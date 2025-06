Hamilton y Leclerc probaron la nueva Ferrari: "Es el más rápido en el que he estado"

“Te dejaré conducir, quiero que disfrutes de esta belleza”, dijo Leclerc tras dar un par de vueltas por el circuito, para darle paso al siete veces campeón mundial, que se mostró un tanto nervioso como copiloto.

El monegasco soltó el volante y cambiaron posiciones con el inglés, pero primero reveló que pidió su F80 de color “negro total”. Hamilton se encargó de elevar la potencia al límite y Leclerc no pudo evitar sostenerse de lo que tenía a mano, mientras ambos se reían de la adrenalina que les provocaba.

“El freno es increíble”, destacó Leclerc con sorpresa ante una de las curvas de Fiorano y su compañero asintió: “Es realmente muy bueno”. No obstante, el monegasco admitió que “odia ser pasajero” y aseguró que fue “más amable” para conducir que Hamilton.

Sin esconder su sorpresa, el britanicó sostuvo: “Estábamos hablando de lo ligero que es este auto. Es una locura. Los giros que hace son muy buenos, muy reactivo. En términos de balance creo que es el mejor auto de todos los tiempos”.

“Esto es otro nivel. Definitivamente es un auto genial. Muy futurista”, concluyó Hamilton que, a pesar de ser uno de los máximos ganadores de Fórmula 1 de todos los tiempos, dejó ver su sorpresa por la capacidad del F80.

Embed - "The fastest road car I’ve ever been in!” | Ferrari F80 track day with Charles and Lewis