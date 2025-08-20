La Capital | La Región | Abel Natalio Lattanzi

Abel Natalio Lattanzi firmó un acuerdo para la realización de obras en la laguna La Picasa

En un clima de cooperación interinstitucional, el intendente de Rufino puso su firma en el documento que busca traer una solución largamente esperada por los productores y vecinos

20 de agosto 2025 · 14:15hs
“Esta firma subraya el compromiso asumido en la búsqueda de soluciones para la comunidad”, subrayó el mandatario.
El intendente de Rufino, Abel Natalio Lattanzi, mantuvo una agenda intensa en el sur santafesino, donde participó de la firma de proyectos de infraestructura vitales en la zona de la laguna La Picasa y también estuvo presente en otros eventos como ExpoVenado y la Fiesta Provincial del Vermut en Villa Eloísa.

En la ExpoVenado, Lattanzi se fue parte en un acto de gran trascendencia para las localidades del sur como fue la firma del acuerdo para avanzar con las obras en la laguna La Picasa.

Su llegada a Venado Tuerto no fue casual, sino la culminación de un largo proceso de lucha y gestiones que lo tiene como uno de los principales actores. En un clima de cooperación interinstitucional, el intendente de Rufino puso su firma en el documento que busca traer una solución largamente esperada por los productores y vecinos que han sufrido de manera directa los embates de la problemática hídrica.

Obras para La Picasa

“Esta firma subraya el compromiso asumido en la búsqueda de soluciones para la comunidad”, subrayó el mandatario.

Más allá de los compromisos de gestión, la agenda del intendente Lattanzi lo llevó a otro punto de encuentro, esta vez con un carácter más festivo y tradicional: la Fiesta Provincial del Vermut en Villa Eloísa, un evento que honra una de las bebidas más emblemáticas de la región.

Lattanzi-venado

“Esto es una manera de demostrar el apoyo a las tradiciones y al crecimiento cultural de las comunidades vecinas y generen cercanía con la gente, lejos de los despachos oficiales”.

Los discursos encabezados por el intendente Leonel Chiarella y la presidente de la Sociedad Rural, Noelia Castagnani, coincidieron en destacar la importancia de la Expo como un motor de desarrollo regional y un ejemplo de trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

ExpoVenado 2025: Un grito de tradición y futuro en el corazón de la pampa húmeda

Son 131 viviendas gestionadas, que se encuentran en diferentes etapas, y ya se valoran diferentes localidades. 

Gestiones para responder a la alta demanda habitacional en el departamento San Martín

Choque en autopista a Santa Fe. Bomberos Zapadores de San Lorenzo intentan rescatar al camionero.

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

corte de transito en la ruta 33 entre pujato y la a012 por las intensas lluvias

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

