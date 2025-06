Claves para mantener el cuidado del auto ante las bajas temperaturas

El invierno puede pasarle factura al auto y traer consecuencias en su funcionamiento . Con varios grados menos de temperatura, la rutina cambia y la vestimenta también, pero no solamente eso, sino que el cuidado del vehículo necesita de especial atención para no sufrir altercados.

Por ello, es importante prestar atención a los detalles del cuidado de las piezas del auto. Si bien en Rosario no se viven temperaturas extremas como en otras partes del territorio argentino, tomar medidas de prevención para proteger al vehículo puede resultar clave para la movilidad de las personas.

Las bajas temperaturas pueden afectar directamente en el rendimiento del motor. A pesar de que los autos modernos no necesitan calentar motores antes de iniciar la marcha , como en otras épocas, sí es una práctica recomendable cuando la temperatura se encuentra por debajo de los 0 grados.

Es importante destacar que los manuales de cada fabricante son esenciales para seguir las recomendaciones debidas con respecto al mantenimiento del motor y el auto en general.

De igual manera, se recomienda dejar el vehículo regulando temperatura durante dos o tres minutos antes de iniciar la marcha, período en el que derrite cualquier partícula de hielo que se encuentre en el interior del auto. A su vez, permite la correcta lubricación de todas las piezas ante el abrupto cambio de temperatura.

motor.jpg El motor del auto puede ser de los más afectados en el invierno.

En tanto, la batería también puede verse seriamente afectada en su rendimiento debido a las temperaturas bajas. Es por esto que se recomienda verificar su buen estado y, en caso de que la misma no esté apta para el funcionamiento, reemplazarla por una nueva. Para evitar estos conflictos, puede ser clave recargarla al inicio de la temporada invernal, así como revisar que las uniones no tengan corrosión o cables pelados.

Las baterías pueden tener hasta cuatro años de durabilidad, pero deben ser constantemente revisadas para confirmar su funcionamiento. Una medida importante es mantener el auto en movimiento, sin dejarlo más de dos semanas detenido, encendiéndolo por 10 o 15 minutos al menos una vez cada siete días. Allí, se recomienda no utilizar los elementos como el aire acondicionado o calefacción para ayudar a que el impulsor tenga una durabilidad mayor.

Los líquidos refrigerantes y frenos

Uno de los componentes más sensibles a las bajas temperaturas es el líquido de frenos, que puede llegar a congelarse si los grados se encuentran por debajo de los -20º. Su revisión es fundamental para corroborar el buen estado del vehículo.

Los líquidos refrigerantes y anticongelantes tienen colores vívidos, que mantienen al motor en correcto funcionamiento a pesar de las condiciones climáticas. En caso de que estos parezcan traslucidos o simplemente se vean ennegrecidos, podría marcar el final de su vida útil y la necesidad de modificarlos.

En la misma línea, los frenos no pueden fallar en ninguna oportunidad, mucho menos con pavimentos resbaladizos como se caracteriza en invierno. Cuando el nivel del depósito del líquido de frenos está muy bajo y no hay pérdidas, es posible que las pastillas estén gastadas y necesites reemplazo. En tanto, quienes cuenten con un vehículo con ABS no deberán preocuparse por el ruido que genera al frenar, ya que es frecuente en pavimentos resbaladizos.

Evitar el descubierto

Durante las mañanas de frío, los autos que permanecen a la interperie pueden amanecer con capa de hielo sobre el parabrisas. Para evitar esto hay una simple y práctica solución: comprar un parasol de aluminio y fijarlo al parabrisas (también puede ser una caja de cartón). De la misma manera, los antiadherentes también ayudan a reducir las capas de hielo sobre el vidrio.

Si el auto descansa a lo largo de la noche en un lugar bajo techo, realizará un menor esfuerzo la batería y evitará otras consecuencias por las inclemencias de las bajas temperaturas invernales. El aire libre puede traer características que afecten tanto a la batería como a la pintura y otras piezas el vehículo.

Los parabrisas, claves para la visión

En los días de frío, los conductores y acompañantes suelen utilizar los vidrios levantados, pero el cristal y el parabrisas son propensos a empañarse. Una práctica para procurar mantener limpio el interior del parabrisas es encender el aire acondicionado durante unos minutos, con una ventana ligeramente abierta para mantener la visión clara en la conducción.

Este apartado recomienda específicamente mantener el funcionamiento óptimo del sistema de calefacción y del desempañador de vidrios para mejorar la seguridad, así como también de las escobillas, propensas a resquebrajarse con climas fríos.

En caso de que las bajas temperaturas congelen y peguen el parabrisas, acelerando su desgaste, los elementos deberán ser reeemplazados. Para evitar esto, colocar un corcho suave entre el parabrisas y las gomas puede ser una solución.

Los neumáticos siempre en condiciones

Los neumáticos sufren considerablemente el cambio de temperaturas, en especial cuando deben recorrer caminos mojados o incluso congelados, ya que se desgastan más rápidamente. Estas dificultades pueden generar un accidente, por lo que se recomienda poner atención y cuidar las llantas constantemente.

Las mismas deben encontrarse en condiciones, sin mucho desgate, alineadas y balanceadas con correcta presión. Cuando se mantienen mucho tiempo en la misma posición, las gomas pueden desgastare, por lo que se necesita poner el auto en circulación.

Neumático autos.png El cuidado de los neumáticos es clave para evitar dificultades en la conducción.

Otros detalles a tener en cuenta en el invierno

A lo largo del invierno, anochece más temprano y la oscuridad se estira por más horas. Es por esto que las luces son aún más vitales que en el verano, permitiendo a otros conductores vernos y a nosotros mismos tener conciencia de los movimientos ajenos.

Todas las luces externas son fundamentales: las delanteras, las balizas, las de frenos, las de giro y las traseras. En invierno se utilizan aún más y generan más carga en el sistema eléctrico del vehículo, con noches más extensas que se suman al frío.

Por el lado estético, la pintura es uno de los elementos que más sufre las bajas temperaturas. Para eso puede ser importante guardar el auto en un lugar cerrado, manteniéndolo limpio y quitando el polvo o pequeños residuos que rayen la pintura.