Abrazo solidario de los municipales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, con el apoyo de la Asociación Bancaria, realizó un abrazo solidario a su Caja de Jubilaciones y Pensiones para advertir la amenazante situación que atraviesa ante dos fallos judiciales que la condenan a pagarles unos 160 millones de pesos a dos ex funcionarios.

El gremio se enteró en los últimos días que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe falló a favor de dos ex procuradores de cobranzas que entablaron juicio por ajuste de sus honorarios y haber jubilatorio. La Caja, sin haber tomado voz ni parte en el litigio, debe erogar 160 millones de pesos por esa demanda. “La Municipalidad participó del juicio, no la Caja. Los trabajadores activos y los jubilados no fueron defendidos y ahora les toca pagar costos de la política”, protestó el secretario general del gremio, Antonio Ratner.