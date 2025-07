Newell's, en México: "Hay expectativa, por el Pipa Benedetto y Ever Banega pero ante todo por Keylor Navas"

El plantel de Newell's se fue a México , a Veracruz para la International Football Cup, que lo tendrá entre los protagonistas junto a Once Caldas, Cruz Azul y Mazatlán, este último rival de la Lepra en el debut el jueves 3 de julio. Y Ovación indagó en Veracruz a qué figuras esperan, resaltando una: Keylor Navas.

Nombres como los de Darío Benedetto y Ever Banega son polo de atracción en una ciudad que se quedó sin fútbol de primera desde la quiebra de los Tiburones Rojos de Veracruz. Pero por encima de ambos se encuentra la figura de Keylor Nava s.

El Ogro Fabbiani volverá a una ciudad donde tuvo un breve paso , en 2010. Permaneció un mes en Los Tiburones Rojos de Veracruz, pero no fue contratado. Este club no existe más. Quebró y Veracruz se quedó sin equipo de primera.

El estadio Luis “Pirata” Fuentes, donde jugaba de local el conjunto rojo, no tiene fútbol desde 2019. Volverá a partir de que el gobierno de Veracruz lo reconstruyó. Y la primera vez será con el cuadrangular que tendrá a Newell’s.

“Desde hace años que no hay fútbol profesional en el estadio. El gobierno de Veracruz lo reconstruyó y lo primero que se jugó, en mayo, fue la Kings League Americas (fútbol 7, de futbolistas y streamers, ideado por Gerard Piqué e Ibai Llanos). Pero con respecto al fútbol de once, esta sería la primera vez en el estadio”, dijo Tapia.

El interés que despertó la competencia

A días de la International Football Cup, el jueves 3 de julio, con Newell’s frente a Mazatlán ( a las 21) y Cruz Azul contra Once Caldas (a las 23), todavía no hay gran interés del público por conseguir una entrada. El periodista mexicano explicó que en la ciudad no existe “la cultura de la compra anticipada de tickets”.

Más allá del tema de las entradas, el periodista dijo que el hecho de que “Cruz Azul anticipe que vendrá con todo su plantel, anima a la gente”. El motivo es que los Cementeros tienen una importante cantidad de seguidores en Veracruz.

Pero la participación de la Lepra también entusiasma, según Tapia, porque cuenta con jugadores reconocidos y hasta con pasos por la liga mexicana. “El Pipa Benedetto estuvo jugando por acá, en América”, señaló Tapia.

El nombre más rutilante, Keylor Navas

Existe otro nombre rutilante, que concitó la atención de los aficionados al fútbol de Veracruz. “La expectativa es saber si puede venir o no Keylor. Pero eso ya es un tema contractual de la gente que trae el torneo”, comentó Tapia.

El arquero quedó eliminado el domingo con Costa Rica en los cuartos de la Copa Oro de los Estados Unidos y según Xeu Deporte “existe un acuerdo con Newell’s para que Navas se incorpore al equipo argentino en territorio veracruzano”. Publicaron incluso que llegaría hoy.

Otro de los futbolistas que despierta la atención es Ever Banega. “Ever tiene una carrera impresionante, en Sevilla, en la selección argentina. La gente que está metida en el fútbol, evidentemente sabe y ubica quién es Ever Banega. Pero el que atrae más es Keylor, y porque es costarricense”, precisó Tapia.

“En la cartelería de promoción del torneo aparecen Keylor y Ever”, añadió, con lo que se refuerza quienes son los jugadores más convocantes. “Si no aparece Benedetto es porque fue uno de los más recientes fichajes”, aclaró.