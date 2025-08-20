ExpoVenado 2025: Un grito de tradición y futuro en el corazón de la pampa húmeda

La 89° edición de la muestra agroindustrial de Venado Tuerto cerró sus puertas dejando atrás cuatro días de intensa actividad donde se reafirmó el histórico vínculo entre el campo y la ciudad

Los discursos encabezados por el intendente Leonel Chiarella y la presidente de la Sociedad Rural, Noelia Castagnani, coincidieron en destacar la importancia de la Expo como un motor de desarrollo regional y un ejemplo de trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

Bajo el lema “El lugar donde las oportunidades se hacen realidad”, la muestra, organizada de forma conjunta por la Sociedad Rural Venado Tuerto, el gobierno municipal y diversas entidades, se consolidó una vez más como el principal evento del sur santafesino.

Desde el pasado jueves y hasta el domingo, el predio de la Sociedad Rural se convirtió en un vibrante epicentro de la producción agroindustrial, el comercio, la industria y las tradiciones de la región.

Miles de visitantes de toda la zona se volcaron a las instalaciones, ansiosos por ser parte de una exposición que se renueva y crece año tras año.

La agenda de la Expo Venado 2025 fue un abanico de propuestas pensadas para toda la familia . Los más pequeños y los adultos se maravillaron con las destrezas ecuestres y las exhibiciones de tropillas en la pista central, donde se respiraba la esencia de la tradición gaucha.

Los amantes de los animales disfrutaron de la ya clásica Expo Canina, un desfile que celebra el amor por los perros y muestra la diversidad de razas.

El “Paseo de la Ciudad”, un espacio dedicado a los emprendedores y comercios locales, se erigió como un punto de encuentro dinámico y lleno de creatividad, donde los visitantes pudieron conocer y adquirir productos de la región.

La gastronomía, como siempre, fue un capítulo aparte, con la excepcional degustación de carne ovina que deleitó los paladares en la calle principal del predio.

expovenado 6

La estrella de la exposición

La ganadería, columna vertebral de la Expo, tuvo en la raza ovina Hampshire Down a su gran protagonista. En una decisión histórica que marca un antes y un después para la muestra, se dedicó un espacio exclusivo a esta raza, una de las más destacadas del país.

La jura de animales captó la atención de especialistas y curiosos, que pudieron apreciar la alta calidad genética de los ejemplares presentados.

Campeones de ExpoVenado

Los resultados de la jura de la raza Hampshire Down, bajo la atenta mirada del jurado Ramiro Fernández, ratificaron a Venado Tuerto como la capital provincial de esta raza, distinción lograda recientemente por una ley provincial.

oveja1

La cabaña “La Constancia” de la familia Gallo se consagró como la gran ganadora de la jornada, llevándose los máximos galardones:

El Gran Campeón Macho: fue para la Cabaña La Constancia de la familia Gallo.

El Reservado Gran Campeón Macho para Unelén - Managro.

El Tercer Mejor Macho: La Callejera de Carlos Amato.

La Gran Campeona Hembra también fue de Cabaña La Constancia.

La Reservada Gran Campeona Hembra se entregó a Unelén - Managro y para esa cabaña también fue el premio a la Tercera Mejor Hembra.

El éxito de la jura se extendió a las ventas, que fueron ágiles y con precios destacados, demostrando el interés del sector por la genética de primer nivel.

expovenado 7

El Gran Campeón Macho de “La Constancia” fue un claro ejemplo, al venderse en 9 millones de pesos.

Con la mirada en el futuro

El acto oficial de inauguración, uno de los momentos más esperados de la muestra, contó con la presencia de autoridades, dirigentes y un público masivo.

Los discursos encabezados por el intendente Leonel Chiarella y la presidente de la Sociedad Rural, Noelia Castagnani, coincidieron en destacar la importancia de la Expo como un motor de desarrollo regional y un ejemplo de trabajo conjunto entre el sector público y el privado. “El éxito de esta edición nos impulsa a seguir creciendo”, señaló Castagnani al cierre del evento, con la mirada ya puesta en la celebración de los 90 años de la muestra

Así, con la satisfacción del deber cumplido y la promesa de un futuro aún más próspero, Expo Venado 2025 dejó su huella, confirmando que, cuando el campo y la ciudad se unen, el progreso se convierte en una realidad tangible.

