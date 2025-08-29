La Capital | La Región | beneficiarios

Ya son 251 los beneficiarios de créditos Nido en el departamento General López

Se trata de una iniciativa del Gobierno de Santa Fe, en articulación con el Banco Municipal, que ya cambió la realidad habitacional a muchas familias

29 de agosto 2025 · 10:22hs
Los créditos Nido cuentan con una de las tasas de interés más bajas del país y están compuestos por cuatro líneas de préstamos: construcción

Los créditos Nido cuentan con una de las tasas de interés más bajas del país y están compuestos por cuatro líneas de préstamos: construcción, adquisición, finalización de viviendas y modalidades colectivas.
Ya son 251 los beneficiarios de créditos Nido en el departamento General López

El último sorteo de créditos Nido que se realizó en agosto favoreció a 23 familias del departamento General López y ya son 251 los beneficiarios de ese distrito del sur provincial que accedieron a un crédito para compra o refacción de vivienda.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio valoró "el empuje del gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de obras públicas Lisandro Enrico para que la política de créditos Nido siga creciendo en toda la provincia. Se trata de una iniciativa del gobierno de Santa Fe, en articulación con el Banco Municipal, que ya cambió la realidad habitacional a muchas familias en el departamento General López".

Los beneficiarios

“Con el último sorteo se sumaron 23 nuevos beneficiarios y ya son 251 las familias que accedieron a un crédito hipotecario para construir, adquirir o terminar su vivienda”, destacó la legisladora, al remarcar que esta política habitacional santafesina “viene a dar una respuesta concreta a un derecho esencial como es la casa propia”, destacó la legisladora.

Di Gregorio explicó que hasta el sorteo número 12 fueron 228 los beneficiarios en la región y ahora 23 más en el sorteo 13. “Estamos hablando de una herramienta que cambia la vida de los vecinos, que les permite proyectar su futuro y acceder a un techo propio con condiciones accesibles y plazos razonables”, explicó la legisladora.

Leticia Di Gregorio

Los créditos Nido

Es para recordar que los créditos Nido cuentan con una de las tasas de interés más bajas del país y están compuestos por cuatro líneas de préstamos: construcción, adquisición, finalización de viviendas y modalidades colectivas. “El programa contempla hasta 100 millones de pesos para construir o comprar, y hasta 25 millones para finalizar una vivienda, con cuotas accesibles y plazos de hasta 20 años”, precisó la senadora provincial.

Finalmente, Di Gregorio subrayó la decisión del gobierno de Santa Fe de seguir priorizando estas políticas habitacionales: “Desde la Secretaría de Hábitat, Vivienda y Urbanismo, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se impulsa y sostiene este programa porque permite que una familia pueda proyectar su vida, quedarse en su pueblo o ciudad, y construir ese hogar que siempre soñó”.

>> Leer más: Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Noticias relacionadas
Uno de los zorros muertos, encontrados en la zona del country Kentucky, en Funes.

Preocupación en Funes por la aparición de zorros muertos

En el acumulado total de puntos, el club ganador de la Copa Conjunto “Club de Remo VGG” fue el Club de Regatas Rosario con un total de 246 puntos entre todas las embarcaciones.

Se desarrolló en Villa Gobernador Gálvez la quinta fecha de la Copa Santa Fe de Remo

El intendente electo, Carlos Pighin, celebró la actividad y subrayó la importancia de sostener este tipo de propuestas en el tiempo.

Alvear vivió su primera Feria del Libro en el Centro de Expresiones con la presencia del escritor Lucas Botta

Para el intendente Maglia, “el proyecto representa una visión transformadora para la ciudad; es una muestra más de una década de trabajo comprometido”.

Transformación en acción: Baigorria proyecta futuro con identidad

Ver comentarios

Las más leídas

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Lo último

Alejo Veliz busca recuperar su juego: Estar en Central me vuelve a posicionar

Alejo Veliz busca recuperar su juego: "Estar en Central me vuelve a posicionar"

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Bruce Willis fue trasladado a un segundo hogar donde recibe cuidado permanente

Bruce Willis fue trasladado a un "segundo hogar" donde recibe cuidado permanente

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

El siniestro sucedió este vienes en San Martín y Garibaldi. Dos personas que iban en una moto sufrieron heridas de consideración.

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Ovación
Fabbiani y su Newells se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani y su Newell's se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Fabbiani y su Newells se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Fabbiani y su Newell's se reencontrarán con su gente tras 21 días y el traspié en el clásico

Las memorias de Rivarola a 20 años de un partido histórico: su ropa y el garrafero leproso

Las memorias de Rivarola a 20 años de un partido histórico: su ropa y el garrafero leproso

Tras el receso de la Fórmula 1, Colapinto volvió a calentar motores en Países Bajos

Tras el receso de la Fórmula 1, Colapinto volvió a calentar motores en Países Bajos

Policiales
Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

La Ciudad
Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día

Cuándo se depositan los sueldos de los estatales de Santa Fe: el cronograma, día por día

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe
Policiales

Atraparon a Dibu: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario
La Ciudad

Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: habilitan a Pullaro a buscar la reelección

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes secundarios reciclan plástico para crear objetos de diseño