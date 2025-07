Lisandro Martínez sobre sus comienzos en Newell's: "Llop quería que la revolee, cero fútbol"

“El Chocho Llop empieza la pretemporada y yo veía que no me ponía nada. Estaba en el tercer equipo, jugaba cinco minutos y ya me empezaba a calentar ”, arrancó Martínez al contar la anécdota, y aseguró que “nunca había contado” este suceso.

Al respecto, detalló: “Estábamos haciendo fútbol y me ponen con Franco Escobar de pareja de centrales. Me acuerdo que el defensor del otro equipo tiró un pelotazo, la tiraron bien arriba y me vino a presionar Guevgeozián. La mato y se la doy al lateral ”.

Desde su paso por las inferiores rojinegras, Lisandro se caracterizó por su dominio de la pelota y la salida limpia por abajo, habilidades que le sirvieron para destacarse en el Halcón de Varela y ser vendido al Ajax de Países Bajos, para luego llegar a la Premier League. No obstante, esta cualidad no bastaba para la consideración de Llop.

“El tipo paró el entrenamiento como diciendo: “¿Qué hacés?”. Quería que la revolee, cero fútbol. Entonces digo: “Yo voy a seguir con lo mío, es mi estilo de juego”. A él no le gustaba eso, no quería que corra riesgos”, agregó el entrerriano.

Sobre la anécdota, sumó: "Yo no iba a cambiar mi forma de jugar. A mí me gusta jugar al fútbol de esta forma, que si no sale la pelota limpia desde atrás, ¿cómo íbamos a atacar y hacer goles? Al mes lo encaré al Chocho y le dije que me había buscado Defensa y Justicia. Quería demostrar lo que soy".

Tras una charla con el entonces presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, le pidió a Llop su "autorización" para ir al Halcón. El DT le manifestó que quería utilizarlo como lateral por izquierda, pero Martínez reiteró que no quería ser "segunda opción" y se marchó.

lisandro martinez.jpg En 2022, Lisandro Martínez se coronó campeón del mundo con la selección argentina.

Las cuenta pendientes con Newell’s

Su salida de la Lepra le abrió las puertas de la primera división en Defensa y Justicia, pero el defensor aclaró: “Tenía esa espina de decir “quiero jugar en Newell’s”. Tantos años sacrifiqué, tanto me esforcé, llegué, debuté. Ahora quiero jugar, quiero ganar títulos con el club que me dio todo. Me dio una pensión, amigos, me enseñaron. Quiero triunfar acá”.

Luego de analizar la situación en familia y aceptar "la realidad" de que en la Lepra no tendría la continuidad necesaria, “tuvo un click” que le cambió su perspectiva. “Al final la película que me estoy haciendo en mi cabeza, no es la realidad. Si no es acá, va a ser en otro lugar”, concluyó.