Vapeadores prohibidos: especialista rosarino afirma que "la gente no sabe qué está inhalando"

Por disposición del Ministerio de Salud de la Nación desde este martes está prohibida la importación, venta y publicidad de los los productos de tabaco calentado (PTC) y de sus dispositivos electrónicos para su calentamiento, también llamados vapeadores . El neumonólogo rosarino Santiago Auteri celebró la decisión gubernamental, aunque aclaró que “es un primer paso porque falta regulación y la gente no sabe qué está inhalando ”.

El especialista en neumología admitió haber sentido alegría al enterarse de la noticia informada por el Ministerio de Salud. “En los últimos años se vendieron muchos de estos productos sin ningún tipo de regulación, ni comercial ni de salud . Estos productos de tabaco calentado no figuraban como un medicamento, que debe cumplir con todas las normas de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Y se vendían con muchas variaciones”, remarcó.

“Eso hacía que uno como médico no sepa qué es lo que está inhalando el paciente con este tipo de vapeadores, y los riesgos se ven con el paso del tiempo”, afirmó el especialista.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Auteri señaló que justamente con el paso de los años “se empiezan a ver el daño o inflamación crónicas que producen estos dispositivos como los cigarrillos electrónicos”.

El médico agregó que “en algunos pacientes esos dispositivos han ayudado a dejar de fumar. Y puede ser una herramienta, pero se requiere mucha más regulación. Me parece bien que el Ministerio de Salud ponga un freno, o los prohíba, hasta tanto no haya una normativa muy clara sobre qué es lo que debe o no contener”.

>> Leer más: Massalin Particulares cuestionó la prohibición de productos de tabaco calentado

Auteri agregó que “todavía se está investigando. La combustión del cigarrillo común tiene un efecto rápido: alguna bronquitis, alguna inflación de las vías aéreas, pero sus efectos más problemáticos se demostraron recién después de muchos años de exposición. Estos dispositivos son muy nuevos. No están regulados ni en lo comercio ni en lo referente a la salud y al venderse tanto, los médicos no sabemos qué está inhalando el usuario”.