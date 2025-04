Logística en medicina: la nueva empresa rosarina que da cobertura en todo el país

Go Baires Logística trabaja con más de 360 prestadores a nivel nacional, en servicios de traslado de baja y alta complejidad. La historia detrás de esta firma.

Pablo Rodríguez y Tomás Perosio en las oficinas de Go Baires Logística.

Una persona sufre un accidente en el medio de un campo inaccesible, a 750 km de Río Gallegos por camino de ripio. Necesita ser hospitalizado, pero llegar hasta donde se encuentra es prácticamente imposible”. Esta historia la cuentan los directivos de Go Baires Logística, la empresa instalada en Rosario que se dedica a traslados médicos de alta, media y baja complejidad, entre otros servicios. En pocas horas, ellos lograron que un móvil médico 4x4 llegue hasta el sitio donde el paciente estaba y lo trasladaron a un centro de atención.

“Nos movilizan las historias”, propone el concepto de marca de la empresa con cobertura nacional. Es que cuando los tres socios, Tomás Perosio, Oscar Irazabal y Pablo Rodríguez, decidieron emprender el camino de crear su propio proyecto de logística médica, la premisa principal fue tratar a los pacientes que requerían atención con un foco humano y no números a los cuales asignarles un servicio.

“Detrás de cada necesidad médica o accidente, hay un paciente que precisa atención y una familia preocupada. Esta es una historia entre miles que tenemos a diario y a ese trato personalizado apuntamos en Go Baires ”, explica Tomás Perosio sobre la empresa que fundó en 2024 junto a sus socios. Perosio es bombero y esa necesidad por resolver las atenciones en un corto plazo lo acompañan desde su formación: “Estoy acostumbrado a querer entrar a un lugar del que todos quieren salir y esto es similar. Nos desafían los retos, pero siempre vamos a encontrarle una solución, no le escapamos a ningún pedido”, amplía el fundador de la empresa.

De los gigantes de la salud al camino propio

El camino de Pablo Rodríguez hasta llegar a la conformación de este proyecto es distinto, pero con un punto en común: “Trabajé muchos años para una empresa de urgencias de Buenos Aires y con Go Baires la intención es corregir los baches que he visto en esos servicios”, recuerda de sus inicios. En esa experiencia laboral conoció Oscar Irazabal que era un prestador de ambulancias de aquella empresa donde trabajaba. Irazabal y sus ambulancias, nucleadas bajo el nombre Grupo Irasil, fue el nexo entre Rodríguez y Perosio: cuando percibió que ambos tenían un entendimiento similar sobre cómo brindar asistencia en salud, no dudó en conectarlos y entre los tres emprendieron el proyecto.