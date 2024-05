Boom de OnlyFans: ¿cómo trabajan y cuánto ganan los modelos argentinos?

¿Perfiles abiertos o cerrados?

Noelia (30) se inició en la plataforma en diciembre de 2020. En diálogo con La Capital, recordó que antes de comenzar pagó una asesoría para aprender cómo promocionar su perfil de OnlyFans y captar clientes ya que la competencia en esta industria es muy grande. “Recuerdo que el 23 de diciembre empecé a promocionarme en nochebuena y para el 31 de diciembre ya había hecho 750 dólares. Al principio, como no te conoce nadie, es mejor tener el perfil abierto sin suscripción para que la gente te vea. Luego empezás con algunos contenidos bloqueados que si los usuarios quieren ver tienen que comprar y ya cuando tenés una base de clientes lo cerrás por completo”, aseguró la modelo.

Tener el perfil cerrado significa que el fan debe pagar la suscripción para acceder al material o chatear con la persona. Los suscriptores pueden acceder a contenido exclusivo de sus creadores favoritos a través de una suscripción mensual, que oscila entre los 5 y los 50 dólares al mes, lo que les brinda una experiencia más personalizada y directa. Las otras dos son por la venta de contenido durante la conversación con los fans y por las propinas que ellos pueden dejar en cualquier momento de la interacción. El creador se lleva el 80% del total, mientras que OnlyFans se queda con el 20% de cada transacción.

adobe final.jpg En 2024, casi dos tercios de los usuarios de OnlyFans tenían edades comprendidas entre los 18 y los 34 años. Solo un 4,11% eran personas mayores de 64 años. Fuente: Statista.

Noelia indicó que ahora no se dedica tiempo completo a la plataforma, por lo que sus ganancias bajaron y hoy obtiene en promedio 700 dólares por mes. Pero destacó que cuando trabajaba ocho o nueve horas por día, como una jornada estándar, ganaba entre 2000 mil y 2500 mensuales. “Tengo conocidas que ahora están full y sacan cerca de 4 mil dólares, realmente si invertís tiempo podés tener muy buena remuneración. También me pasó que me robaron el celular y pedí una ayuda en la plataforma para comprarme uno y seguir filmándome y un cliente me envió 300 dólares en propina”, contó la modelo.

Cada vez más hombres

Si bien la mayor cantidad de perfiles en la plataforma son femeninos, cada vez más hombres se inclinan a promocionar sus servicios. Para Federico (30), oriundo de Capital Federal, la diferencia en los ingresos que generaba llegó cuando decidió dedicarse full a la venta de contenidos y se vinculó con otros modelos. “Me creé el perfil hace un año pero hace dos meses que empecé a trabajar con mayor compromiso. Viajé a Brasil para hacer colaboraciones con otros creadores y así captar seguidores, OnlyFans te obliga a etiquetar al otro usuario que participa en tu video y eso te ayuda mucho a la difusión”, aseguró a La Capital. Cuando empezó ganaba 200 o 300 dólares por mes, ahora gana lo mismo pero por semana.

En el caso de Lucía (26), residente en Rosario, OnlyFans fue la salida que encontró cuando quedó desempleada. Su plus es que sabe hablar inglés profesional, un dato no menor al momento de vender a Estados Unidos o a países de Europa o Asia, los destinos donde más se focaliza el servicio. “Hay modelos que no saben inglés y se las arreglan con el traductor de Google, pero muchas contratan a agencias y le ceden una parte de sus ingresos a cambio de conseguir personas que se hacen pasar por ellas y chatean en inglés para vender sus fotos o vídeos. En mi caso yo puedo arreglármelas sola, pero es verdad que, si querés volverte masiva en algún momento tenés que sumar a alguien para que chatee por vos porque no te dan las horas del día para responder todos los mensajes”, señaló Lucía.

Sexo Virtual8 - copia.PNG En 2024, el porcentaje de usuarios de OnlyFans de género masculino casi cuatriplica al de género femenino. Apenas un 21% de mujeres son usuarias de la plataforma. Fuente: Statista.

Estas agencias, que existen a nivel mundial e incluso nacional, brindan asistencia técnica a los creadores de OnlyFans. A partir de un porcentaje de sus ganancias que varía según cada una (50% a 50% o 60% a 40%), ofrecen servicios como “chatters” o “sexters” que son, justamente, usuarios con buen nivel de inglés que chatean por la modelo y venden sus producciones. También trabajan con Community Managers que gestionan las cuentas de cada modelo en redes sociales y se encargan de promocionarla para darle difusión y llevar tráfico a su perfil. Aunque muchos las eligen para tercerizar parte del trabajo y dedicarse exclusivamente a la generación de contenidos, no siempre son bien vistas ya que otros consideran que sacan provecho de la situación y descuidan la comunidad de fans de cada cuenta.

