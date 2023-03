Cómo cuidar la batería del auto

En algunos autos nuevos, este acto es obligatorio para que arranque el motor, pero no sucede lo mismo con los autos mas viejos. Hay un requerimiento menor de la batería, es por eso que es importante siempre pisar el embrague al arrancar

Por supuesto que dependiendo de la zona se podrá evitar o no. Bajo el sol abrumador, depende donde se encuentre alojada, la batería se puede sobrecalentar, mientras que, en invierno, con bajas temperaturas, será mayor el esfuerzo para arrancar.

Un mal de nuestro tiempo: no conectar demasiados dispositivos electrónicos.

A veces es necesario, pero en otras se puede evitar tener conectados varios dispositivos electrónicos, por ejemplo: la tablet, una luz LED, el celular, una botellita térmica recargable, etc. Lo recomendable es que no mantener demasiados sistemas electrónicos conectados para no recargar el alternador (el alternador es el elemento del circuito eléctrico del auto que tiene como misión transformar la energía mecánica en energía eléctrica).