Serias filtraciones durante las lluvias afectaron la atención en Hospital Gamen

Ferreyra remarcó que “este es un problema edilicio con el que tenemos hace mucho tiempo largo. Los techos se llueven en todo el hospital. Entraba agua por todos lados. El personal médico y de enfermería de esos sectores tuvieron que sacar el agua”, agregó Ferreyra.

La referente del hospital agregó que “una vez que paró de llover y se pudo controlar la situación se pudo trabajar con normalidad, pero en ese momento hubo que suspender la atención porque los médicos estaban abocados a sacar el agua”.

Hospital Gamen.mp4

“El agua en la UTI estaba donde estaban los pacientes. Hoy estamos trabajando con normalidad, pero el miércoles comienza una medida de protesta con quite de colaboración total en todos los sectores administrativos del hospital y las guardias funcionarán con alguna demora”, agregó Ferreyra.

La vocera de los trabajadores aclaró que el jueves “el personal del Gamen se sumará al paro regional de salud y el viernes continuarán los quites de colaboración. Esto no tiene que ver con las lluvias, sino con una situación por la que reclamamos hace 57 días y tiene que ver con que el 60 por ciento del personal precarizado. Hay 27 compañeros que no tienen ningún nivel de contratación que nunca tienen certezas de cuándo van a cobrar y hay 119 contratos Covid que vencen el 31 de diciembre y no saben si tendrán continuidad”.