La marca rosarina de moda para mascotas que conquista el mercado de lujo

IMG_7719.JPG Foto gentileza Bobby & Poppy

Gisela es diseñadora de indumentaria, estudió diseño gráfico y producción de moda. Tiene, claro, dos mascotas propias y cuenta en esta entrevista que cuando hacía fotos para sus redes no le gustaba la ropa que tenían y las fotos no se veían bien. Esos polars de colores estridentes no tenían nada que ver con la decoración del lugar o con los colores que ella estaba usando en esa temporada. Entonces ahí pensó que había un nicho para explorar, porque en un mundo donde la fotografía pasó a tener un lugar de centralidad, darle ese plus debía funcionar. “Me propuse hacer una línea de colección de moda para mascotas, manteniendo la estética acorde a lo que son las tendencias reales de la moda femenina”, cuenta a Negocios y agrega un dato más, ella vive parte del año en Estados Unidos donde compraba mucha ropa para mascotas y cuando llegaba a Rosario siempre le preguntaban de dónde eran esas prendas. Ese dato también le dio empuje para pensar que había ahí una oportunidad.