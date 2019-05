Hace dos meses se está organizando una muestra llamada "Bridge/Puente" porque une a una artista plástica de Rosario y a otro de Estados Unidos. Dos días antes de la inauguración, los organizadores de Plataforma Lavardén se enteraron de que las obras están retenidas en la Aduana de Ezeiza. Para retirarlas deberán abonar 57.000 pesos, algo que "no se había presupuestado" por la sala.

Mark Rodríguez es uno de los 10 mejores representantes del arte abstracto de Estados Unidos y expuso en ocho países del mundo. Por primera vez viajó a Rosario para exhibir sus obras junto con una reconocida colega local, Miriam Alba Romano.

Rodríguez costeó sus pasajes y su estadía en Rosario para "compartir la cultura artística", pero la caja con los 9 cuadros, de 40 centímetros por 40, está retenida en la Aduana.

La muestra, organizada para ser inaugurada mañana a las 19 en Sarmiento y Mendoza, "se realizará igual", aseguró Demian Feldman, representarte artístico de ambos profesionales.

Mañana se podrán ver todas las obras de Romano y una gran creación de Rodríguez. El artista de Estados Unidos realizará una instalación "reflexiva" especial para la ocasión. "Asumimos esta circunstancia como algo que se suma a la exposición artística. Esto nos lleva a reflexionar", opinó el artista, quien aseguró no entender por qué sucede esto.

El organizador de la muestra sostuvo que se hicieron todos los trámites pertinentes para que los cuadros llegaran a Rosario. Pero, a dos días de la inauguración, y nerviosos porque las creaciones no llegaron, se enteraron de que hay un reclamo de 57 mil pesos para liberarlos de la Aduana.

"No se trata de un tema de dinero", aseguró Feldman. "No sabemos con quién hablar y a quién deberíamos pagar, pero es una vergüenza que no nos hayan avisado antes", subrayó.

El artista estadounidense no puede salir de su asombro por esta situación. No entiende el motivo por el que no recibirá sus cuadros. "Decidió que las obras vuelvan a su país si existen tantas trabas para que puedan exhibirse Rosario", añadió Feldman.

Amistad de muchos años

Rodríguez y Alba Romano se conocen desde hace 30 años. Forjaron la amistad durante los 25 años que Romano vivió y trabajó en Estados Unidos.

Romano volvió al país y desde entonces vive en Roldán. Hace dos años empezaron a organizar una muestra conjunta, y la titularon "Bridge/Puente" con la idea de unir dos culturas a través del arte. Presentaron la propuesta a la Plataforma Lavardén, que la aceptó de inmediato.

Diseñaron trabajos, catálogos, invitaciones y todo lo necesario para poder concretarla.

El Ministerio de Cultura de la provincia hizo los trámites para que puedan ingresen las obras de Rodríguez al país.

Fue un largo proceso que implicó llenar más de 30 formularios, que además fueron aprobados por la Afip. La semana pasada Rodríguez llegó a Rosario y se sorprendió por la demora los 9 cuadros, que los envió por DHL hace dos meses.

"El 5 de mayo nos enteramos de que había que pagar una considerable suma para que se pudieran liberar de la Aduana y enviar a Rosario", contó Romano angustiada por la situación.

"Nadie; ni en el Ministerio de Cultura, ni en la Plataforma Lavardén, ni nosotros sabíamos que había que pagar todo esto", lamentó Feldman .

"La verdad es que no hacemos esto por dinero, sino para compartir la cultura y para que las personas puedan disfrutar del arte", agregó Rodríguez.

Lo cierto es que mañana la muestra se abrirá igual, y Rodríguez, lejos de amargarse por el mal trago decidió que creará algo especial para reflexionar sobre las situaciones cotidianas que se viven en este país.