El Pami vuelve a Roldán tras suspender la atención cuando cambió el gobierno municipal

Días pasado, los ediles del PJ también trajeron nuevamente personal de Anses que atendió dentro del recinto del Concejo. Lo cierto es que desde el año pasado los vecinos roldanenses no contaban con atención semanal de ambas reparticiones nacionales y tenían que viajar a Funes donde hay oficinas que funcionan de lunes a viernes.

A mitad del 2021, la gestión de José Pedretti montó una oficina donde atendían personal de Pami y de la Anses una vez a la semana. La actual secretaria de Promoción Humana y Comunitaria, Betiana Odestti, comentó a La Capital que desde que asumió la gestión Escalante, vienen solicitando que el Pami vuelva a atender en el Centro de Jubilados y Pensionados.

"Hablé reiteradas veces al jefe de Pami de la Agencia Funes, Martín Consiglio, que es el coordinador del área. Primero me prometió que enviaría personal en febrero, luego me dijo marzo pero que el municipio debía ir a buscar al empleado a Funes dos veces a la semana, a lo que le respondimos que podía contar con eso".

“Hace unos 20 días, junto con el intendente mantuvimos una audiencia con Consiglio donde nos comunicó que era imposible que personal del Pami, tanto de Funes como de Carcarañá, viniera a Roldán porque no lo permitía la ART”, agregó.

Agencia propia

“Le planteamos al coordinador del área que necesitamos una agencia propia del Pami por la cantidad de afiliados que tiene Roldán pero nos dijo que no era posible porque entre Funes y Roldán hay sólo 17 mil afiliados y por la cercanía con las agencias de Funes y Carcarañá, no iban a autorizar una para nuestra localidad, a no ser que lo determine la titular de la delegación Rosario, Yanina Muratore”, relató la responsable del área social.

Odestti recordó que desde el 2013 hay un expediente municipal pidiendo la agencia local y que el mismo “quedó cajoneado” y agregó que a pesar de nuestros esfuerzos, esta decisión la veíamos venir porque al Pami se lo utiliza políticamente”.

“Igualmente desde la secretaría estamos ayudando a los afiliados, sacamos turnos a la UDI de Funes para nuevas afiliaciones y hacemos las cargas de datos a través de la web. También gestionamos sillas de ruedas y las vamos a buscar y llevamos hasta Funes a quienes no pueden ir por su cuenta”, destacó.

“También gestionamos en línea todo lo que podemos de Anses y esta semana incorporamos una abogada previsional contributiva que da asesoramiento gratuito, con turno previo, los martes de 14.30 a 16.30 en la oficina de calle Rivadavia 165”, sumó Odestti.

Por último, recordó que cuando se fue Pami de Roldán dejaron en la oficina municipal 200 afiliaciones realizadas durante la última gestión y nunca las vinieron a buscar” y adelantó que junto con el Samco están trabajando para traer prestadores del Pami al hospital local.