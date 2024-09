Santa Fe amplía servicios logísticos para afianzar el comercio local e internacional desde la Región Centro

Sobre este punto destacaron que los puertos de Gran Rosario hoy cuentan con 34 pies de calado, y para recibir barcos de mayor porte y con mayor capacidad debería incluirse en el pliego la posibilidad de llevarlo a 42 pies de calado teniendo en cuenta la sustentabilidad ambiental.

La provincia de Santa Fe abarca unos 840 kilómetros del total de la hidrovía, con alrededor de 48 muelles entre los departamentos Rosario y San Lorenzo según los datos que brindó la presidenta del Enapro. Solo en 2023 -año que debe considerar la baja en los rindes de las cosechas de cereal por haber sido el último de una secuencia de tres años de sequía- movieron alrededor de 50 millones de toneladas y más de 1.700 buques anuales.

Por otro lado, Ghilotti destacó que “para nosotros es central discutir los puertos del centro-norte provincial, el desarrollo de esa zona nos permite pensar un hub logístico fluvial con el resto de las provincias del litoral, conectando a los puertos de la región sur, a través de un sistema de barcazas con conexión multimodal”.

Actores fundamentales

En cuanto a los aeropuertos como actores fundamentales en el desarrollo del transporte logístico de toda la Región Centro y que puede articular con la Región Litoral, las autoridades disertantes destacaron que “la provincia tiene ventajas logísticas por su ubicación natural”. Hablaron de la potencialidad para el traslado de cargas a través del Aeropuerto Internacional de Rosario “que se autodefine como 'regional' ya que atiende y resuelve las necesidades de conexión entre 200 a 300 kilómetros a la redonda, abarcando más de cinco millones de habitantes”.

También mencionaron en ese contexto, el Aeropuerto de Sauce Viejo que “nuclea posibilidades de desarrollo de las empresas e industrias que están en sus alrededores y significa la posibilidad de atraer la salida de carga del Centro Norte de la provincia y de las provincias del litoral”.

Santa Fe business Forum 7.jpg

Los funcionarios de ambos aeropuertos destacaron las ventajas operativas “con reducción de tiempos, costos fiscales, mayor seguridad, agilidad en los trámites y transparencia en los datos”. Además, destacaron que están trabajando en una terminal de cargas específica en el mediano plazo para el aeropuerto de Rosario que brinda “territorialidad, mayor conectividad con las empresas y que tiene un alto potencial por las empresas instaladas en los alrededores”.

Infraestructura vial e hidrovía

El ministro Gustavo Puccini destacó el encuentro afirmando que “es el evento más importante del año. Para la provincia de Santa Fe es un orgullo, haber realizado un evento inédito en la República Argentina. Nunca antes hubo un encuentro de comercio internacional que junte en un mismo momento a 200 compradores de 40 países, pero además, de más de ocho sectores productivos distintos. Eso también lo hace diverso y además brinda a los compradores la posibilidad de visitas a las empresas en distintos lugares de la provincia. También es relavante la presencia de 32 embajadores, elementos que confirman que este encuentro fijará un precedente en la provincia, marcará un hito y obliga al compromiso para que lo continuemos año tras año.”

En diálogo con La Capital, Puccini se refirió a la receptividad que tuvieron ante los pedidos al gobierno nacional sobre la licitación de la hidrovía y a las mejoras en la conectividad terrestre, debilitada por el pésimo estado de las rutas nacionales que conectan con los puertos de la provincia. “Para estos temas -continuó- este evento no tendría sentido si no se cumplen todas las demás condiciones que nuestras empresas necesitan para exportar. Trabajaremos para tener un estado que apoye. Lo que se está discutiendo aquí es lo necesario para alcanzar ese objetivo, y que haya un estado que pueda apoyar con líneas de crédito, financiamiento y asistencia técnica, para que las empresas puedan alcanzar sus metas. Además, la infraestructura debe mejorar para aumentar su competitividad".

Más conectividad

“Si un empresario no puede instalar una máquina, porque no tiene la potencia eléctrica, no puede seguir produciendo con gas o con leña como lo están haciendo algunas de nuestras principales industrias en Santa Fe. Muchas de ellas exportan y por eso pedimos condiciones de conectividad en las rutas, que no pueden estar en el estado en que están para llegar a nuestros puertos y tenemos que poner en condiciones las terminales y eso es lo que estamos pidiendo, acomodar todo el tema logístico y de infraestructura para que las industrias puedan salir de los puertos. Este es el gran objetivo y para eso planteamos al gobierno nacional que Santa Fe tiene que liderar o tiene que estar en la mesa de la discusión de un pliego de hidrovía, que está planteándose a los próximos 30 años”.

En cuanto al contenido y las condiciones de la licitación, el funcionario profundizó: “Un pliego de la hidrovía no tiene que quedar atado al eje del balizamiento, el calado y el peaje. Es como si a la ruta que hoy tenés solo querés pintarle las líneas, acomodar el barral y querés poner un cartel y cobrar un peaje. Eso es una parte de lo fundamental para Santa Fe en los 700 kilómetros de hidrovía. Lo más importante es pensar esa ruta natural con un desarrollo integral alrededor de la misma, y que pensemos en la seguridad de nuestros puertos primero con la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, desde Arroyo Seco hasta Timbúes y de Timbúes hacia el norte".

También se refirió a los de Villa Constitución, la Zona Franca Santa Fe, el de Reconquista y el de Villa Ocampo. "Este es un puerto que no está y nosotros lo vamos a constituir”, dijo el ministro y añadió entusiasmado: “La idea es que todos estos puertos estén conectados a la hidrovía y que Santa Fe empiece a brindar servicios marítimos a ese tráfico que se tiene que potenciar, pero fundamentalmente para que nuestras economías regionales salgan desde aquí porque bajaría el costo logístico y que otras provincias como Córdoba puedan también sacar la exportación por Santa Fe”.

Consultado acerca de los plazos de concreción de los pedidos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo que “la licitación de la hidrovía será en diciembre para abrir los sobres en febrero o marzo. Respecto a las rutas que nos tienen que ceder tendrán que decidir si lo van a hacer como lo pedimos, algo que no está ocurriendo, o que se hagan cargo de arreglarlas porque allí transita gente, además de mercaderías y hay accidentes, muchos de ellos lamentablemente fatales. Santa Fe lo que le está diciendo es que nos las cedan para poder arreglarlas, pero va todo de la mano de lo que estamos hablando en este evento, para exportar tenemos que tener todas las condiciones necesarias para que nuestras empresas lo hagan de la mejor manera posible y con mucha competitividad".

>>Leer más: Las startups más innovadoras de la provincia se destacaron en Santa Fe Business Forum