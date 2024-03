Taxistas, entre la preocupación y la bronca: "Si no nos matan las balas nos va a matar el hambre" 

En declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8, Cesca volvió a exponer el temor de los taxistas luego del asesinato de los dos colegas en menos de 24 horas. " El temor queda, no solo de los taxistas, sino también de las familias, que nos piden que no salgamos a trabajar ".

2024-03-07 taxi incendiado.jpg

>> Leer más: Dos taxistas asesinados con la misma arma, municiones del Estado y una zapatilla como sello

"Estamos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos durante el transcurso del día. Ya veníamos con gravísimos problemas por las cuestiones económicas, por la caída de viajes, por las aplicaciones ilegales y esta es la frutilla del postre que nos está dejando al borde del precipicio", se lamentó el titular de Atti.

Cesca se mostró crítico de las reuniones mantenidas entre los referentes de taxistas y las autoridades municipales en busca de medidas de seguridad más eficientes: "En lo que refiere a hechos convencionales de robos de taxis, veníamos bien en cuanto a estadísticas. En el último mes hubo nueve robos en 30 días, cuando hemos llegado a tener cuatro o cinco por día. Ahora, esta actividad, que es atípica no se termina de entender por parte de las autoridades. ¿Qué tiene que ver si pedís un taxi con la app o con la mano? Cuando te mataron después no hay más nada".

choferes taxi05.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"Nosotros les explicamos a las autoridades que cuando baja el trabajo nos aumenta el delito. Pero el de los robos convencionales. Ahora, si ahora dicen que para resolver la problemática carcelaria van a matar a alguien de un servicio público todos los días y nos mencionan a nosotros, es otra cosa. Y si los funcionarios no la ven, lo que va a pasar es que hoy vamos a tener otro muerto".

>> Leer más: Incendiaron un taxi estacionado en la zona oeste de Rosario

"Esto no tiene solución, si la hubiera la debiera dar el presidente de la Nación. Pero si a nivel nacional es un desastre, a nivel provincial no tenemos respuestas y a nivel municipal estamos mal, si seguimos por los caminos tradicionales vamos a tener los mismos resultados. El país está en llamas, pero esta gente parece no tiene inteligencia. Esto se combate con inteligencia, no con más policías en la calle".