteínas como carne, pollo y atún (en el caso de los gatos). Las tortas son la estrella del negocio y casi la mitad de las ventas mensuales corresponden a este producto, ya que las familias las eligen para cumpleaños y celebraciones especiales. Su duración promedio en la heladera es de siete días, pero se pueden freezar durante tres meses, lo que permite a las familias hacer compras grandes y acumular stock.

“La mayoría de la gente que nos compra ya nos elige hace tiempo y eso te da la pauta de que les gusta lo que hacemos”, aseguró Federico y agregó que, en general, tienen entre 70 y 100 pedidos mensuales, con snacks que van de los $800 a los $4.000 cada uno, dependiendo del tamaño y los ingredientes, llegando a los $15.000 en el caso de las tortas. También comercializan artículos para fiestas como bonetes, velitas y otros accesorios para festejos.

Lo que empezó con encargos de familiares y amigos de a poco fue creciendo gracias a las redes y a publicidades para dar a conocer la marca, llegando a cultivar una comunidad de más de 11 mil seguidores. Además, los emprendedores ya participaron de actividades en conjunto con otras marcas pet friendly, como la cafetería de especialidad Ruffo Coffee, la juguetería Charco e hicieron acciones en Huella, el primer local de autolavado de mascotas donde los propios dueños las bañan.

Seguir creciendo

Para el verano, los socios planean vender helados a base de yogur natural, ya que son furor entre sus clientes, y anexar una línea de hamburguesas, a partir de una receta que Sofía quiere poner en práctica. También evalúan fabricar productos envasados para comercializarlos en otras ciudades, ya que recibieron consultas desde Buenos Aires, pero todavía no pueden garantizar la logística para enviarlos manteniendo la cadena de frío. “Estamos averiguando la posibilidad de producir alimentos deshidratados y empaquetados al vacío, para llevar la marca a nuevos lugares. También nos va a permitir venderlos en mostradores de negocios como veterinarias y cafeterías”, señaló la joven.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 15.24.33
El local abrió hace una semana, pero venían atendiendo a su clientela de forma online.

El local abrió hace una semana, pero venían atendiendo a su clientela de forma online.

La emprendedora agregó que aprovecha los lunes para elaborar el stock de la semana, con la ayuda de su mamá, en un espacio que tiene preparado en su casa, por lo que ese día el local permanece cerrado. Depelos Cake Shop abre el resto de los días de la semana incluido el sábado con envíos a Rosario y alrededores. Cualquier sobrante que no se llega a vender en el lapso de siete días se descarta, aunque los excedentes son mínimos ya que la pareja tiene calculados los márgenes de venta de cada variedad.

Por último, los emprendedores adelantaron a Negocios que ya preparan el festejo de su quinto aniversario desde que comenzaron a vender productos online, el próximo 15 de octubre, con un festejo especial que incluirá sorpresas para sus clientes.

Noticias relacionadas
Desde una app para tomar una copa de vino en bares, hasta desarrollos que permiten comprar comida más barata y una plataforma de reventa de entradas.

Una por una, las nuevas apps y plataformas que llegaron a Rosario

Matías Raimundo tuvo la idea correcta y la posteó en el momento justo. Ese fue el inicio de su camino como influencer. Hoy quiere ir a más y crear una marca propia.

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ezequiel Abbate es nieto de Don Félix Yuli, fundador de la marca de pastas. En el 2006 compró el paquete accionario y desde ese momento la lidera.

La estrategia de Ezequiel Abbate para seguir haciendo fuerte a las pastas Yuli

Con esta nueva Licencia Ambiental Digital se termina con las largas pilas de expedientes que incluso muchas veces llegaban incompletos y el trámite demoraba aún más.

A partir de este martes: las industrias podrán tener su licencia ambiental en sólo horas

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Lo último

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Justicia federal condenó a 6 años de cárcel al hombre sindicado líder de una banda. También fueron condenados otros tres miembros
Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad
LA CIUDAD

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Hospital Vilela

Ovación
Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga
Ovación

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

Video viral: la insólita confusión de una periodista con un futbolista en la Bundesliga

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

El reclamo que no fue: por qué podría haberse anulado el gol de Di María en el clásico

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Central: el pedido, a modo de súplica, que le hizo Franco Ibarra a Ángel Di María

Policiales
Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán
POLICIALES

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

La Ciudad
Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas
La Ciudad

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia con sus propias manos

Una investigadora alemana invita a los chicos rosarinos a hacer ciencia "con sus propias manos"

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

El Hospital Centenario recibe equipos e instrumentos donados por el gobierno de Japón

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Francos sobre las presuntas coimas: Esto tiene que ver con el período preelectoral
Política

Francos sobre las presuntas coimas: "Esto tiene que ver con el período preelectoral"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito