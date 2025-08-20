Abel Natalio Lattanzi firmó un acuerdo para la realización de obras en la laguna La Picasa

En un clima de cooperación interinstitucional, el intendente de Rufino puso su firma en el documento que busca traer una solución largamente esperada por los productores y vecinos

El intendente de Rufino, Abel Natalio Lattanzi, mantuvo una agenda intensa en el sur santafesino, donde participó de la firma de proyectos de infraestructura vitales en la zona de la laguna La Picasa y también estuvo presente en otros eventos como ExpoVenado y la Fiesta Provincial del Vermut en Villa Eloísa.

En la ExpoVenado, Lattanzi se fue parte en un acto de gran trascendencia para las localidades del sur como fue la firma del acuerdo para avanzar con las obras en la laguna La Picasa.

Su llegada a Venado Tuerto no fue casual, sino la culminación de un largo proceso de lucha y gestiones que lo tiene como uno de los principales actores. En un clima de cooperación interinstitucional, el intendente de Rufino puso su firma en el documento que busca traer una solución largamente esperada por los productores y vecinos que han sufrido de manera directa los embates de la problemática hídrica.

“Esta firma subraya el compromiso asumido en la búsqueda de soluciones para la comunidad”, subrayó el mandatario.

Más allá de los compromisos de gestión, la agenda del intendente Lattanzi lo llevó a otro punto de encuentro, esta vez con un carácter más festivo y tradicional: la Fiesta Provincial del Vermut en Villa Eloísa, un evento que honra una de las bebidas más emblemáticas de la región.

“Esto es una manera de demostrar el apoyo a las tradiciones y al crecimiento cultural de las comunidades vecinas y generen cercanía con la gente, lejos de los despachos oficiales”.

