Roldán: fuerte reclamo por accesos seguros a los barrios Tierra de Sueños 2 y 3

Consultado sobre el origen de los inconvenientes en los ingresos y egresos durante la construcción de sendos barrios, el vecino recordó que "los accesos fueron construidos, pero no de manera correcta. El ingreso/egreso sobre autopista tengo entendido que no está habilitado y no cumpliría con ninguna reglamentación vigente, por lo cual en principio es ilegal. Y el otro ingreso/egreso por la ruta A012 correría la misma suerte".