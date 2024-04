Mercedes-Benz: la estrella que sigue creciendo en Argentina

Mercedes-Benz camiones y buses Argentina construirá una nueva y moderna planta de producción en Zárate y comenzará a operar en el primer trimestre de 2026, dedicándose a la producción de los camiones Accelo y Atego, y de los potentes chasis OH y OF

No en vano es una de las empresas más reconocidas en el mercado de vehículos comerciales. Ya venía apostando a la industria nacional. Mercedes-Benz camiones y buses Argentina ahora dio un nuevo paso importante en su estrategia de expansión. La selecta firma de la estrella, que sigue creciendo en esta parte del continente, anunció la construcción de una nueva planta de producción en el país. Lo hará en la localidad de Zárate por una cuestión estratégica además. Este proyecto, que está valuado en su totalidad en 110 millones de dólares, se espera que esté operativo para el primer trimestre de 2026. El plus es que estará dedicado a la fabricación de los camiones Accelo y Atego, así como de los chasis de buses OH y OF.