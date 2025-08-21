Roldán avanza con el plan de iluminación LED

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de alumbrado público, reducir el consumo energético y aumentar la seguridad en las calles, la Municipalidad de Roldán llevada adelante el Plan de Iluminación LED 2025.
Durante este año ya se colocaron 1.800 nuevas lámparas, 1.200 plafones y 450 postes en distintos barrios
Durante estos 8 meses, el programa lleva instaladas 1.800 nuevas lámparas LED, 1.200 plafones de tecnología eficiente y 450 postes distribuidos estratégicamente en los distintos barrios de la ciudad.
“Este es un paso más hacia la Roldán que queremos: una ciudad moderna, sustentable y segura para todos los vecinos”, expresó el intendente Daniel Escalante, y agregó: “La iluminación LED no solo mejora la visibilidad en los espacios públicos, sino que también representa un ahorro energético significativo y una menor huella ambiental”.
“Es parte de una inversión integral en infraestructura urbana que estamos llevando adelante. No se trata solo de iluminar mejor, sino de construir un futuro más seguro, más sustentable y con más oportunidades para todos los roldanenses”, concluyó Escalante.
