Los Pumas buscarán escribir la historia ante los All Blacks

Los Pumas enfrentan a los poderosos All Blacks en busca de su primera final de un Mundial. Será en el mismo escenario donde fueron bronce en 2007.

Los Pumas, formados antes del que puede ser un día histórico. Hay que ganarle nada menos que a los All Blacks para llegar a una primera final de Mundial.

¿Quién hubiera dicho después del debut ante Inglaterra, Los Pumas llegarían a la instancia final de la Copa del Mundo? Lo cierto es que poco a poco el equipo albiceleste se fue reconstruyendo hasta patear el tablero, meterse otra vez en una semifinal y tener la chance de jugar un séptimo partido. Enfrente tendrán nada menos que a uno de los tricampeones mundiales, los poderosos All Blacks , uno de los equipos más fuertes en la historia del deporte. El partido se disputará desde las 16 en el Stade de France con el arbitraje del australiano Angus Gardner y la televisación de Espn y la TV Pública.

En honor a la verdad, las chances del equipo argentino son realmente muy pocas más allá de que a lo largo del camino recorrido en este Mundial Los Pumas hayan ido de menor a mayor aprovechando las bondades del fixture y todavía no hayan mostrado su techo . Es la tercera vez que el seleccionado argentino arriba a esta instancia: en 2007 terminó subiéndose al podio y en 2015 ocupó el cuarto lugar.

No obstante la confianza dentro del búnker albiceleste de conseguir una victoria es grande pero todos son conscientes de lo que representan los hombres de negro. En la previa, Santiago Chocobares destacó: “Son jugadores de mucha clase, de mucho nivel. Donde les das un segundo se ponen un try o dos arriba. Si bien sabemos volver en esos momentos, es difícil con este rival. Los All Blacks son muy intensos. Hay que estar atento a cada detalle”.