Transporte: se demoran los subsidios de Nación y podría haber complicaciones

El secretario de Transporte , Osvaldo Miatello, aseguró que aún no se firmó la resolución que prevé fondos para noviembre y diciembre. Escenario de incertidumbre en el interior del país.

Si no llegan los convenios en las próximas horas podría complicarse la situación del transporte urbano de pasajeros

El conflicto por el transporte urbano de pasajeros está cerca de sumar un nuevo capítulo en un fecha caliente como fin de año. La llegada de los fondos de los subsidios nacionales para el interior del país está demorada y aumenta la preocupación. El secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello , detalló que “estamos a 28 de noviembre y todavía no salió la resolución”. Además, recordó que los salarios de UTA deben ser pagados antes del cuarto día hábil.

Si bien se mostró cauto y señaló que aún “no podemos hablar de una situación crítica” subrayó que el trámite requiere de varios días administrativos y que en el caso de no llegar los convenios en las próximas horas la situación “podría complicarse”.

En ese sentido, Miatello destacó que el gobierno provincial pagará “en tiempo y forma”. “También vamos a incluir por una decisión del gobernador una media cuota de aguinaldo, que no estaba prevista, para tratar de reforzar de nuestra parte todos los aportes posibles”, explicó. Aunque insistió: “Sin los recursos de Nación la situación se va a complicar. Esperemos que no”.

Por lo pronto no hay novedades para los secretarios de Transporte del interior. El funcionario local deslizó que la falta de información puede vincularse a la situación macroeconómica. “Seguramente el tironeo por los recursos debe ser bastante complicado pero lo cierto es que en un mes difícil desde el punto de vista social como suele ser diciembre habría que agotar todas las instancias para transitarlo de la mejor manera posible, más allá de la situación general del transporte”, analizó.

Además, aprovechó para apuntar nuevamente contra el AMBA y la desigualdad en la distribución de los recursos. “Para el año que viene está estipulado en el presupuesto nacional 85 mil millones para todo el interior”, recordó y sostuvo también que no era lo que pretendían. “Es una suma que si se cumple da cierta previsibilidad y sabemos a qué atenernos y se completará de la forma que haya que completarlo. Pero no queríamos una cifra determinada, queríamos un fondo único que no permita avivadas y sea para todos iguales”, agregó.

Por último, Miatello expresó su preocupación también por el envejecimiento de la flota de colectivos a raíz de las dificultades para reponer vehículos. “Se está trabajando a nivel de subsistencia”, concluyó.