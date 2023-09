Lula se operará del fémur pero no se mostrará con el andador

Lula anticipó que su primera actividad fuera de Brasil será la cumbre sobre cambio climático COP28 en Emiratos Árabes Unidos a fines de noviembre, seguida de una visita oficial a Alemania.

El presidente también dijo que no se le verá usando andador ni muletas después de la cirugía y que lo importante será la recuperación.

“Mi equipo de comunicación me dice que no me sacarán fotos con andador, entonces no me verán con andador, con muletas, siempre me verán bonito como si no me hubiera operado”, dijo el exsindicalista y líder de izquierda.