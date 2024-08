Es de Sastre, tiene 13 años y se perfila como la gran promesa del vóley nacional

Sofía Baldo , oriunda de Sastre , en el centro-oeste de Santa Fe, demostró ser una jugadora excepcional desde temprana edad. Con tan solo 13 años, jugó en categorías superiores y fue parte de selecciones provinciales y nacionales . Su talento no pasó inadvertido y fue elegida en muchas ocasiones mejor jugadora en varios torneos. “No me doy cuenta de que las chicas son más grandes. Me suelto mucho y tengo actitud”, comentó Sofía sobre su experiencia jugando con chicas mayores.

La convocatoria a la preselección Sub-17 llegó en febrero, pero la concentración se realizará en Rosario del 9 al 14 de agosto . Durante esta gira, el equipo enfrentará a Puerto Rico en partidos amistosos. “La noticia me llegó en febrero, pero nos dijeron que la concentración iba a tardar un poco porque no había lugar para entrenar”, explicó Sofía. De las 14 jugadoras convocadas, solo 12 viajarán a Lima, Perú , para disputar el Mundial Sub-17 que comenzará el 17 de agosto.

Sofía se mostró emocionada y un poco nerviosa ante este nuevo desafío. “Tengo que llevar la valija con todo armado, aunque no sepa si quedo. Si no quedo, me vuelvo para Sastre, y si me incorporan, me voy directo a Perú”, comentó.

A pesar de su juventud, Sofía aprendió a manejar la presión de jugar con chicas mayores y más experimentadas. “No me doy cuenta de que las chicas son más grandes. Trato de relajarme y poner actitud”, afirmó.

Sofía Baldo (4).jpg

Un futuro prometedor

Sofía tiene grandes aspiraciones para su futuro en el vóley. “Me gustaría estar en la Selección Argentina de Primera División, para estar en todos lados y viajar por el mundo”, expresó con entusiasmo. Su dedicación y talento la llevaron a ser una de las promesas más brillantes del vóley argentino. Con el apoyo de su familia y entrenadores, está lista para enfrentar nuevos desafíos y seguir creciendo en su carrera deportiva.

Además de su talento en la cancha, demostró una gran capacidad para aprender y adaptarse. “Cada profe me enseña algo distinto y las chicas también. Así me relaciono un poco más y tengo más amistades”, señaló y contó que se siente muy acompañada por su entrenadora Daniela Díaz, quien también integró el Seleccionado Nacional de Vóley Sub-16.

Sofía Baldo (3).jpg

Según contó Sofía a La Capital, su experiencia en torneos nacionales e internacionales le permitió conocer a muchas jugadoras y entrenadores, lo que enriqueció su formación y le otorgó una perspectiva más amplia del deporte.

Para sus instructores, "es un ejemplo de perseverancia y talento y su futuro en el vóley promete ser brillante". Con sus 13 años, ya logró lo que muchas jugadoras sueñan, y su camino recién comienza.

El próximo 18 de agosto, en caso de ser seleccionada, soplará las 14 velitas junto al combinado nacional Sub-17 y más allá de la diferencia de edad con sus compañeras, la joven promesa de Sastre estará lista para conquistar el mundo del vóley y llevar el nombre de Argentina a lo más alto.