Precios en dólares

La modalidad más utilizada para vender a través de OnlyFans es el “sexting” a través del chat de la plataforma. El objetivo es lograr que los fans compren fotos o videos pero esa venta debe estar “camuflada” en una charla casual entre creador y cliente, donde el interés comercial no quede expuesto de entrada ya que se trabaja con personas que a veces buscan una compañía o una interacción “humana” con quién está detrás de la pantalla. Además, los modelos consultados coincidieron en que si se logra generar un vínculo de intimidad las ventas pueden ser mayores que si la interacción se mueve solo por el lado monetario.

“En general, se mantiene una charla preliminar donde se le consulta al usuario cosas de su vida personal y ahí también podés detectar si tiene buen poder adquisitivo y vale la pena destinar tiempo. La experiencia que vas adquiriendo en la plataforma te permite detectar cada vez más rápido cuándo es una persona dispuesta a invertir y cuándo entran a OnlyFans solo por curiosidad y no van a pagar por ver más”, reflexionó Lucía, quien ya lleva casi dos años vendiendo material en la web.

En el caso de Noelia, sus contenidos están bloqueados para que los países que tienen “la moneda devaluada” no puedan verlos. Así, dirige su oferta a aquellos donde la población tiene buen nivel de vida y hay más posibilidades de encontrar personas dispuestas a gastar su dinero en la plataforma. A todos los nuevos fans se le intenta vender “una experiencia”, en sus palabras, donde se va “de menos a más”. Esto implica empezar con la venta de una foto o dos, para luego pasar a más fotos explícitas y luego a los videos. Los precios varían pero una foto puede ir de tres a ocho dólares, un set de diez fotos de 20 a 35 dólares, un video de uno a dos minutos entre 10 y 30 dólares y uno de más cinco puede llegar hasta los 100 dólares.

AdobeStock_326998155.jpeg En enero de 2024, más de cuatro quintas partes del tráfico en OnlyFans provino de dispositivos móviles, principalmente de smartphones. Fuente: Statista.

“Lo que más reditúa es vender videos personalizados, que son aquellos donde el cliente te pide que hagas algo en particular que lo excite y en líneas generales está relacionado con algún fetiche. Esos los puedo cobrar 45 dólares el minuto si es algo sencillo, que puedo resolver fácil. Después también se gana mucho dinero con las videollamadas, OnlyFans no permite prender la cámara en su plataforma, entonces te tenés que ir a sitios como Snapchat, eso se usa mucho y yo cobro 15 dólares el minuto, eso el cliente lo paga de antemano”, explicó Noelia. En el caso de que esa venta se concrete a través de un “sexter”, la agencia coordina con la modelo el día y el horario en que puede conectarse para hacer la llamada y se agenda con la persona interesada.

Federico también está abierto a la posibilidad de generar ingresos a través de otras redes sociales: “Mi perfil de Instagram también me sirve para difusión y ahí coordino videollamadas personalizadas. A la gente le gusta Instagram porque te hace sentir cercano, alcanzable. Además sirve con las personas que no tienen tarjeta de crédito y te pagan por Mercado Pago, Cafecito o transferencia. Para potenciar mi perfil estoy pensando en hacer pauta online y también próximamente me voy a abrir una cuenta en Telegram”, explicó.

¿Qué está prohibido en OnlyFans?

Para abrir una cuenta en OnlyFans, se necesita cumplir con algunos requisitos y seguir ciertos pasos. El fundamental es tener al menos 18 años y una dirección de correo electrónico válida, además de cierta información personal. También requerirá configurar el perfil y los métodos de pago, porque el sitio ofrece opciones como transferencia bancaria, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y billeteras electrónicas. Además, se deben dejar asentadas las preferencias de contenido y el precio de suscripción.

Algo fundamental una vez que la persona se da de alta es respetar las reglas que tiene la política de uso de la empresa y no transgredir las normas. Lo primero a saber es que si el perfil va a compartir contenido que involucre a un tercero, éste debe dar su consentimiento a la plataforma. En las fotos que se comparten no puede aparecer una persona que no sea el propio creador, a menos que se haya dado la respectiva autorización. En los videos ni siquiera se puede escuchar la voz de alguien que no esté dado de alta como creador y la web tiene tecnología de avanzada para detectar si esto ocurre.

Tampoco se puede promocionar actividades sexuales con menores de edad, o que insinúen la explotación sexual, la discriminación o la violencia extrema. Esto llega al punto de que si, durante la conversación, se escriben palabras como “violación”, “sangre”, o “negro”, el propio chat las bloquea y no aparecen. Tampoco se pueden insinuar fantasías que involucren el incesto y al detectarla el chat enviará una advertencia. Si estas se acumulan la decisión final de OnlyFans es decretar el cierre definitivo de la cuenta.