Cómo conseguí mi primer trabajo

Conseguir el primer trabajo en el ámbito privado es un desafío enorme. Para muchas chicas y chicos argentinos es un camino plagado de puertas cerradas donde la mayoría de las veces las empresas piden experiencia previa a jóvenes que no superan los 20 años.

Por eso, la historia de Luna se desmarca de las generalidades, y merece ser contada. "Tengo 19 años, soy de Rosario, estudio publicidad y astronomía y conseguí mi primer empleo de una manera muy particular", relata a Más.

Amena, sencilla, clara en sus conceptos y decidida. Así es la muchacha que tiempo atrás se enteró que McDonald´s había lanzado una promoción por la cual ofrecía café gratis en sus locales hasta las 11 de la mañana, sin necesidad de consumir otro producto. A ella —una apasionada de las redes sociales, especialmente de Twitter— la idea le pareció piola pero consideró que no estaba lo suficientemente difundida. Con creatividad y precisión escribió en su cuenta que la conocida marca ofrecía esta alternativa del café gratis. "Me enteré de la promo porque mi mamá lo había visto en Facebook y me lo contó. Entonces lo difundí entre mis conocidos. Como advertí que era algo interesante lo subí a Twitter de un modo atractivo. La propuesta del café fuera de tu casa, gratis, cuando a lo mejor no tuviste tiempo de desayunar o estás reapurado me pareció un lindo gesto. El tema es que el tuit se masificó y lo retuitearon cientos".

Para sorpresa de Luna, a los pocos días, gente de la compañía se puso en contacto con ella. "Me comentaron que gracias a mi tuit ellos habían decidido hacer algunos cambios en el modo de comunicar la promo —y en la aplicación— para que cualquiera, incluso quien no contara con esa aplicación, pudiese buscar su café".

Sin perder tiempo, Luna le contó a la persona que la contactó que ella estaba sin trabajo, que justamente necesitaba un primer empleo pero que en todos lados la rebotaban por no tener experiencia o porque le ofrecían trabajos de 10 horas, lo que era incompatible con su deseo de seguir estudiando.

"Me dijeron que me iban a llamar, que me iban a tener en cuenta. Pero la verdad es que pensé que quedaba en eso. Para mi sorpresa a los pocos días me hablaron de Recursos Humanos. Así conseguí mi primer trabajo que es de entre 4 y seis horas diarias dependiendo de los turnos, y además tuvieron la generosidad de que sea en una de las sucursales que quedan cerca de mi facultad. En mi caso trabajo en el Shopping del Siglo. Increíble pero real", sonríe Luna.

La chica, que fue militante en su centro de estudiantes, que se considera una apasionada por el comportamiento humano y que adora la publicidad, asegura que la propuesta superó sus expectativas. "Es menos pesado de lo que me imaginaba. Y es reimportante que quien te toma para un laburo tenga en cuenta tus necesidades como joven que sos, tu futuro, tu crecimiento".

"Estoy convencida de que los chicos y chicas de hoy no están «en cualquiera» como muchos dicen. Lo que sí es cierto es que hay pocas oportunidades, que en general los empresarios o los que nos tienen que tomar no nos escuchan", comenta la joven.

La historia de cómo Luna consiguió ingresar a McDonald´s fue expuesta hace poco, mediante un video, en una jornada en Buenos Aires, donde las principales empresas del país reflexionaron sobre "Los desafíos del primer empleo".



El mercado



Arcos Dorados, que es la franquicia más grande de McDonald´s que opera la marca en América Latina y en el país —y una de las principales empleadoras de jóvenes de la región— realizó un estudio de opinión junto a la empresa investigadora de mercado Trendsity para conocer las expectativas de los jóvenes a la hora de buscar una primera oportunidad laboral formal.

Los resultados de esa investigación fueron el eje del debate que se llevó a cabo en la Universidad Católica Argentina y que contó con la participación de referentes relevantes en esta temática social desde diferentes perspectivas.

Entre los datos destacados que arrojó el estudio se vio que el 89% de los jóvenes identifican que la falta de experiencia previa es su principal obstáculo para insertarse en el mercado laboral. Durante el encuentro se debatió acerca de los desafíos de las empresas de cara a las oportunidades que brindan para que los jóvenes tengan un primer empleo formal, y las inquietudes, expectativas y obstáculos que las nuevas generaciones tienen a la hora de insertarse en el mundo laboral. "La remuneración justa les importa, pero no es lo único. Ellos buscan aportar, pero también un resultado. ¿Qué esperan? Poder trabajar en equipo, aprender idiomas y de liderazgo", expresó en este encuentro Mariela Mociulsky, directora de la consultora Trendsity.





Bienestar y estudio



De los 400 argentinos de entre 16 y 27 años que contestaron la encuesta, el 81% señaló como una de las principales características de un primer empleo el equilibrio entre bienestar y estudio. Y más del 70% de los jóvenes encuestados destacaron que la falta de oportunidades en el mercado y la falta de confianza en las nuevas generaciones también son grandes obstáculos a la hora de buscar empleo.

Por su parte, Patricio Nobili, director de Recursos Humanos de Arcos Dorados para la región Sur, pidió dejar de buscar la "retención" de estos jóvenes empleados y empezar a hablar de "motivar su permanencia". En este aspecto señaló que los jóvenes ven con buenos ojos tener flexibilidad para definir sus horarios y poder continuar sus estudios.

Arcos Dorados anunció en enero de este año la creación de alrededor de 1.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes durante el 2018 y del 2019 como parte de su plan de expansión e inversión en todo el país. En ese sentido, de los aproximadamente 17.000 empleados que actualmente tiene la compañía, más del 85% son jóvenes de entre 16 y 25 años.