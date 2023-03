Denuncian que las tarifas de los peajes de Santa Fe son "ilegales e inconstitucionales"

"Las tarifas violan las leyes vigentes en Santa Fe, leyes que exigen la realización de estudios técnicos sobre costo y beneficio para el usuario, pero esos estudios no están hechos. También, las tarifas son inconstitucionales porque no hay camino alternativo, hay doble imposición, no existe ente regulador y no hay audiencias públicas”, denunció el titular de esa entidad, Ricardo Lasca, en declaraciones a "Todos en La Ocho", de LT8.