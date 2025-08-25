Pastelería para mascotas: el caso de la pareja rosarina que se animó a este negocio

Empezaron en pandemia con envíos a domicilio y ahora invirtieron en un local, siendo los únicos en Rosario con este formato. La historia de Depelos Cake Shop.

La pastelería es un rubro que gana adeptos en todas partes del mundo, pero que esté enfocada únicamente para consumo de los animales es una experiencia totalmente novedosa. Se trata de un negocio poco explorado y que todavía está en plena invención. En Rosario ya abrió sus puertas, hace una semana, el primero: Depelos Cake Shop, un local 100% dedicado a productos dulces para perros y gatos . Los emprendedores a cargo de la propuesta son Sofía Goñi y Federico Tresalli, una pareja que ofrece variedades para festejos o para agasajar a las mascotas del hogar, directo desde su local en el microcentro, sobre calle Laprida al 1400.

En diálogo con Negocios, Sofía contó que inició el proyecto por su cuenta en 2020, a raíz de una enfermedad que tenía su mascota : “En la pandemia mi perra no podía comer nada de los productos tradicionales y, a través de las redes sociales, conocí un curso de pastelería para mascotas avalado por nutricionistas animales. Lo empecé a hacer por ella, para que pudiera comer los snacks que cocinaba, y así arranqué la marca. En ese momento en la ciudad no había nada similar, sí encontré en otros países y después conocí un negocio parecido que funcionaba en Buenos Aires”.

La emprendedora estudió la Tecnicatura en Salud Pública hasta que empezó a capacitarse en cocina para animales , siguiendo las estrictas recetas y cuidados que implica preparar alimentos aptos para ellos. En este sentido, aseguró que los productos que usan son similares en cada elaboración y que de ellos depende la creatividad para armar los diseños y generar distintas propuestas que capten la atención de los clientes. Desde tortas hasta muffins, galletas, medialunas y budines , de a poco fue recibiendo distintos pedidos y capacitándose para ampliar el menú con la ayuda de Federico, quien se sumó a Depelos en 2021.

“Yo la conocí a Sofía cuando ya estaba con el proyecto en marcha y quise empujarla a que siga creciendo y a que abriera este local. La gente se re copó porque hoy en día para algunas personas las mascotas son como hijos, quieren mimarlos y cuidarlos mucho . Yo también amo a los animales y juntos adoptamos a nuestro perro Roco, que es el jefe de este negocio, el degustador de todas las recetas”, contó Federico.

Propuestas dulces

La mayoría de los productos que elaboran en Depelos Cake Shop utilizan como materia prima frutas, verduras, queso crema natural, coco rallado y proteínas como carne, pollo y atún (en el caso de los gatos). Las tortas son la estrella del negocio y casi la mitad de las ventas mensuales corresponden a este producto, ya que las familias las eligen para cumpleaños y celebraciones especiales. Su duración promedio en la heladera es de siete días, pero se pueden freezar durante tres meses, lo que permite a las familias hacer compras grandes y acumular stock.

“La mayoría de la gente que nos compra ya nos elige hace tiempo y eso te da la pauta de que les gusta lo que hacemos”, aseguró Federico y agregó que, en general, tienen entre 70 y 100 pedidos mensuales, con snacks que van de los $800 a los $4.000 cada uno, dependiendo del tamaño y los ingredientes, llegando a los $15.000 en el caso de las tortas. También comercializan artículos para fiestas como bonetes, velitas y otros accesorios para festejos.

Lo que empezó con encargos de familiares y amigos de a poco fue creciendo gracias a las redes y a publicidades para dar a conocer la marca, llegando a cultivar una comunidad de más de 11 mil seguidores. Además, los emprendedores ya participaron de actividades en conjunto con otras marcas pet friendly, como la cafetería de especialidad Ruffo Coffee, la juguetería Charco e hicieron acciones en Huella, el primer local de autolavado de mascotas donde los propios dueños las bañan.

Seguir creciendo

Para el verano, los socios planean vender helados a base de yogur natural, ya que son furor entre sus clientes, y anexar una línea de hamburguesas, a partir de una receta que Sofía quiere poner en práctica. También evalúan fabricar productos envasados para comercializarlos en otras ciudades, ya que recibieron consultas desde Buenos Aires, pero todavía no pueden garantizar la logística para enviarlos manteniendo la cadena de frío. “Estamos averiguando la posibilidad de producir alimentos deshidratados y empaquetados al vacío, para llevar la marca a nuevos lugares. También nos va a permitir venderlos en mostradores de negocios como veterinarias y cafeterías”, señaló la joven.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 15.24.33 El local abrió hace una semana, pero venían atendiendo a su clientela de forma online. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

La emprendedora agregó que aprovecha los lunes para elaborar el stock de la semana, con la ayuda de su mamá, en un espacio que tiene preparado en su casa, por lo que ese día el local permanece cerrado. Depelos Cake Shop abre el resto de los días de la semana incluido el sábado con envíos a Rosario y alrededores. Cualquier sobrante que no se llega a vender en el lapso de siete días se descarta, aunque los excedentes son mínimos ya que la pareja tiene calculados los márgenes de venta de cada variedad.

Por último, los emprendedores adelantaron a Negocios que ya preparan el festejo de su quinto aniversario desde que comenzaron a vender productos online, el próximo 15 de octubre, con un festejo especial que incluirá sorpresas para sus clientes.