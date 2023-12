Tras casi 4 años, retoman la remodelación de la Fuente de los Españoles

Rescindieron "con culpa" el acuerdo con la firma que no cumplió los arreglos de la pieza patrimonial. Para colmo, ayer volvieron a vandalizarla

Para que esto empiece a tomar color hubo una medida del gobierno rosarino: la Municipalidad rescindió “con culpa” el acuerdo con la firma Melting SRL adjudicataria en el último llamado a licitación, lo que significa que la firma ya no podrá participar de futuras contrataciones con el Estado municipal, explicó el secretario de Obras Públicas, José Luis Conde. Y a la par de esto, se avanzó en la contratación directa del Grupo Fantoni, un taller que había sido en la etapa anterior subcontratado por Melting para que se hiciera cargo de los trabajos restantes en un plazo de nueve meses.

Con expectativa de que esta sea la última etapa de una obra que no es tan onerosa pero sí compleja, y sin dejar de reconocer las dificultades que presenta el contexto económico y político nacional y provincial, el funcionario no le puso fecha precisa al inicio de los trabajos, aunque contó a La Capital: “Esperamos que sea lo antes posible”. Así, deslizó que la intención es que no sea más allá del inicio del 2024. De hecho, actualmente, fue techada para su protección, lo que terminó generando otro inconveniente, según reconoció el funcionario, que es la instalación en el lugar de personas en situación de calle.