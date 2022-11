Más de cien directores rechazan la modalidad de evaluación del secundario

Niegan que el Ministerio de Educación haya acordado con los establecimientos el retiro de las mesas de examen. "No vamos a hipotecar el futuro de nuestros jóvenes", afirmaron

La modalidad dispuesta por el Ministerio de Educación de Santa Fe para que los alumnos de la secundaria culminen su año lectivo sin pasar por una mesa de examen, en el caso de quienes no lograron alcanzar los saberes mínimos, sigue cosechando rechazos por parte de directivos de establecimientos públicos y privados.

La Agrupación de Directivos Autoconvocados de Escuelas Secundarias de Gestión Oficial y Privados salió a contestarles a los responsables de la Subsecretaría de Enseñanza Media y de la Regional IV del Ministerio de Educación, quienes el viernes pasado aseguraron que "la implementación de las modalidades de evaluación fueron un tema conversado en los espacios de intercambio con los supervisores de circuito de las escuelas (unos 250 establecimientos educativos)".

En respuesta a las declaraciones que hicieron a La Capital Gregorio Vietto (de Enseñanza Media) y Osvaldo Biagiotti (Regional IV), los directivos expresaron: “Basta de atropellos y mentiras”.

“Merecemos explicaciones cara a cara, y con los medios presentes, para que vean y conozcan la verdad”, se señala en el escrito que difundieron los responsables de este más de un centenar de colegios secundarios.

“Desconocemos a qué rondas con directivos refieren los representantes del Ministerio de Educación, que no representan a la educación santafesina, ya que ninguno de los más de 100 directivos autoconvocados de toda la provincia de Santa Fe (Venado Tuerto; San Lorenzo; Villa Cañás; Murphy; Firmat; Chovet; Capitán Bermúdez y Rosario entre otras), tanto de escuelas oficiales como privadas, fue invitado a esas mencionadas rondas”, puntualizaron.

En tal sentido, consideraron que "sería interesante saber qué consideran por habitar la escuela, porque ese es un punto crucial. La escuela no es ni un club, ni un contenedor de personas”.

Los directivos subrayaron que “la ministra ratifica los términos de la circular 4, pero se olvida que en la circular 3 y el calendario escolar oficial emitidos con antelación por ella misma, y que permite organizar planificadamente la vida escolar, proponía otra cosa totalmente diferente, sosteniéndose la acreditación de saberes por materia y preveía las mesas de examen para aquellos alumnos que no alcancen los saberes mínimos propuestos”.

Sin medias tintas, dejaron que no debe derogarse el decreto 181/09, el cual consideraron que "surgió de una construcción colaborativa y democrática de toda la docencia santafesina. Exigimos que el hecho de pensar otra escuela secundaria involucre a quienes somos los actores principales de la educación: alumnos, docentes, familias de manera real y no con encuestas dirigidas. Este dispositivo no tiene que ver con la prolongación del ciclo lectivo hasta el 23/12/22. Basta de minimizar de qué se trata esto”, reclamaron.

En ese orden, los directores autoconvocados señalaron que se sienten parte “de la sociedad civil que demanda calidad educativa y con la responsabilidad de firmar títulos de alumnos avalando formación de calidad”.

“Es necesario aclarar que ya somos más de cien los equipos directivos representando a sus instituciones, unidos en favor de no hipotecar el futuro de nuestros jóvenes y del país”.

Otro punto que destacan es que las modalidades de evaluación “implementadas por imposición” en tiempos de pandemia, “intentaron” responder a una situación emergente y absolutamente disruptiva. “No es la situación del ciclo 2022”, aseguraron.

“Es muy doloroso, ofensivo y descalificativo de la profesión docente que el señor Biagiotti (titular de la Regional VI de Educación) haga creer a la sociedad que el docente solo está firmando actas de examen en diciembre y febrero, evidenciando un gran desconocimiento del decreto 181/09 que establece el acompañamiento de alumnos previamente a estos encuentros en mesas de examen, que además reúne a un tribunal de docentes lo que hace más objetiva y justa la evaluación final”.