Los nombres para la constituyente, el freno al desarrollo de la zona 2 y la división en el peronismo

¿Y el desarrollo?

La gran gestión en materia de seguridad liderada por el gobernador no solo permite vivir en paz -cosa no menor- sino que alimenta virtuosamente distintos ámbitos de la vida. En particular, se ve a la movida gastronómica rosarina, el entretenimiento, y el comercio en general, como los primeros beneficiados en un contexto nacional recesivo. Seguramente lo seguirá el agro y la industria. Pero lo que no acompaña y llama la atención es la política ambiental fundamentalista que niega cualquier desarrollo en la denominada zona 2, otrora la más atractiva para los inversores, siempre acompañada de obras de remediación para no dañar el medioambiente. Una lástima que en nuestra región seamos más papistas que el papa.